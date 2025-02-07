岐阜県岐阜市の柴橋正直(まさなお)市長は、政府が「高額療養費制度」の上限額の引き上げを検討していることに対し、「反対」と述べました。また、自身の「血液のがん」も明かしました。岐阜市の柴橋市長は、政府が医療費の自己負担を一定額に抑える「高額療養費制度」の上限額引き上げを検討していることに対し、「1人の政治家として反対する」と述べました。柴橋岐阜市長：「現役世代の闘病しながら仕事をしておられる、そう