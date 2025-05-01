ÊÆ¹ñ¤Î¶¯À©Á÷´Ô¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÀ¯ÉÜ¼çºÅ¤Î½¸²ñ¤Ç¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹ñ´ú¤ò·Ç¤²¤Æ²Î¤¦ÃËÀ­/Ariana Cubillos/AP/File¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÆîÊÆ¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤¬¡¢£²ºÐ½÷»ù¤ò²ÈÂ²¤Î¤â¤È¤ËÊÖ¤¹¤è¤¦ÊÆ¹ñ¤ËÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Ï½÷»ù¤ÎÎ¾¿Æ¤ò¶¯À©Á÷´Ô¤¹¤ë°ìÊý¡¢½÷»ùËÜ¿Í¤òÀ¯ÉÜ¤ÎÊÝ¸î²¼¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é³°Ì³¾Ê¤Ï£²£¸Æü¡¢¤³¤Î»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÆ¹ñ¤¬½÷»ù¤ò¡ÖÙÇÃ×¤·¤¿¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿½÷»ù¤ÎÉã¿Æ¤Ï¥¨¥ë¥µ¥ë¥Ð¥É¥ë¤Ë¤¢¤ë°­Ì¾¹â¤¤·ºÌ³½ê¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é