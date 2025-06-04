2025年4月に報じられた「太陽系外惑星『K2-18b』にて、生命に関連しているかもしれない分子を発見した」というニュースを覚えていますでしょうか？世界中のメディアが報じたことで、記憶に新しいと思う人も多いでしょう。その根拠は、生命活動で放出される分子「ジメチルスルフィド（DMS）」と「ジメチルジスルフィド（DMDS）」が、K2-18bの大気中から高濃度で検出されたからです。しかしながら、シカゴ大学のRafael Luque氏など