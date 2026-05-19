株式会社アストロスケールホールディングス

株式会社アストロスケールホールディングス（以下、アストロスケール）とスカパーＪＳＡＴ株式会社（以下、スカパーＪＳＡＴ）は、将来にわたり宇宙を安全かつ持続的に活用していくことを目指し、宇宙における新たなサービス領域の事業機会創出を軸とした戦略的パートナーシップの構築に合意しました。

両社は、アストロスケールが取り組む人工衛星の点検や修理、寿命延長などを行う「軌道上サービス」の分野において連携し、新たなビジネスの展開を共同で推進します。あわせて、関係強化の一環として資本・業務提携を行います。

アストロスケールは、軌道上サービスの世界的リーダーとして、安全かつ持続的な宇宙開発を先導しており、故障機や物体の観測・点検、衛星の寿命延長、修理・アップグレードなど、幅広い軌道上サービスソリューションを展開しています。2021年3月以降、ELSA-dやADRAS-Jなどのミッション※1において、RPO技術※2を軌道上で実証するなど、先進的な技術と実績を有しています。宇宙航空研究開発機構（JAXA）や各国宇宙機関、民間事業者との国際的なミッションにも参画しており、グローバルに事業を加速させています。

スカパーＪＳＡＴは、アジア最大級の衛星通信事業者として、長年にわたり培ってきた高度な衛星運用技術と、グローバルに展開する衛星フリート※3および地上局等のインフラ設備を強みに、通信・放送を中心とした多様な事業を行っております。近年は、安全保障事業や地球観測事業への取り組みなど、新たな事業領域の多角化を進めています。

今後は、継続的かつ緊密な連携のもと、アストロスケールの軌道上サービス技術とスカパーＪＳＡＴの衛星運用に関する知見およびインフラ基盤を融合することで、信頼性の高い宇宙ソリューションの実現を目指します。また、日本国内のみならずグローバル市場も視野に入れ、持続可能かつ商業的に成立するサービスの拡大を通じて、宇宙産業の発展および新たな宇宙経済圏の形成に貢献してまいります。

■代表者コメント

アストロスケール 代表取締役社長兼CEO 岡田 光信

「今回のスカパーＪＳＡＴとのパートナーシップは、世界的な宇宙企業間の協力関係を構築する重要な一歩です。静止軌道衛星の寿命延長や燃料補給サービスは、フリート全体の効率性や運用の柔軟性を高める有力な選択肢となり得ます。アストロスケールの軌道上サービス技術とスカパーＪＳＡＴの豊富な運用経験を組み合わせることで、宇宙経済を牽引する、スケーラブルかつ商業的に成立するソリューションの実現を加速していきます。」

スカパーＪＳＡＴ 代表取締役 執行役員社長 米倉 英一

「今回の資本・業務提携は、軌道上サービスを起点とした次世代宇宙インフラ領域への重要な戦略的ステップです。今後は“衛星を打ち上げて運用する”だけでなく、“宇宙空間で衛星を維持・延命・高度化する”時代へ移行していくものと考えています。軌道上サービスは、その変革を支える中核的な技術であり、将来的には宇宙産業の構造そのものを大きく変える可能性を有しています。

アストロスケールは、この分野における世界的な先駆者であり、当社が長年培ってきた衛星運用の知見、宇宙インフラ、グローバルネットワークと融合させることで、新たな付加価値の創出ができると確信しています。本提携を通じて、中長期的には通信・地球観測に続く新たな成長領域の確立を目指してまいります。」

※1 ELSA-dミッション、ADRAS-Jミッション：デブリ除去など軌道上サービスのコア技術を実証したアストロスケールのミッション

※2 RPO（Rendezvous and Proximity Operations）技術：軌道上サービスに必要不可欠な、対象物体に接近・捕獲する技術

※3 衛星フリート：事業者が保有・運用する複数の人工衛星群

アストロスケール について

アストロスケールは、軌道上サービスの世界的リーダーとして、安全で持続可能な宇宙開発に取り組んでいます。当社は故障機や物体の観測・点検、衛星の寿命延長、修理・アップグレード、衛星運用終了時のデブリ化防止のための除去、既存デブリの除去など、多様で革新的な軌道上サービスソリューションを提供します。2021年3月以降、アストロスケールはELSA-dやADRAS-Jのミッションにおいて軌道上でRPO技術を実証し、軌道上サービスのリーダーとしての地位を確立してきました。アストロスケールの宇宙機は、宇宙航空研究開発機構（JAXA）や防衛省、米国宇宙軍、欧州宇宙機関（ESA）、英国宇宙庁（UKSA）、Eutelsat OneWeb等との先駆的なミッションに採用されており、循環型宇宙経済の可能性が広がり、より持続可能な宇宙の未来が開かれつつあります。本社・R&D拠点の日本をはじめ、英国、米国、フランス、イスラエルとグローバルに事業を展開しています。

アストロスケールウェブサイト：https://astroscale.com/ja/