豊崎愛生オリコン

声優・豊崎愛生が一部活動を制限「配偶者がくも膜下出血で急逝」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 声優豊崎愛生が一部活動を制限していることを15日、所属事務所が発表した
  • 先月、配偶者がくも膜下出血で緊急搬送され、入院先の病院で亡くなったそう
  • 事務所は「どうか温かく見守っていただけますと幸いです」と伝えている
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 松田聖子「紅白3年拒否」の裏側
  2. 2. 元「ブルゾンちえみ」の激変近影
  3. 3. 「避妊はいらない」死の逃避行
  4. 4. なぜ市営住宅にアルファードが
  5. 5. 万博混乱 客は「阿部寛」と囁く
  6. 6. 男性不明「行動が変容したクマ」
  7. 7. 豊崎愛生 夫急逝で一部活動制限
  8. 8. ザブングル加藤 意外な副業告白
  9. 9. 辻希美 第5子女児の名前を発表
  10. 10. 広陵高校 被害生徒の父が初告白
  1. 11. マックの対応 ズレてると大批判
  2. 12. 上村被告 芸能界復帰に意欲か
  3. 13. カミソリ飲んだような激痛…流行
  4. 14. 新幹線の指定席「譲って」に困惑
  5. 15. 妻がトイレする動画投稿し大反響
  6. 16. 息子が成人と性的な事した 発覚
  7. 17. 生放送で歌手ボコボコ 容赦ない
  8. 18. 悪びれずポロリ…アッコ発言波紋
  9. 19. ナダルが旅行先で連行される
  10. 20. 広陵 中井監督の知られざる実像
  1. 1. 男性不明「行動が変容したクマ」
  2. 2. カミソリ飲んだような激痛…流行
  3. 3. 妻がトイレする動画投稿し大反響
  4. 4. 息子が成人と性的な事した 発覚
  5. 5. 日本もすでに「50度」だった?
  6. 6. 長濱ねる写真集 レビュー大荒れ
  7. 7. 万博の万引き犯 無賃乗車で移動?
  8. 8. おにぎりを投げつけ…暴行の疑い
  9. 9. 羅臼岳クマ襲撃 腕時計など発見
  10. 10. 新型コロナ感染 7週連続で増加、いま流行の変異株「ニンバス」…特徴は「強烈な喉の痛み」【Nスタ解説】
  1. 11. 都内のコロナ感染 8週連続で増加
  2. 12. 知事の最側近が裏切り…理由は
  3. 13. 「自民党システム」崩壊の兆し
  4. 14. 父親刺した疑い 15歳少年を逮捕
  5. 15. 「目の日焼け」って知っていますか？肌だけではなく目も紫外線対策を
  6. 16. PET型カメラで盗撮未遂 男逮捕
  7. 17. 参政党 靖国神社を集団で参拝
  8. 18. 田久保市長 論点ずらし狙いか
  9. 19. クマ襲撃 登山男性の安否不明
  10. 20. ハッピーセットに購入制限実施へ
  1. 1. 40秒制限 ログイン難易度高すぎ
  2. 2. 盆踊り前夜祭にマジックミラー号
  3. 3. 逆に「G」呼ぶ 危険な対策に警鐘
  4. 4. 自民森山幹事長 靖国神社を参拝
  5. 5. 佳子さまと紀子さまの旅行に驚き
  6. 6. 温泉宿から夜逃げ BMWで走り去る
  7. 7. 焼肉店の元店員 絶対頼まない4選
  8. 8. 「甲子園に爆弾」投稿の人物逮捕
  9. 9. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
  10. 10. 車ナンバー8888 有料抽選を検討
  1. 11. 百条委「田久保の圧勝だな」失望
  2. 12. 生活保護しか すべて終わった母
  3. 13. 広陵高校「いじめ」と判断せず?
  4. 14. 夏休みは何を? 小学校先生の実態
  5. 15. へずま氏に絡む人「日本人の敵」
  6. 16. 眞子さん 悠仁さまとわだかまり?
