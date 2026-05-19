Uravation、MiniMax社・Hailuo AIと共催した対面ハンズオンイベントを企画・運営。渋谷フクラスで実施し開催レポートを公開

株式会社Uravation

株式会社Uravation（本社：東京都文京区、代表取締役：佐藤 傑）は、AIエージェント基盤を提供するMiniMax社、および動画・画像生成AI「Hailuo AI」と共催で対面ハンズオンイベント「MiniMax Hub & Hailuo AI ハンズオン：自分専用AIエージェントスキルを作ろう」を企画・運営し、2026年5月14日（木）に東京・渋谷フクラス16F「GMO Yours」にて開催いたしました。Uravationは本イベントのカリキュラム設計、当日進行、参加者サポートを主体的に担当しました。本リリースでは、その開催レポートをお届けいたします。

■ Uravationが企画・運営した背景

生成AIの活用は、「使う」段階から「自社の業務に組み込んで自走させる」段階へと移行しつつあります。Uravationでは、これまで法人向けの生成AI研修・AIエージェント実装支援を提供してきた経験から、海外発のAIエージェント基盤を国内ユーザーが実機で学べる機会の必要性を感じていました。

本イベントは、Uravationが企画・主催側として運営を担当し、MiniMax社・Hailuo AIに共催パートナーとしてご協力いただく形で実施いたしました。当日のカリキュラム設計、参加者の体験設計、運営進行はUravation側が主体的に担当しています。

■ Uravationが設計した当日の内容

本イベントは、19:00から21:30までの3時間、対面ハンズオン形式で実施いたしました。Uravationが設計した進行は次の通りです。

・概要紹介・ライブデモ: MiniMax Hub / Hailuo AI の全体像をUravationが紹介

・個別ハンズオン: Uravation講師が伴走し、参加者がHailuo AIで素材生成、MiniMax HubでAIエージェントスキルを構築

・成果共有: 参加者それぞれが構築したスキルを共有

・交流タイム: 参加者同士のネットワーキング

参加者には、Uravation独自のハンズオン教材と進行設計により、自分の業務や制作に紐づくAIエージェントスキルを実際に組み立てる体験を提供いたしました。

■ 参加者が3時間で得たもの

本イベントでUravationが目指したのは、3時間で参加者が次の状態に到達することです。

・自分の業務・制作に紐づくAIエージェントスキルを構築する体験

・画像・動画・音声・コピーを横断するマルチエージェント設計の実装感覚

・国内対面開催ならではの最新プロダクトの一次情報

■ 開催概要

・イベント名: MiniMax Hub & Hailuo AI ハンズオン：自分専用AIエージェントスキルを作ろう

・開催日時: 2026年5月14日（木）19:00～21:30

・会場: 渋谷フクラス16F「GMO Yours・フクラス」（東京都渋谷区道玄坂1-2-3）

・形式: 対面・ハンズオン形式（定員制）

・企画・運営: 株式会社Uravation

・共催: MiniMax社 / Hailuo AI

・会場提供: GMOインターネットグループ「GMO Yours・フクラス」

・イベントページ: https://luma.com/d32d32vp

■ 代表コメント

Uravationは、これまで法人向けの生成AI研修やAIエージェント実装支援を提供する中で、海外発のAIエージェント基盤を国内ユーザーが実機で学べる場の必要性を感じてきました。今回は、その想いを形にすべく、MiniMax社・Hailuo AIに共催パートナーとしてご協力いただき、Uravationが企画・運営を担当する形で対面ハンズオンを開催いたしました。今後も、最新のAIプロダクトを実際に手を動かしながら学べる機会を、継続的に企画・提供してまいります。

株式会社Uravation 代表取締役 佐藤 傑

■ 今後について

Uravation主催の次回開催に関する情報は、Uravation公式X（@SuguruKun_ai）およびLumaカレンダー（https://luma.com/calendar/cal-fa2Z7teed3RVQOS ）にて発信してまいります。

■ 会社概要

・商号: 株式会社Uravation

・所在地: 東京都文京区本郷6丁目25番14号

・代表取締役: 佐藤 傑

・事業内容: 生成AI研修、AI開発実装支援、AIコンサルティング

・URL: https://uravation.com/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社Uravation 広報担当

メール: suguru.sato@uravation.com

電話: 090-3128-4922