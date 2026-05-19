「海岸侵食時代の新たな海岸管理」実証実験カンファレンスを2026年5月29日（金）に秋田県八峰町で開催

株式会社ビーコン

株式会社ビーコン（代表取締役：廣田諒、本社：神奈川県藤沢市）は、ENEOSリニューアブル・エナジー株式会社との共催により、「海岸侵食時代の新たな海岸管理 ～被災を未然に防ぐ仕組みと実装戦略～」と題した実証実験カンファレンスを、2026年5月29日（金）15:30～17:00、秋田県八峰町文化交流センター「ファガス」にて開催します。参加費は無料、定員は50名（先着順）です。

■ 背景｜日本の砂浜が消えていく

近年、気候変動等の影響により、「海岸侵食（砂浜の消失）」が世界的な問題となっています。国内では2050年までに砂浜の25～50%が失われると予測されており、海水浴場・漁港・沿岸集落など、人々の生活・産業・文化を支える海辺の環境が急速に失われつつあります。

さらに深刻なのは、砂浜の現状に関するデータが圧倒的に不足していることです。これにより、国や自治体の対策は後手に回りがちであり、侵食の進行を把握・予防する仕組みの構築が急務となっています。

■ 実証事業の概要｜秋田県八峰町「鹿ノ浦展望所」での海岸侵食モニタリング

こうした課題を解決するため、ENEOSリニューアブル・エナジー株式会社・国立大学法人秋田大学・株式会社ビーコンの3者は、秋田県八峰町の「鹿ノ浦展望所（八峰白神ジオパーク内）」を拠点に、海岸侵食モニタリングに関する共同研究を開始しました。

本事業の特徴的な手法は、来訪者のSNS投稿画像を収集・解析し、海岸線の変化を可視化するという市民参加型のアプローチです。専門機器や高コストな測量に依らず、日常的に蓄積されるSNSデータを活用することで、継続的かつ低コストな海岸線変化の把握を目指しています。

本カンファレンスでは、昨年度実施したこの実証実験の成果をご報告するとともに、「新たな海岸管理の仕組み」をテーマに、行政・研究機関・民間事業者の連携による実装戦略を議論します。

秋田県八峰町「鹿ノ浦展望所」での海岸侵食モニタリング

■ プログラム

15:00 受付開始

15:30 開会挨拶

15:35 趣旨説明

15:45 実証事業・スキーム実績報告

16:05 特別講演（各15分ご講演／5分質疑応答）

16:45 閉会挨拶

16:50 交流会

17:20 終了（会場利用17:20まで）

■ 特別講演｜登壇者紹介

青木 伸一 氏（大阪大学 名誉教授）

講演テーマ：大学・行政・市民の協働による砂浜環境の改善 ─豊橋市のエコーコースト事業─

1957年香川県生まれ。大阪大学大学院修了、専門は海岸工学。豊橋技術科学大学教授を経て大阪大学教授に就任。土木学会海岸工学委員会委員長・関西支部幹事長・支部長を歴任。沿岸域学会会長、（財）災害科学研究所理事長、大阪大学名誉教授。

青木 伸一 氏（大阪大学 名誉教授）

田中 仁 氏（東北大学 総長特命教授）

講演テーマ：砂浜海岸の侵食と回復 ─仙台海岸とベトナムでの調査から─

東北大学教授を経て、2022年より同総長特命教授。株式会社アルファ水工コンサルタンツ技術顧問。主な研究分野は、乱流波動境界層、それに伴う土砂移動、沿岸域・河口域の地形変化など。日本にとどまらず、ベトナム・タイ・韓国・インドネシア・オマーン・ボリビアなど国際的フィールドでの研究実績を持つ。

田中 仁 氏（東北大学 総長特命教授）

■ 交流会・懇親会のご案内

カンファレンス終了後、参加者間の交流を深める懇親会を開催します。

時間： 18:00～

会場： 八森いさりび温泉「ハタハタ館」

費用： 6,000円（当日受付にてお申し込みください）

宿泊： 宿泊をご希望の方は、各自で「ハタハタ館」等の近隣施設をご手配ください

■ 無料送迎バスのご案内

当日は以下の区間で無料送迎バスを運行します。ご利用の方は申し込み時にお知らせください。

１. ファガス ⇒ ハタハタ館（懇親会参加者用）

２. ハタハタ館 ⇒ 能代市内（お帰り用）

■ 開催概要

名称：実証実験カンファレンス「海岸侵食時代の新たな海岸管理」

日時：2026年5月29日（金）15:30～17:00（受付開始15:00）

会場：八峰町文化交流センター「ファガス」（秋田県山本郡八峰町八森字御所の台51）

定員：50名（先着順）

参加費：無料

駐車場：センター併設の無料駐車場あり

申込締切：2026年5月27日（金）まで回答可

申込方法：下記リンクからお願いいたします

共催：ENEOSリニューアブル・エナジー株式会社 ／ 株式会社ビーコン



■ お問い合わせ・お申し込み

運営事務局：株式会社ビーコン 担当：廣田 Email：ryo.hirota@be-conn.com

お申し込み：https://forms.gle/zEoQtvH6qGNovTyN7(https://forms.gle/zEoQtvH6qGNovTyN7)



■ 株式会社ビーコンについて

株式会社ビーコン（英表記：Be-conn Inc.）は、神奈川県藤沢市に本社を置く、海に関わるすべての人の生活をより豊かにすることをミッションとする企業です。代表取締役の廣田諒は元ライフセービング日本代表選手であり、「後世にも誇れる海を繋ぐ」という思いから2022年に創業。海や海に関わる人の抱える課題を解決する