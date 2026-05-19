大切なカードを傷や汚れから守る「ディズニー マイナンバーカードケース」が新登場！粧美堂公式オンラインストアにて先行受注販売を開始

粧美堂株式会社

化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨及びキャラクター雑貨等の企画・製造・販売、コンタクトレンズの企画・販売を行う粧美堂株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：寺田正秀、以下 粧美堂）は、公式ECサイト「粧美堂ONLINE STORE」にて「ディズニー マイナンバーカードケース」の先行受注販売を開始いたしました。

ご予約いただいた商品は、2026年8月下旬以降、入荷次第順次発送予定です。

新商品は、個人情報をかわいくガードしてくれる「ディズニー マイナンバーカードケース」です。ラインナップは全10種類で、ディズニーキャラクターの顔がプリントされており、その横にそれぞれの名前が書かれています。個人情報をしっかり隠せるため、安心してご使用いただけます。素材には、丈夫な合皮を使用しており、大切なカードを傷や汚れから守ります。持ち運びにも便利で、日常使いに最適です。年齢や性別を問わない豊富なバリエーションを揃えており、ご自身用はもちろん、プレゼントにもおすすめのアイテムです。

商品概要

■商品名：ディズニー マイナンバーカードケース

■価格：各1,100円（税込）

〈ミッキーマウス〉

〈表〉

〈ミッキーマウス〉

〈裏〉

〈ミニーマウス〉

〈表〉

〈ミニーマウス〉

〈裏〉

〈アリエル〉

〈表〉

〈アリエル〉

〈裏〉

〈バズ・ライトイヤー〉

〈表〉

〈バズ・ライトイヤー〉

〈裏〉

〈エイリアン〉

〈表〉

〈エイリアン〉

〈裏〉

〈スティッチ〉

〈表〉

〈スティッチ〉

〈裏〉

〈ラプンツェル〉

〈表〉

〈ラプンツェル〉

〈裏〉

〈ニック〉

〈表〉

〈ニック〉

〈裏〉

(C)Disney/PIXAR

■予約受付開始日：2026年5月13日(水)10:00~2026年6月2日(火)23:59

■予約入荷予定日：2026年8月下旬 ※入荷後は一般販売を開始いたします。

■販路：粧美堂直営ECサイト

[粧美堂ONLINE STORE]

https://www.sho-bionlinestore.jp/c/character/DN01625

粧美堂株式会社

粧美堂は、世界中の様々な個人の「心と体の美と健康をサポートする」ことを使命とし、自社ブランド及びOEMで、化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨、キャラクター雑貨及びコンタクトレンズ関連等の商品を幅広く取扱う総合企画メーカーです。企画・生産から販売（小売店及びEコマース市場向け）までを自社で完結できることが強み。また販売先は、ドラッグストア、ディスカウントストア、均一ショップ、バラエティストア、総合スーパー、ネット通販など多岐にわたります。2013年4月からコンタクトレンズ事業を開始。加えて、2025年1月に化粧品のＯＥＭ製造受託業務を行っている株式会社ピコモンテ・ジャパンを傘下に入れ、OEM事業の拡大に乗り出しています。