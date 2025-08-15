「第45回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント」3回戦結果学童軟式野球の日本一を決める「高円宮賜杯第45回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント」が15日、新潟県の各球場で行われ、ベスト8が決まった。最多7回の優勝を誇る長曽根ストロングス（大阪）は4-3で不動パイレーツ（東京第1）に逆転勝ちした。長曽根は土壇場で力を発揮した。3点を追う4回に無死満塁のチャンスを作ると、相手の挟殺プレ