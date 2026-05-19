入居者アプリ「totono」、SGムービング株式会社とサービス連携を開始

株式会社スマサポ

株式会社スマサポ（本社：東京都中央区、代表取締役社長ＣＥＯ：小田 慎三、証券コード：9342、以下 当社）が提供する入居者アプリ「totono」において、SGムービング株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：寺島 秀樹、以下 SGムービング社）とのサービス連携を開始することをお知らせいたします。

本連携により、「totono」をご利用の入居者様は、引越しや製品の買い替えに伴って不要となる大型家電（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機）の回収を、アプリから簡単にお申し込みいただけるようになります。

連携の背景

引越しや退去のタイミングでは、不用品や家電製品の処分に悩む入居者が多く存在します。一方で、家電リサイクル法（廃棄物の減量と資源の有効活用を推進するための法律）では、エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機の4品目について、適切なリサイクル処理が義務付けられており、入居者・管理会社の双方にとって正しい手続きを踏むことが求められています。

こうした課題に対し、スマサポは入居者アプリ「totono」を通じて、入居者が必要なサービスにスムーズにアクセスできる環境を整備するべく、専門性の高いパートナーとの連携を積極的に推進してまいりました。このたび連携するSGムービング社は、全国規模の収集運搬ネットワークを持ち、家電リサイクル業務を一元管理できるWebシステム「SG-ARK(R)※」を展開する業界トップクラスの事業者です。

アプリという日常的な接点を通じて、専門的で信頼できるリサイクルサービスを提供することで、入居者満足度の向上と、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

※SG-ARKはSGホールディングス株式会社の登録商標です。

入居者アプリ「totono」とは

入居者アプリ「totono」は、不動産管理会社と入居者を繋ぐスマートフォンアプリケーションです。これまで電話や郵送が当たり前だったやり取りをアプリに集約。入居者は、「totono」を利用することで、アプリ内での契約内容の確認、不動産管理会社への問い合わせ、各種申請がいつでも可能になります。また、不動産管理会社にとっては情報の一元管理や電話対応の抑制、ペーパーレスに繋がり、入居者満足度向上と業務効率化を同時に実現します。

さらに、「totono」は従来のSaaS（システム提供）からもう1歩踏み込んで、入居者とのチャット対応業務をアウトソーシングできる「SaaS×BPO（業務外部委託）」のBPaaSとしてのサ ービスも提供。

チャット対応をアウトソーシングすることで、管理業務の負担を大幅に軽減し、社内の貴重なリソースをより重要な戦略業務に集中させることが可能になります。

【サービスに関するお問い合わせ】

https://totono.sumasapo.co.jp/#contact

SGムービング株式会社について

【会社概要】

社名：SGムービング株式会社

本社所在地：東京都江東区新砂3-2-9

代表者：代表取締役社長 寺島 秀樹

設立：1988年10月

資本金：100,000,000円

事業内容：一般貨物自動車運送事業、産業廃棄物収集運搬業、電気工事業など

HP：https://www.sagawa-mov.co.jp/

株式会社スマサポについて

スマサポは「smartなくらしをsupportする」をテーマに、不動産資産価値の向上や入居者メリットの拡大、業務効率化といったテーマに対し、既存商品・サービスを更に深堀する新しいビジネスモデルの構築や、ＩＴを活用した新しいサービスを生み出し、不動産管理会社や不動産仲介業者を通じてより多くの入居者に新しい価値を届けます。

【会社概要】

社名：株式会社スマサポ

本社所在地：東京都中央区日本橋3-6-2日本橋フロント1F

代表者：代表取締役社長ＣＥＯ 小田 慎三

設立：2012年4月

資本金：213,707,822円

事業内容： 不動産管理業界に向けた複数ソリューション提供と入居者アプリ「totono」を活用したＤＸ推進事業

HP：https://www.sumasapo.co.jp/

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