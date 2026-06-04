株式会社PFP(本社：東京都中央区、代表取締役社長：原田 和典)が運営する「オールシャッターサービス」は、全国で対応してきたシャッター修理・交換案件の実績をもとに、台風シーズン前の注意喚起として「台風被害を受けやすいシャッターの特徴5選」を公開しました。





近年、台風やゲリラ豪雨の大型化に伴い、住宅・店舗・工場・倉庫などのシャッターに関するトラブル相談が増加しています。特に、経年劣化したシャッターは強風や飛来物の影響を受けやすく、開閉不能や落下事故につながるケースも確認されています。





台風





■台風被害を受けやすいシャッターの特徴5選

(1) 開閉時に異音がする

「ガラガラ」「キーキー」といった異音は、部品の摩耗や変形のサインです。

強風時の負荷によって故障が拡大する恐れがあります。





(2) スラットに凹みや変形がある

過去に自転車や車が接触した際の凹みや変形が残ったまま使用しているケースも少なくありません。

わずかな変形でも、台風時にはスラットがレールから外れたり破損したりする原因になる可能性があります。





(3) レールが曲がっている

飛来物や接触事故によってレールが歪むと、強風時にスラットが正常に作動しなくなる恐れがあります。





(4) サビが進行している

特に海沿い地域や築年数の経過した建物で多く見られます。

腐食が進んだ部材は強風時に破損リスクが高まります。





(5) 15年以上点検をしていない

シャッターは定期的な点検・メンテナンスが推奨されています。

長期間未点検の場合、見えない部分で劣化が進行している可能性があります。









■台風後に増加する相談内容

オールシャッターサービスでは、台風通過後に以下のような相談が増加する傾向があります。





・シャッターが途中で止まってしまった

・シャッターが開かず車が出せない

・店舗シャッターが開かず営業できない

・スラットがレールから外れた

・強風で部材が変形した

・開閉機(モーター)が動かない





被害発生後は修理依頼が集中し、部材の納期や工事日程の確保が難しくなるケースもあります。





破損したシャッター





■代表コメント

オールシャッターサービスでは全国各地で修理対応を行っていますが、台風後は『もっと早く点検しておけばよかった』という声を数多くいただきます。

異音やサビなどの初期症状は見過ごされがちですが、台風によって一気に症状が悪化することがあります。

本格的な台風シーズンを迎える前に、一度点検されることをおすすめします。





代表コメント





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■オールシャッターサービスについて

オールシャッターサービスは、住宅・店舗・工場・倉庫などの各種シャッターの修理・交換・点検を全国で対応する専門サービスです。

メーカーを問わず対応し、緊急トラブルから計画的な改修工事まで幅広くサポートしています。





【会社概要】

会社名 ： 株式会社PFP

代表者 ： 代表取締役社長 原田 和典

設立 ： 2015年2月18日

所在地 ： 東京都中央区日本橋大伝馬町13-7 大富ビル 311

事業内容： オールシャッターサービスの運営、住宅設備事業

URL ： https://all-shutter.com/