「GIANTS AFTER GAME LIVE ～GIANTS TV×スポーツ報知」5月24日(日)配信決定

株式会社報知新聞社

スポーツ報知を発行する報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）が運営するYouTubeチャンネル「報知プロ野球チャンネル」と「GIANTS TV」との特別企画「GIANTS AFTER GAME LIVE ～GIANTS TV×スポーツ報知～」が5月24日(日)にGIANTS TV内で配信されます。同日に行われる巨人対阪神のデーゲーム後、報知プロ野球チャンネルのMC・水井基博デスクとスポーツ報知評論家で元巨人投手・宮本和知さん出演。熱気冷めやらぬ東京ドームのグラウンド上から試合の振り返りや、今シーズンの巨人の戦いぶり、26日から始まる交流戦の展望などを熱く語ります。

「GIANTS AFTER GAME LIVE～GIANTS TV × スポーツ報知～」

配信開始時間 「巨人vs阪神」中継終了後 約20分～30分後から

出演 宮本和知／水井基博（スポーツ報知）

視聴サイトはこちら :https://tv.giants.jp/lives/8e070538-60c0-4192-be9c-66e711db8671