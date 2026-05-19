感覚任せのトレーニングから卒業。AIが最適負荷を提示する運動分析センサー「GOV1」

株式会社フルークフォレストAI運動分析センサー「GOV1」

Makuakeプロジェクト

タイトル：その日の最適な負荷がわかる！効率と安定性を最大化するパーソナル運動分析センサー

URL：https://www.makuake.com/project/gov1/

期間：2026年08月末 までにお届け予定

トレーニングを“データ”で管理する

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QSF0UsVQiWc ]

実際の使用シーン

トレーニングの質を“感覚”ではなく“データ”で管理する時代へ。

動作スピードや負荷の最適値をリアルタイムに可視化するパーソナル運動分析センサー「GOV1」が、クラウドファンディングプラットフォームにて先行販売を開始しました。

本デバイスは、トレーニング効率を最大化したい個人はもちろん、競技指導に携わるトレーナー・コーチにとっても強力な新ツールとなります。

■開発背景：トレーニングを“感覚頼り”から卒業するために

ベストな負荷をデータで知る

ウエイトトレーニングや競技力向上の現場では、動作スピード・負荷量・疲労度といった重要指標が、これまで主観に頼る部分が大きく存在していました。

しかし近年、世界的に注目される Velocity Based Training（VBT） では、動きの速度を定量化することで、「その日、その瞬間のベストな負荷」を科学的に特定できます。

こうしたニーズを背景に誕生したのが、今回の新デバイス「GOV1」です。

■製品特徴

パーソナルトレーナー用のAI分析

▼1. “その日の最適負荷”が一目でわかるAI分析

AIが動作速度を解析し、今日の状態に合わせた最適負荷をリアルタイムで提示。

疲労具合に応じて、トレーニングを安全に、かつ効率的に進められます。

▼2. 目に見えない動きのスピードを可視化

動作スピードをミリ秒単位で測定し、数値化してスマートフォンへ送信。

フォーム改善や出力の変化を瞬時に把握でき、トレーニングの再現性が向上します。

▼3. 無線通信でスマホにリアルタイム表示

Bluetooth接続により、各種データを遅延なくスマートフォンへ表示。

記録・分析・比較がワンタップで完結し、そのまま指導に活用できます。

▼4. トレーナー必須の“動作定量化”ツール

1対1のパーソナル指導からチーム全体の管理まで、

「客観データに基づくコーチング」を実現。

選手のコンディション変動を継続的にモニタリングできます。

■想定利用シーン

VBTトレーニングをあなたの手に

ウエイトトレーニングの負荷調整 コンディション管理（疲労・フォームの変化検知） パーソナルトレーニング現場での客観指標として スポーツチームのトレーニング管理 リハビリや動作解析を必要とする施設での活用

■先行販売について

本製品は現在、クラウドファンディングにて先行販売を開始しています。

製品の詳細、機能デモ、リターンなどの情報は下記リンクより確認できます。

GOV1 プロジェクトページ(https://www.makuake.com/project/gov1/)（Makuake）

■今後の展開

正式販売に向け、アプリ機能強化・トレーニング分析アルゴリズムの拡張を進行中です。

さらに、スポーツチーム・トレーニング施設との協働によるデータ検証を予定しており、より高精度な運動分析を実現していきます。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社FlukeForest

URL：https://flukeforest.jp/

mail：support@flukeforest.jp