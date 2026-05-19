サークレイス、2人目の社内AIエージェント社員「CDX-one」を採用し、全社業務の生産性を大幅向上へ

サークレイス株式会社

「Beyond AI」を掲げ、AIとデータで企業の成長を支援するサークレイス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役会長兼社長：佐藤 スコット、以下「当社」）は、AIネイティブ企業として経営の自動化を自ら実証するためにAIエージェント社員の採用を積極的に進めていますが、このたび、社員の日常業務の利便性向上および効率化を目的として、2人目の社内AIエージェント社員「CDX-one」を採用したことをお知らせいたします。

「CDX-one」は、社員向け各種システムの窓口業務を一括で担当し、チャットでの依頼を受け、ナレッジ検索や各種申請の起票を自律的に行うことで、業務の大幅な効率化を実現します。各システムの担当部門への問い合わせ業務も「CDX-one」が代行するため、それぞれの担当部門の問い合わせ業務をゼロにすることも目指しています。

■背景と目的

従来、社内におけるナレッジ検索や各種申請業務は、複数の業務システムを個別に開き、検索・入力を行う必要があり、その手間や時間的コストが課題となっていました。さらに、個々の業務効率化のために個別のシステムを導入すればするほど社員の手間が増えて利便性を損なうというジレンマもありました。

当社ではこれらの課題を解決するため、「人が探す・操作する業務」から「AIが代わりに探して実行する業務」への転換を目指し、AIエージェント「CDX-one」を開発しました。社員はあらゆる検索や申請を「CDX-one」という統一された窓口に依頼するだけで、自律的に最適な方法で業務を実行します。

本取り組みは、“AI社員”活躍の実証の一環であり、 AIエージェントが社員の業務を補完・代替することで社内業務の生産性向上を目指すとともに、AI活用に関する実践的な知見の蓄積を目的としています。

■「CDX-one」の概要

「CDX-one」は、チャットを通じて24時間×365日、社内の各種業務システムと連携し、ユーザーの質問内容に応じて最適な情報提供や業務処理を行うAIエージェントです。

ユーザーは自然言語で質問を行うだけで、ナレッジ検索や申請業務を完結させることが可能となります。

■主な機能

１.ナレッジ検索

社内規程やナレッジ情報を横断的に検索し、質問内容に応じた最適な情報を提示

２.申請の自動起票

質問内容をもとに、該当する申請内容をエージェントが提案し、起票までを支援

３.問い合わせ（インシデント）起票

問い合わせ内容に応じた対応フローを提示し、必要な手続きの実行をサポート

■導入効果

本取り組みにより、

- 複数システムを横断する操作の削減（システムが増えても操作は増えない）- 検索および申請にかかる作業時間の短縮- 業務プロセスの簡素化

が期待され、社員の業務効率および生産性の向上に寄与します。

サークレイスについて

サークレイスは、「Beyond AI」のキャッチフレーズを掲げ、AIが当たり前の時代の企業像「AIネイティブ企業」をお客様に提唱し、世界最先端のAIやSalesforce、Microsoftソリューションのコンサルティング、導入支援、人材育成、定着化支援を提供するITサービス企業です。

サークレイスグループではServiceNow、DatabricksのAI・データ・クラウドテクノロジーを組み合わせ、企業の売上、利益に貢献できる経営と業務とITのコンサルティングサービスを提供しています。

2022年4月、東京証券取引所グロース市場上場。

会社名： サークレイス株式会社（circlace Inc）

代表者： 代表取締役会長兼社長 佐藤 スコット

所在地： 東京都中央区日本橋2-1-3 アーバンネット日本橋二丁目ビル 6F

設 立： 2012年11月1日

※本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後、予告なしに変更されることがあります。

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

【関連リンク】- サークレイス株式会社：https://www.circlace.com/- サークレイス 、AIエージェント社員「AGENA（アジェナ）」を採用しパフォーマンスを3倍以上へ：https://www.circlace.com/about/news/release_20260409