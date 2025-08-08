５回、１死満塁のピンチを併殺で切り抜け、雄たけびをあげる横浜の織田＝甲子園七回、八回と何とか抑えてベンチに戻った横浜の織田に、村田浩明監督（３９）から厳しい言葉が飛ぶ。「おまえ、もう代われ」。２年生右腕は言い返した。「まだ投げさせて下さい」変化球でカウントが取れず、さらには四回途中で降雨のため１時間以上の中断。新しい土が入ったマウンドはいつもと違う感覚だった。経験したことのない厳しい状況に「弱