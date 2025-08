2024年に屋内トレーニング施設「King of the Hill」を開設エンゼルスの菊池雄星投手は2024年11月、高校時代を過ごした岩手・花巻市に屋内トレーニング施設「King of the Hill」(K.O.H)を開いた。最新機器や設備はもちろん、地域交流の場となるコミュニティスペースを備え、子どもからお年寄りまで誰もが利用できる施設だが、日本で現役選手がこういった活動を行うことは稀。34歳右腕はどんな思いを持って、約1400平方メートル