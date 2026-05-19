従来品の半分の薄さで天井をすっきり見せる、ムラのない上質な光のフラットパネルLEDシーリングライト「Paneeel SUPER SLIM（パネール スーパー スリム）」を発売

株式会社ドウシシャ「Paneeel SUPER SLIM（パネール スーパー スリム）」

生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸、以下 ドウシシャ)は、LEDシーリングライト「Paneeel SUPER SLIM（パネール スーパースリム）」を、2026年5月19日（火）よりドウシシャの公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や家電量販店、Amazonなどのオンラインストアにて発売します。

URL ：https://doshisha-led.com/superslim/

【開発の背景】

国際的な水銀規制の流れを受け、2027年末までに日本国内でも一般照明用の蛍光灯の製造・輸出入の終了に伴い、従来の蛍光灯照明からLED照明への切り替えが加速しています。住宅分野においては、設置の手軽さからシーリングライトへの需要が高まっています。一方で、省エネであることに加え、部屋をきれいに見せる光や、空間をすっきり見せるデザインといったニーズも高まっています。

こうしたニーズを背景に、当社はフラットパネルによる均一で上質な光と、圧倒的な薄さを両立したLEDシーリングライトを開発しました。

【特長】

◆圧倒的な薄さで天井すっきり

わずか約40mm※の超薄型設計を実現。天井にすっきりなじみ、圧迫感を軽減しながら、空間を広くスタイリッシュに演出します。※当社従来比、約半分の薄さ

◆明るさと光の色を無段階で調節可能

リモコンのボタンを長押しすることで、明るさはもちろん、光の色も電球色から昼光色まで無段階で調節できます。



◆フラットパネルでムラなく広がる、やさしい光

発光面全体が均一に光るフラットパネルを採用しました。直接光に加え、空間をやさしく照らす間接光機能を搭載しており、シーンに応じてくつろぎ感のある落ち着いた雰囲気づくりが可能です。

◆感度抜群の電波式多機能リモコンを採用

従来の赤外線方式とは異なる電波式リモコンを採用し、照明に直接向ける必要がなく、布団の中からでも操作可能です。



◆おやすみタイマー搭載

30分・60分のタイマー設定で自動消灯ができ、消し忘れを防ぎます。

【商品概要】

名称 ：LEDシーリングライト「Paneeel SUPER SLIM」調光・調色

型番 ：SS40-B08DS/S40R-B08DS/S40A-B08DS/S40T-B08DS （8畳用）

定格光束 ：3,700lm 定格消費電力：31.5W 消費効率：117.5lm/W

外形寸法(約) ：直径400ｍｍ×厚み40ｍｍ

本体質量(約) ：1.4kg

付属品 ：リモコン、リモコン用単4形乾電池（お試し用）×2本、取扱説明書（保証書含む）

URL ：https://doshisha-led.com/superslim/

【会社概要】

商号 ：株式会社ドウシシャ

代表者：代表取締役社長 野村 正幸

所在地：＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5

＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46

＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

設立 ：1977年1月

資本金：49億93百万円

URL ：https://www.doshisha.co.jp/(https://www.doshisha.co.jp/)

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ドウシシャ お客様相談室

Tel：0120-104-481（平日 9：00～17：00）

※プレスリリース記載の情報は、情報公開日時点の情報です。

※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。