柏木由紀プロデュースコスメブランド「upink」質感MIXの4色アイシャドウからブラウンがメインの限定カラーが登場！メイクの仕上がりを変える2種のアイシャドウブラシも新発売！

株式会社Rainmakers

柏木由紀がプロデュースするコスメブランド「upink（ユーピンク）」は、大人気アイテム「シャインオンステージアイパレット」から限定新色「102 ハニーカヌレ」と、アイメイクの仕上がりを変えるアイシャドウブラシ「アイシャドウブラシ」「ポイントアイシャドウブラシ」を6月1日（月）より数量限定にて全国発売いたします。

【公式サイト】http://www.upink.jp/

【取り扱い店舗】公式オンラインストア、ロフト、ロフトネットストア、ハンズ、ショップイン、アットコスメ、イオン、ヨドバシカメラ（一部店舗除く）

きれいなグラデーションを叶えアイメイクのクオリティを格上げしてくれる、柏木由紀こだわりの新アイテム登場！

「upink」は自分のための“かわいい”を追求する柏木由紀プロデュースのコスメブランド。ブランドローンチ時から愛され続ける「シャインオンステージアイパレット」は、グリッター・シマー・マットと、異なるやわらかな質感をMIXした4色パレットで、その日のモードに合わせたアイメイクを楽しめながら、ふんわりとした上品な発色がポイントのアイテムです。そんなアイシャドウパレットから限定色「102 ハニーカヌレ」が登場。これまで「upink」のアイパレットに欠かせなかったピンクはあえて使用せず、イエベ・ブルベ問わずに、オフィスや休日、デートなどシーンを選ばずに使えるよう柏木由紀が試行錯誤したこだわりのブラウンカラー。自然に馴染みながら立体感（※）のある大人な目元に演出してくれるのでデイリー使いしやすく、塗り重ねても濃くなりすぎずにきれいなグラデーションが叶います。

同日には、用途別で使い分けられ、アイメイクの仕上がりを格上げしてくれる2種類のアイシャドウブラシも限定で登場。

「アイシャドウブラシ」は、ムラなく均一にまぶたにのせられるアイホール用。まぶた全体にフィットするラウンド型を採用し、アイホールの半分ほどに色をのせやすい絶妙なブラシ幅に設計しました。ブラシの柔らかさと粉含みの良さを追求し微調整を重ねることで、肌あたりの良い使用感を実現。テクニックいらずで、誰でも簡単にきれいにアイシャドウをのせることができます。また、小回りが利くサイズ感なので、ノーズシャドウを入れるときに使用するのもオススメです。「ポイントアイシャドウブラシ」は、カラーもラメもマットもコントロール自在な涙袋用ブラシ。涙袋にぴったりな細さでコシのあるブラシは、狙った箇所にピンポイントで塗れます。涙袋はもちろん目尻の締め色や目頭のハイライトなど、細かな部分にも使いやすく仕上げました。どちらも持ち運びに便利な収納ケース付きで、外出先でも活躍するアイテムです。

いつものメイクのクオリティを高めてくれる、柏木由紀のこだわりが詰まった新色アイシャドウと2種のアイシャドウブラシをぜひお試しください！

※メイクアップ効果による

シャインオンステージアイパレット 商品情報

パレット1つで可愛いが完成！

質感MIXアイシャドウに限定カラーが新登場

ユーピンク

シャインオンステージアイパレット

全4色（限定新色1色） 1,320円（税込）

＜COLOR＞

【限定新色】

102 ハニーカヌレ

さりげなく印象的に、ブラウンカラー

【既存色】

01 ラブストーリー

可愛さ紡ぐ、初恋カラー

02 カフェティータイム

ほんのり洒落た、ティーカラー

03 ピーチモーメント

フレッシュなときめき、ピーチカラー

＜POINT＞

◆パレット1つでアイメイク完成

異なる質感のアイシャドウを1つのパレットに。その日のモードに合わせたアイメイクが楽しめます。

◆しっとり高密着

2種の保湿成分（※）を配合。まぶたにしっかり密着しながらも、乾燥を防ぎます。

※ホホバ種子油、オリーブ果実油

◆ふんわり上品なグラデーション

やわらかな質感のアイシャドウがふんわり発色。重ね塗りもなめらかにでき、きれいなグラデーションが叶います。

＜HOW TO USE＞

STEP.1

右上をベースとしてアイホール全体と涙袋にのせる

STEP.2

左下を上まぶたのアイホールの半分と下まぶたのキワにのせる

STEP.3

右下を上まぶたのキワと、下まぶたの黒目から目尻側に締め色として引く

STEP.4

左上を黒目の上と涙袋に重ね塗りする

＜柏木由紀コメント＞

「upink」で初めてのブラウンがメインのアイシャドウパレットです！ピンクに抵抗がある方や、黄みの強い色が苦手な方にも使いやすい色味を目指して、しっかり時間をかけて試行錯誤しました。重ね塗りしても色が濃くなりすぎず、絶妙な抜け感が出せます！シーンを選ばない万能ブラウンで、デイリー使いにぴったりなパレットに仕上げました！

