従来品の半分の薄さで天井をすっきり見せる、ムラのない上質な光のフラットパネルLEDシーリングライト「Paneeel SUPER SLIM（パネール スーパー スリム）」を発売

写真拡大 (全12枚)

株式会社ドウシシャ

　　　　　　　　　　　　　　　　「Paneeel SUPER SLIM（パネール スーパー スリム）」

　生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸、以下　ドウシシャ)は、LEDシーリングライト「Paneeel SUPER SLIM（パネール スーパースリム）」を、2026年5月19日（火）よりドウシシャの公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や家電量販店、Amazonなどのオンラインストアにて発売します。


URL ：https://doshisha-led.com/superslim/



【開発の背景】


　国際的な水銀規制の流れを受け、2027年末までに日本国内でも一般照明用の蛍光灯の製造・輸出入の終了に伴い、従来の蛍光灯照明からLED照明への切り替えが加速しています。住宅分野においては、設置の手軽さからシーリングライトへの需要が高まっています。一方で、省エネであることに加え、部屋をきれいに見せる光や、空間をすっきり見せるデザインといったニーズも高まっています。


　こうしたニーズを背景に、当社はフラットパネルによる均一で上質な光と、圧倒的な薄さを両立したLEDシーリングライトを開発しました。



【特長】
◆圧倒的な薄さで天井すっきり


　わずか約40mm※の超薄型設計を実現。天井にすっきりなじみ、圧迫感を軽減しながら、空間を広くスタイリッシュに演出します。※当社従来比、約半分の薄さ



◆明るさと光の色を無段階で調節可能
　リモコンのボタンを長押しすることで、明るさはもちろん、光の色も電球色から昼光色まで無段階で調節できます。

◆フラットパネルでムラなく広がる、やさしい光
　発光面全体が均一に光るフラットパネルを採用しました。直接光に加え、空間をやさしく照らす間接光機能を搭載しており、シーンに応じてくつろぎ感のある落ち着いた雰囲気づくりが可能です。






◆感度抜群の電波式多機能リモコンを採用


　従来の赤外線方式とは異なる電波式リモコンを採用し、照明に直接向ける必要がなく、布団の中からでも操作可能です。



◆おやすみタイマー搭載
　30分・60分のタイマー設定で自動消灯ができ、消し忘れを防ぎます。



【商品概要】


名称 ：LEDシーリングライト「Paneeel SUPER SLIM」調光・調色


型番 　　　：SS40-B08DS/S40R-B08DS/S40A-B08DS/S40T-B08DS　（8畳用）
定格光束　　　：3,700lm　　定格消費電力：31.5W　消費効率：117.5lm/W


外形寸法(約)　：直径400ｍｍ×厚み40ｍｍ


本体質量(約)　：1.4kg


付属品 　　　：リモコン、リモコン用単4形乾電池（お試し用）×2本、取扱説明書（保証書含む）


URL 　　　：https://doshisha-led.com/superslim/



【会社概要】


商号　：株式会社ドウシシャ


代表者：代表取締役社長　野村 正幸


所在地：＜大阪本社＞　　　　 〒542-8525　大阪市中央区東心斎橋1-5-5


　　　　＜東京本社＞　　　　 〒108-8573　東京都港区高輪2-21-46


　　　　＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011　東京都品川区東大井1-8-10


設立　：1977年1月


資本金：49億93百万円


URL　：https://www.doshisha.co.jp/(https://www.doshisha.co.jp/)



【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】


株式会社ドウシシャ　お客様相談室


Tel：0120-104-481（平日　9：00～17：00）



※プレスリリース記載の情報は、情報公開日時点の情報です。


※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。