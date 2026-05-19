「ふるなび」で、山梨県甲府市がなでしこ号の更新を目的としたクラウドファンディングプロジェクトへの寄附受付を開始。

株式会社アイモバイル

株式会社アイモバイル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：野口哲也、東証プライム市場）が運営するふるさと納税サイト「ふるなび」（ https://furunavi.jp/ ）が、山梨県甲府市のクラウドファンディングプロジェクトへの寄附受付を開始しました。

【プロジェクト名】甲府市立図書館開館１００周年記念/移動図書館「なでしこ号」更新プロジェクト～未来に輝く『ひと』を育む～

https://fcf.furunavi.jp/Project/Detail?projectid=1029

《支援の概要》

甲府市立図書館は、令和8年度に開館100周年を迎えます。「地域の知の拠点」として、市民の学びを支えてきました。同施設で運行する移動図書館「なでしこ号」は、年間約18,000冊の貸出を行い、図書館に来館が難しい地域への重要なサービスとして機能しています。

しかし、現在のなでしこ号は導入から20年が経過し、老朽化が進行しています。部品の供給停止や故障リスクの増大により、安定した運行が困難になる可能性があります。

「なくてはならない存在」「今後も続けてほしい」との声が多く寄せられているため、今後の100年に向けた生涯学習や図書館のシンボル的な存在としてなでしこ号の車両を更新します。

この更新は、単なる車両更新ではなく、地域の学びを支え続けるための「未来への投資」です。子どもたちの読書習慣の形成、高齢者の生きがいづくり、地域コミュニティの活性化に寄与しますので、皆様のご支援をいただければと思っております。

《寄附金の使い道》

このプロジェクトでいただいた寄附金は、移動図書館車両の購入及び設備整備費用に活用されます。

■山梨県甲府市（こうふし）について

山梨県のほぼ中央に位置し、北に八ヶ岳、南に富士山、西に南アルプス連峰と雄大な山々を望む、南北に長い市町村です。大切に受け継がれた技術と誇りに培われた「宝石のまち 甲府」のジュエリーから美味しさ・生産量とも日本一を誇る「フルーツ王国山梨」の味まで楽しめる多くの返礼品をご用意しています。

・山梨県甲府市の返礼品一覧はこちら

https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=805

※都合により、リンク先が表示されない場合がございます。予めご了承ください。

【会社概要】

社名 ： 株式会社アイモバイル

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷三丁目26番20号 関電不動産渋谷ビル8階

代表者 ： 代表取締役社長 野口 哲也

設立 ： 2007年8月17日

URL ： https://www.i-mobile.co.jp/

【事業概要】

アイモバイルは、「“ひとの未来”に貢献する事業を創造し続ける」をビジョンに掲げ、ふるさと納税を中心としたコンシューマ事業と、テクノロジーを活用したインターネット広告事業を展開するマーケティングカンパニーです。

ふるさと納税サイト「ふるなび」では、寄附を通じて全国の地域活性化を支援しています。

寄附金をポイントとして受け取り、ホテルや飲食店などで利用できるポイント型返礼品「ふるなびトラベル」をはじめ、ユーザーの多様なニーズに応える各種サービスを提供しています。

【ふるなびサービス一覧】

・ふるさと納税コンシェルジュサービス「ふるなびプレミアム」

https://furunavi.jp/premium/

・あとからゆっくり選べるポイント制「ふるなびカタログ」※ポイント有効期限なし

https://furunavi.jp/catalog

・旅行予約サイト「ふるなびトラベル」※掲載10,000施設以上

https://tp.furunavi.jp/

・クラウドファンディング型ふるさと納税「ふるなびクラウドファンディング」

https://fcf.furunavi.jp/

【本リリースに関するお問合せ】

株式会社アイモバイル 事業企画本部 自治体サービス事業部

Mail：support@furunavi.jp

※メディア関係者様は以下の専用フォームよりご連絡ください。

https://furunavi.jp/Faq/Contact/Media