アイシャドウブラシ／ポイントアイシャドウブラシ 商品情報

用途別で使い分けられ、アイメイクの仕上がりを格上げしてくれる

柏木由紀こだわりの2種類のアイシャドウブラシも新発売。

ひと塗りで立体感（※）をつくる

アイホール用ブラシが限定登場！

※メイクアップ効果による

ユーピンク アイシャドウブラシ

1,100円（税込）

＜POINT＞

◆ムラなく均一にのせられる、アイホール用ブラシ

まぶた全体にフィットするラウンド型で、グラデーションも簡単に。

◆肌当たりの良い毛質

柔らかな毛のブラシは肌当たりが良く、チクチクしません。

お手入れしやすい100％人工毛。

◆ブラシケース付き

持ち運びに便利なブラシケース付き。ブラシの毛がばらけることなく保管できます。

＜柏木由紀コメント＞

毛質とコシの強さを何度も微調整し、テクニックいらずできれいにアイシャドウが塗れるブラシに仕上げました！アイホールの半分くらいに色をのせるのにぴったりな幅で、メイクの時短にもなります。小回りが利くちょうど良いサイズ感で、ノーズシャドウを入れるときに使うのもオススメです。「upink」のアイシャドウパレットとぜひ一緒に使ってください！

細部まで美しく仕上げる

涙袋専用ブラシが限定登場！

ユーピンク ポイントアイシャドウブラシ

990円（税込）

＜POINT＞

◆ラメもマットも対応、涙袋専用ブラシ

涙袋に合わせた太さと先の細い形状で、ラメもカラーもコントロール自在。

◆ポイント使いに理想的なコシの強さ

手元がブレにくく、狙った場所にアイシャドウを密着させます。

◆ブラシケース付き

持ち運びに便利なブラシケース付き。ブラシの毛がばらけることなく保管できます。

＜柏木由紀コメント＞

涙袋メイクにぴったりな“ブラシの細さ”と“コシの強さ”にこだわった、アイメイクのクオリティを上げるブラシを作りました！上まぶたに入れたベースカラーをまずこのブラシで下まぶたにも馴染ませることで、より自然な涙袋が作れます。目尻のラインや目頭のハイライトにピンポイントで色をのせたいときにもオススメです！

upink（ユーピンク）とは

「upink」は「わたしのための“かわいい”」をコンセプトに2023年4月に誕生。年齢に関わらず、好きなものを身に着け、自分のために可愛くなってほしいという柏木由紀の想いが込められたコスメブランド。アイドルとしてメイクの研究を重ね、YouTubeや美容誌でメイクやコスメについて熱く語る姿が幅広い世代の女性から支持を集めている柏木が“かわいい”を追求したこだわりのアイテムを展開している。

＜ブランド公式SNS＞

Instagram：@upink__official(https://www.instagram.com/upink__official/)

X（旧Twitter）：@upink__official(https://x.com/upink__official)

upinkプロデューサー・柏木由紀プロフィール

1991年7月15日生まれ。鹿児島県出身。

2024年4月30日をもって17年に渡り牽引してきたAKB48を卒業。

”ゆきりん”の愛称で親しまれ、バラエティ番組で見せる飾らないキャラクターが人気。YouTube やファッション・美容誌で大好きなメイクとコスメについて熱く語る姿が幅広い世代の女性から支持を集めており、2022年7月には日本化粧品検定1級を取得。

＜公式SNS＞

Instagram：@yukikashiwagi_official(https://www.instagram.com/yukikashiwagi_official/)

X（旧Twitter）：@Yukiriiiin__K(https://x.com/yukiriiiin__k)

YouTubeチャンネル：@yukirinworld(https://www.youtube.com/channel/UCubbFOa0eUCWQD8sbmQXwOQ)

【会社概要】

社名：株式会社Rainmakers

本社所在地：東京都中央区新富1-8-9+SHIFT GINZA EAST 4F

代表取締役：宇佐美 眞

【ブランドに関するお問い合わせ】

株式会社Rainmakers

お客様お問い合わせ先：0120-500-353