  7. 17. 万博で窃盗 撮り鉄Gの3つの犯罪
  8. 18. 日本人女性 米警察官になり危機
  9. 19. 山岡家 期間限定ラーメンを絶賛
  10. 20. 夜食には油がおすすめ 4つの理由
  1. 1. フェンタニル汚染で96人死亡 亜
  2. 2. 「日本人が消えた」中国人766%増
  3. 3. トランプ氏 平和賞の受賞を希望?
  4. 4. 不動産大手 華南城に清算命令
  5. 5. 「戦争止めた」トランプ氏を評価
  6. 6. 独慰安婦像 私有地への移設拒否
  7. 7. 韓国 スポーツ界で衝撃の事件
  8. 8. 「猛暑警報」韓国で白菜ドロドロ
  9. 9. 香港地下鉄にちいかわ改札機登場
  10. 10. 「仁川到着」放送後に…金浦着陸
  1. 11. 韓国俳優が妻を暴行 警察出動
  2. 12. ケルヒャーから高圧洗浄機登場
  3. 13. トランプ政権 UCLAに和解金要求
  4. 14. 韓国軍の兵力45万人台に減
  5. 15. 旭日旗? オアシス投稿に批判
  6. 16. 中国企業16社 私的に事務所開設
  7. 17. 中国最大の造船会社誕生か
  8. 18. ハドソン川の奇跡 機長のした事
  9. 19. トランプ氏再選後 有名人脱米
  10. 20. 中国・ウイグル自治区で稲出穂期
  1. 1. なぜ市営住宅にアルファードが
  2. 2. やらない方がよかったリフォーム
  3. 3. 貯金1000万円 銀行分けるべき?
  4. 4. 家庭崩壊間近と分かる夫婦の特徴
  5. 5. 埼玉が誇る「デカ盛り喫茶店」
  6. 6. 日焼け止めの効果 検証してみた
  7. 7. 美人な20代看護師 月収を明かす
  8. 8. エアコン 取り付け後の3つの確認
  9. 9. 屋台の牛タン→豚?詐欺になるか
  10. 10. セブンプレミアムゴールドの魅力
  1. 11. ヤフオクに異常な価格の現金出品
  2. 12. 友人に「詐欺メッセ送信」の謎
  3. 13. そうめんの付け合わせ SNS大荒れ
  4. 14. 家賃保証付き物件の裏側とリスク
  5. 15. 東京からの客びっくり 米が激安
  6. 16. 部下からの逆パワハラ どう対処?
  7. 17. 旅行費用 安く抑える方法は?
  8. 18. 全国に1つ…新幹線「素通り」県
  9. 19. 任天堂「マイマリオ」 26日発売
  10. 20. 電通が続急落 失望売り促す声
  1. 1. Windows10サポート終了へ 米主張
  2. 2. YouTube AIでユーザーの年齢推定
  3. 3. ChatGPTの「すごい進化」を解説
  4. 4. マックのポケモン 再び混乱?
  5. 5. セク女と交際 一般男性が苦悩
  6. 6. 極薄リングでスマホ充電が可能に
  7. 7. 世界で最も安いPCケース 発表
  8. 8. Apple 血中酸素濃度測定機能復活
  9. 9. REDMAGICのゲーミングタブレット
  10. 10. サムスンGalaxy 5G使ってみた
  1. 11. 「音のない重低音」を実現 筑波
  2. 12. Appleを非難 新たな戦い開始か
  3. 13. 職場で孤独を感じた経験 最多は?
