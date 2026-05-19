【岐阜県飛騨市】飛騨3市1村が結集！戦国武将がAIで蘇る『飛騨全域・城めぐりマップ』が完成～自治体の枠を越えた学芸員たちの熱意と、最新AIが描く武将イラストで巡る飛騨の乱世

岐阜県飛騨市

岐阜県飛騨市（市長：都竹淳也）は、高山市・下呂市・白川村の全面協力のもと、飛騨国（現在の3市1村）の主要な城郭を網羅した「飛騨全域・城めぐりマップ」を制作しました。 従来、パンフレットは行政単位で制作されていましたが、城郭ファンや観光客の「飛騨を一つの歴史圏として巡りたい」という声に応えた、全国的にも珍しい広域連携プロジェクトです。各自治体の学芸員が厳選した9つの城跡を軸に、専門的な解説と観光ルートを1枚に凝縮。最大の見どころは、一般には知られていない飛騨の戦国武将のイメージを学芸員監修のもと最新AIで再現したイラストです。歴史の専門知と最新技術を掛け合わせ、飛騨の戦国動乱をドラマチックに可視化したマップになっています。

「市町村の壁」を学芸員が突破

詳細を見る :https://www.city.hida.gifu.jp/soshiki/32/81989.html

飛騨市内には、江馬氏城館跡、姉小路氏城跡という２件の国史跡を中心に多数の城跡が存在しています。飛騨市教育委員会では、その調査や保存・活用の取組みを2017年から進めています。

これまで城郭のパンフレットは各自治体単位で制作されるのが通例でした。しかし、観光客や城郭ファンから寄せられた「行政区分ではなく、飛騨地域の城を一つのマップで見たい」という声に応え、作成しました。令和6・7年度の「史跡姉小路氏城跡保存活用計画」の策定を機に、自治体の垣根を越えた広域連携が実現しました。

本マップの3つの「こだわり」

1. 各自治体の学芸員が厳選した9城

飛騨全域に点在する多数の城跡から、歴史的価値・アクセス性・エピソード（逸話）の3基準で9つを厳選。大地震で消えた伝説の「帰雲城」や、庭園が美しい「江馬氏館」など、初心者から愛好家まで満足できるラインナップです。

2. 担当学芸員が監修！AIで再現された「リアルな武将たち」

江馬輝盛、内ケ島氏理など肖像画が残っていない武将も含めて、歴史的エピソードなどを元に最新AIで視覚化。監修した学芸員が「10回以上リテイクを出し、当時の空気感にこだわった」という、某戦国ゲームを彷彿とさせる熱量の高いイラストは必見です。

金森可重：戦国時代から江戸時代初期の武将。飛騨高山藩の第2代藩主江馬輝盛：戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。飛騨国の国人・江馬氏の一族。飛騨高原諏訪城主

3. 「歴史」×「観光」のハイブリッド構成

学芸員による専門的な解説に加え、観光課職員が監修した「都市圏からのアクセス」や「主要観光地との位置関係」を掲載。歴史資料としてだけでなく、実際の旅行計画にそのまま使える実用性を備えています。

掲載されている「飛騨の勇者たち」と城跡

現在の飛騨地域（飛騨市・高山市・下呂市・白川村）は、古代から一貫して「飛騨国」という一つの国でした。戦国時代には姉小路氏・三木氏・江馬氏・内ケ島氏など、戦国武将がそれぞれの領域を治める群雄割拠の状態でした。それらの武将が築いた城跡が、飛騨地域には多数残り、中には近年の調査研究によって新たな発見があった城もあります。

飛騨の群雄たちとその居城

・姉小路氏（古川城・小島城）

飛騨古川周辺を治めた一族。京都の公家「飛騨国司」でありながら、在地領主（武家）として活動しました。京都の文化にも通じ、姉小路基綱・済継父子は宮廷歌人としても有名です。

・三木氏（松倉城・広瀬城・桜洞城・萩原諏訪城）

南飛騨（現在の下呂市）を本拠に、戦国時代には北部の高山・古川まで勢力を拡大した一族です。姉小路氏の名跡を継いで、最終的に江馬氏も下しますが、金森氏の侵攻を受け滅亡しました。

・江馬氏（江馬氏館・高原諏訪城）

飛騨北部の高原郷（現在の飛騨市神岡町周辺）を治めた一族。江馬氏の館は、京都の将軍邸に通じる格式を備えた武家屋敷と庭園を持っていたことが調査で明らかになりました。

・内ケ島氏（帰雲城）

現在の白川郷周辺を拠点とした武士で、将軍奉公衆として幕府と結びつき、戦国時代も活動します。天正13年（1585）におこった「天正地震」により、居城・帰雲城とともに歴史の表舞台から姿を消しました。

・金森氏（高山城）

美濃・土岐氏の一族とされ、金森長近は若くして織田信長に仕えました。その後、羽柴（後の豊臣）秀吉の命により飛騨に侵攻します。金森氏の入国と統治を契機に飛騨国は近世を迎え、以後6代にわたり飛騨高山藩として続きました。

飛騨の城めぐりMapの入手方法

配布場所： 飛騨市内の観光案内所、文化施設、および関係自治体の主要施設

WEB公開： 公式サイト「飛騨市の文化財(https://hida-bunka.jp/information/shiromap20260326/)」にてPDF版を公開中

担当者からのメッセージ

作成を担当した文化振興課大下永学芸員

お城ファンの方々の『飛騨を一つの地域として巡りたい』という熱い声が、私たち学芸員を動かし、自治体の枠を超えた史上初の広域マップが完成しました。

単なるガイドではなく、最新AIを駆使して当時の息吹を再現した武将イラストなど、各自治体の担当者が細部までこだわり抜いた力作です。広域で捉えることで初めて見えてくる飛騨の戦国史を、ぜひ現地で体感してください。

このマップを足掛かりに、今後はツアーやスタンプラリーなど、飛騨が一体となった『次の一手』を模索していきます。ここから始まる新しい飛騨の城巡りに、ぜひご注目ください！

飛騨市「山城」を地域の誇りへ。「山城」を軸にした関係人口創出の歩み

飛騨市には姉小路氏や江馬氏の山城跡が数多く残っています。市ではこれらを単に保護・保存するだけでなく、市民や山城ファンがその価値や魅力を学べる場を提供。山城をきっかけに市民の地域愛着を育み、新たな交流や体験を生み出す「関係人口の創出」や「観光への展開」に力を入れているのが特徴です。

問い合わせ先

古川城の虎口（発掘調査時）江馬氏館2025年6月 山城の魅力を伝える「飛騨市山城ガイド」を認定

飛騨市教育委員会 文化振興課

電話：0577-73-7496

岐阜県飛騨市

飛騨市は、人口約 21,000 人の小さな市で、周囲を北アルプスなどの山々に囲まれ、総面積の約 93％を森林が占めるなど豊かな自然に恵まれた地域です。また、豊富な自然資源のほか、ユネスコ無形文化遺産である古川祭・起し太鼓、ノーベル物理学賞の受賞に寄与した「スーパーカミオカンデ」を始めとする宇宙物理学研究施設、大ヒットアニメ映画「君の名は。」のモデル地となった田舎町の風景など、多彩で個性豊かな地域資源の宝庫です。

飛騨市公式サイト https://www.city.hida.gifu.jp/

飛騨市の文化財 https://hida-bunka.jp/

PRTIMES飛騨市ページ https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/120394