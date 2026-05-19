映画『免許返納!?』×全国のヘアカラー専門店fufu 映画公開記念コラボキャンペーンを実施致します。

株式会社Fast Beauty映画『免許返納!?』×ヘアカラー専門店fufu 映画公開記念コラボキャンペーン

株式会社Fast Beauty（所在地：東京都目黒区、代表取締役：高橋賢）が全国直営にて150店舗超運営するヘアカラー専門店fufuは、2026年6月19日(金)全国劇場公開する映画『免許返納!?』とタイアップキャンペーンを実施いたします。

2026年5月19日(火)～2026年6月30日(火)までの期間中ご応募いただいた方の中から抽選で、『免許返納!?』映画鑑賞券や映画『免許返納!?』オリジナルグッズ、fufuヘアカラー無料券が当たるプレゼント企画を提供いたします。

タイアップキャンペーン プレゼント詳細

●第1弾プレゼント

・映画『免許返納!?』ムビチケ前売券（カード） 10組20名様

応募締切：2026年6月8日(月)

●第2弾プレゼント

・映画『免許返納!?』カータンブラー 5名様

・映画『免許返納!?』免許カードケース 5名様

・ヘアカラー専門店fufu 1回無料券* 5名様

応募締切：2026年6月30日(火)

※ヘアカラー専門店fufu全店でご利用頂けます。

※「根元染め＋クイックケアトリートメント」または「全体染め」（ロング料金含む）が追加料金なしでご利用いただけます。

※有効期限は、発行日より6ヶ月間となります。

応募方法

fufu公式アプリかfufu公式Instagramよりご応募いただけます。

※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

※当落に関するお問合せにはお答えできませんので、予めご了承ください。

※お預かりした個人情報は、当選通知、商品の発送のみに使用致します。

映画詳細

出演：

舘ひろし 西野七瀬 黒川想矢

南野陽子 八嶋智人 MEGUMI 真矢ミキ

大地真央 吉田鋼太郎 宇崎竜童

監督：河合勇人

主題歌：THE ALFEE『Crossroad -愛の免許返納-』（ユニバーサル ミュージック）

配給 ：東映

【STORY】

自他共に認める映画スター・南条弘（舘ひろし）は、70歳にして人生最大のピンチを迎えていた--。南条の原点ともいえる若き日の大ヒット映画『ハーレーライダー』で共演したライバル俳優・尾崎誠（宇崎竜童）がバイク事故を起こしたことを発端に、南条のコメントが誤解を生み、〈スター俳優。南条弘（70）免許を自主返納へ〉と拡大解釈されてしまったのだ。このままでは愛車のフェラーリに乗れなくなる！アクション映画も撮れなくなる！そんな南条の心配とは裏腹に、事務所社長の三宅（吉田鋼太郎）とマネージャーの川奈（西野七瀬）は、これを機に免許返納させよう！と南条を説得する。そんな矢先、政府広報の免許返納CM依頼とハリウッド映画のオファーが舞い込む！盟友の願いと、最愛の妻との約束を叶えるまでは、いまはまだ免許返納をするわけにはいかない！尾崎の息子・亮（黒川想矢）を探すために東北へ向かった南条は、最愛の妻との約束を叶えるため、『ハーレーライダー』の想い出の一本道へ向かうのだった……。

映画公式HP：https://menkyohenno-movie.com/

【株式会社Fast Beauty 会社概要】

所在地：〒153-0043 東京都目黒区東山１丁目４－４ 目黒東山ビル7階

設立：2014（平成26）年7月25日

代表者：代表取締役社長 高橋 賢（Ken Takahashi）

事業内容：ヘアカラー専門店の運営、美容商材の企画販売

高橋 賢（Ken Takahashi）／株式会社Fast Beauty 代表取締役社長

1982年、群馬県生まれ。一橋大学を卒業後、2006年株式会社リクルートに入社後、2014年6月に退社し、7月に株式会社Fast Beautyを設立。同年10月、東京・中野に1号店をオープンした「ヘアカラー専門店fufu」は全国に店舗を展開。2024年12月にタイバンコクに国外第一号店舗を出店。国際文化美容専門学校 卒業。2021年3月、美容師国家試験合格・美容師免許取得。

ひとりでも多くの方に『キレイな髪で、毎日をにこやかに』過ごして頂くことをミッションに、ヘアカラー専門店だけでなくシャンプー・トリートメント等の商品開発も手がけています。



●ヘアカラー専門店fufu HP：https://fufucolor.com/