  4. 14. サメの体内薬物 ブラジルで発見
  5. 15. Kindleセールで人気作が70%OFFに
  6. 16. AIで生成したユーザーだけのSNSを作ったら、人間のSNSと同じ問題が起こった
  7. 17. ディズニー最新作 世界中が感動
  8. 18. 新型iPhone 17 デザインを変更か
  9. 19. Xperia 気に入っている点の一つ
  10. 20. NVIDIA ロボティクス開発を加速
  1. 1. 広陵高校 被害生徒の父が初告白
  2. 2. ビートたけしの兄登場 SNS騒然
  3. 3. 広陵 中井監督の知られざる実像
  4. 4. 中日・中田翔 今季限りで引退へ
  5. 5. 大谷 理解不能な「8-17-43」達成
  6. 6. 変装なしで渋谷に 驚きの声殺到
  7. 7. 頭部死球も 球審が冷静迅速判断
  8. 8. 大谷に責任ない 開発業者が主張
  9. 9. ボクシング界 水抜きの危険指摘
  10. 10. 中田翔の意味深投稿にファン騒然
  1. 11. 睾丸破裂の町田 左側の40％除去
  2. 12. 引退の中田「迷惑かけられない」
  3. 13. 甲子園 創成館の演奏曲に騒然
  4. 14. F1レッドブル 2番手争いで対立か
  5. 15. 広陵辞退で不戦勝も「校歌斉唱」
  6. 16. 古橋亨梧 再評価の流れつつある
  7. 17. Jリーガーと結婚 26歳アナに脚光
  8. 18. 耐えられない 大谷とド軍の乖離
  9. 19. 開星監督が「広陵問題」バッサリ
  10. 20. 球団発表 中日・中田が現役引退
  1. 1. 松田聖子「紅白3年拒否」の裏側
  2. 2. 元「ブルゾンちえみ」の激変近影
  3. 3. 「避妊はいらない」死の逃避行
  4. 4. 万博混乱 客は「阿部寛」と囁く
  5. 5. ザブングル加藤 意外な副業告白
  6. 6. 豊崎愛生 夫急逝で一部活動制限
  7. 7. 辻希美 第5子女児の名前を発表
  8. 8. 上村被告 芸能界復帰に意欲か
  9. 9. マックの対応 ズレてると大批判
  10. 10. 生放送で歌手ボコボコ 容赦ない
  1. 11. ナダルが旅行先で連行される
  2. 12. 悪びれずポロリ…アッコ発言波紋
  3. 13. 駅前にMM号 ピンク盆踊りが波紋
  4. 14. あのちゃん 元TBSアナとの関係
  5. 15. 200連勤 真っ暗な部屋でホラン涙
  6. 16. 居酒屋で隣にいた美女→調べたら
  7. 17. 役員退任 きんに君と女性の関係
  8. 18. 桝の4年5カ月ぶりZIPに感激の声
  9. 19. 中居氏の強気反論 Xで物議を醸す
  10. 20. 吉村知事がRPし「信じられない」
  1. 1. 新幹線の指定席「譲って」に困惑
  2. 2. マザコン彼氏が一方的に婚約破棄
  3. 3. 都心部で大人気の「生ドーナツ」
  4. 4. 「発達障害は個性」当事者が苦言
  5. 5. 狩野英孝 再ブレイク遂げた理由
  6. 6. ルイ・ヴィトン 新作ウォレット
  7. 7. ワークマンの防水シューズ紹介
  8. 8. 好きな服は「事故」ママ友に屈辱
  9. 9. 評価低くても...47歳転職の理由
  10. 10. 感情爆発 家を飛び出したTBSアナ
  1. 11. 3COINSの新作ヘアクリップ紹介
  2. 12. 医師が警鐘 肝臓に優しい飲料
  3. 13. 大人の品も ユニクロのアイテム
  4. 14. マック 新作バーガーズが登場
  5. 15. 夏コミティアに「僕らの夏と灰」
  6. 16. 甘やかしすぎ? 孫の子育てに疑問
  7. 17. 彼女作る気になれない男性の本音
  8. 18. PEACH JON「巨匠のブラ」新作
  9. 19. セブンの「新作スイーツ」4品
  10. 20. ヴィトンがウォーホル展を開催へ
x