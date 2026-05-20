180年の伝統製麺技法を継承する株式会社柿里商店は、お子様のお祝いに特化したギフト用手延べ麺「knot charm Baby Duck」(ノット チャーム ベビーダック)を2026年3月1日(日)に発売いたしました。

名入れラベルイメージ(ピンクトレー)





花の形の土台になる麺に、アヒルの赤ちゃん、ハート、水草をあしらいました。アヒルの赤ちゃん、ハート、水草も麺でできているので、一緒に茹でてお召し上がりいただけます。パッケージとラベルにも可愛いBaby Duckをデザインし、名入れ対応も可能です。





ご出産内祝いの他、お食い初め、七五三、ご入園、ご入学など小さなお子様のあらゆるお祝い事にご利用ください。

賞味期限1年ですので、まずは飾ってしばらく楽しんでからお召し上がりいただけます。

人工着色料不使用ですので、赤ちゃんの離乳食としてもお使いいただけます。

名入れラベルイメージ(ライムグリーントレイ)

ラベルイメージ(ピンクトレー)

ラベルイメージ(ライムグリーントレイ)





柿里商店の手延べ麺は、富山県砺波市に江戸時代から受け継がれている手延べの技法で作っています。

何度もよりをかけて熟成させながら延べる麺は、手延べならではのコシの強さとなめらかな喉越しが特徴です。

伸びにくいので、冷たい麺はもちろん温かいにゅう麺にしても美味しくお召し上がりいただけます。

また、花や水引を連想させる可愛い形は、職人が一つひとつ手作業で作っています。

意匠登録済みですので、同じものは存在しないオンリーワンの商品です。





1個入・2個入・3個入をご準備しております。





発売日：2026年3月1日

価格 ：1個入 756円(税込)/2個入 1,836円(税込)/3個入 2,592円(税込)









2個入

3個入

2個入 名入れラベル

3個入 名入れラベル





■柿里商店について

柿里商店は、富山県砺波市に180年の歴史を持つ高級手延べ麺「大門素麺」の製造所です。

担い手不足のため存続が危ぶまれる大門素麺を次世代に受け継ぐため10年前に起業し、廃業して使われなくなった工場をお借りして手延べ麺を作っています。大門素麺の他に、今回ご紹介した「knot charm」シリーズをはじめとしたオリジナルブランド麺「KAKIZATO」を展開しています。





どれも、麺のイメージを超えた楽しい商品ばかりです。









■会社概要

商号 ： 株式会社柿里商店

代表者 ： 代表取締役 佐藤 幸博

所在地 ： 〒939-1316 富山県砺波市大門264-2

設立 ： 2016年10月

事業内容： 手延べ麺の製造、販売

資本金 ： 300万円

URL ： https://kakizatoshop.com