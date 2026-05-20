ETS公認の公式問題集『TOEFL iBT 公式総合対策』が日本初登場！ 旺文社から5月20日刊行。2026年1月からの試験改訂に対応！

株式会社旺文社

教育出版の株式会社旺文社（東京都新宿区／代表取締役社長 粂川 秀樹）は、『TOEFL iBT公式総合対策』を5月20日(水)に刊行いたしました。

https://www.obunsha.co.jp/product/detail/093447(https://www.obunsha.co.jp/product/detail/093447)

本書は、TOEFLの試験の開発元であるETS公認の日本初となる公式対策書です。TOEFL対策書書店売上No.1（※）の旺文社が「試験改訂後の形式や内容、攻略法について詳しく知りたい」「本番と同じレベル・クオリティの問題を解きたい」という受験者の皆さまに最適な1冊をお届けします。

※日販調べ（2025 年1 月～12 月のTOEFL 関連書籍売上部数合計に占める旺文社TOEFL 対策書の売上部数合計より

【本書の特長】

●試験改訂に対応した日本初の公式問題集！

2026年1月、TOEFL iBTでは試験内容の大幅な変更がありました。本書はその変更に完全対応した日本初の公式問題集です。

ETS Japanからのメッセージ

TOEFL iBT は、英語で授業が行われる教育機関で学ぶために必要な英語力を、公平かつ信頼性の高い基準で測定するテストです。現代のグローバルな学習環境では、座学だけでなく、世界中から集まる学生と共にプロジェクトなどにおいて協働し、活発かつスピーディーに意見を交換することが求められるようになっています。

このような現状を踏まえ、ETS は現代の新しい学びに対応し、より実践的な英語力を測定するために 2026 年 1 月に問題の改訂を行いました。アップデートされた TOEFL iBT は、従来よりも幅広いレベルに対応するテストとなりました。

本書に掲載された最新の TOEFL コンテンツを学ぶことで、学習者は現代のアカデミックな場面で求められる英語コミュニケーションについて、より深く理解できるようになります。この本を手に取る読者の皆さんに、本書が TOEFL 受験に向けた効果的な準備と今後のアカデミック英語の学習の一助となることを願っております。

【ETS（Educational Testing Service）について】

ETSは、人々が未来に備えるための生涯学習を支援する、グローバルな学習・人材ソリューションを提供する機関です。子会社を含め200以上の国と地域にオフィスや事業拠点を構える強固なグローバルネットワークを有し、TOEFL(R)、TOEIC(R)、GRE(R)、Praxis(R)、FuturenavTM、PSIなどの信頼性の高い評価やスキル認定サービスの提供、ならびにETSの研究機関による先進的な取り組みを通じて、毎年5,000万人以上の人々の能力を測定し、新たな機会を切り開けるよう支援しています。

●TOEFL の基本情報がわかる！

試験の構成、設問数や時間といった、試験前に押さえておきたい基本的な情報がまとまっています。はじめて受験する方にもぴったりです。

●ETSによる問題1セットを収録！

実際の試験問題を作成している試験運営団体のETSが作成した問題なので、本番と同じレベル・クオリティの問題を解くことができます。また、すべての問題に詳しい解説がついています。

●ETSの採点者がライティング・スピーキングの解答例を評価！

実際の試験を採点するETSの採点者がライティング・スピーキングの解答例を評価。実際のスコアを反映した解説がついているので、どのような解答が何点になるのかが分かります。

●公認トレーナーによる解説とアドバイス！

ETS公認トレーナーの4名の先生が各セクションの問題形式と攻略法を詳しく解説。さらに日頃の学習についてのアドバイスもあり、万全の対策をすることができます。

●旺文社公式アプリでのTOEFL対策が可能！

本書は旺文社公式アプリ「英語の友」と「学びの友」（iOS/Android）に対応しています。

※本サービスは予告なく変更、終了することがあります。

■旺文社公式アプリ「英語の友」

https://eigonotomo.com/

旺文社が刊行する英検(R)・TOEIC(R)L&Rテスト・TOEFL iBT(R)・TEAPなどの英語資格試験対策書に対応した音声を、スマートフォンで手軽に聴ける公式アプリです。書籍付属のCDやweb上でダウンロードする音声ファイルなど、従来の音声提供方法に代わる新しいリスニング学習ツールとして、対応書籍も100冊以上となりました。

※英検(R)は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。

※このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。

※TOEIC(R) is a registered trademark of ETS. This product is not endorsed or approved by ETS.

※TOEFL(R) is a registered trademark of ETS. This product is not endorsed or approved by ETS.

■旺文社公式アプリ「学びの友」

https://manatomo.obunsha.co.jp/

旺文社が刊行する問題集での学習をサポートするアプリです。便利な自動採点機能で、解答結果をすぐにご確認いただけるほか、リスニング問題の音声再生に対応しています。問題絞り込み機能で、効率的に解き直し学習を行うこともできます。また、学習カレンダーで毎日の学習記録を確認することができ、モチベーション維持にも役立ちます。

■書籍概要

『TOEFL iBT公式総合対策』

・著者：ETS／ETS Japan／五十峰聖／田岡千明／津田信男／横川綾子

・監修者：笹山尚子

・発売日：2026年05月20日

・定価：2,970円（税込）

・ISBNコード：978-4-01-093447-0

・体裁：A5判 ／ 200ページ ／ 2色刷

・URL：https://www.obunsha.co.jp/product/detail/093447

【会社概要】学ぶ人は、変えてゆく人だ。

目の前にある問題はもちろん、人生の問いや、社会の課題を自ら見つけ、

挑み続けるために、人は学ぶ。

「学び」で、少しずつ世界は変えてゆける。

いつでも、どこでも、誰でも、学ぶことができる世の中へ。

私たちは、学ぶ人をずっと応援し続けます。

旺文社ブランドサイト URL：https://www.obunsha.co.jp/pr/change/

社名 ： 株式会社 旺文社

代表者 ： 代表取締役社長 粂川 秀樹

設立 ： 1931年10月1日

本社 ： 〒162-8680 東京都新宿区横寺町55

TEL ： 03-3266-6400

事業内容 ： 教育・情報をメインとした総合出版と事業

URL ： https://www.obunsha.co.jp/