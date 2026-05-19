【 会場案内図公開 】 明日より開催！大阪のビジネスを加速させる、DX総合EXPO／ビジネスイノベーションJapan／AI World @インテックス大阪：5月20日（水）～
DX総合EXPO：▶公式サイトはこちら(https://www.bizcrew.jp/expo/dx-osaka)
2026年5月20日(水)～5月22日(金) の3日間、インテックス大阪にて開催する
DX分野 日本最大級*の展示会「DX 総合EXPO」(https://www.bizcrew.jp/expo/dx-osaka)
経営課題解決のための展示会「ビジネスイノベーションジャパン」(https://www.bizcrew.jp/expo/bij-osaka)
AIによるビジネス変革のための展示会「AI World」(https://www.bizcrew.jp/expo/ai-osaka)
の会場案内図(https://www.expo-registration.jp/map/dx-osaka)を公開いたしました。
会場案内図 :
https://www.expo-registration.jp/map/dx-osaka
本展は、延べ来場者数18万人以上となる、
企業の生産性向上や経営基盤強化を支援する最新ソリューションが一堂に会する
IT/AI/DXの総合展示会です。
貴社の課題解決に直結する出会いの場としてぜひご活用ください！
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各企業の訪問予約はこちら(https://expo.bizcrew.jp/event/14998/module/booth/387559?_gl=1%2awpsxmc%2a_ga%2aMTc0OTUzNTI4Ni4xNzcwMDc3Njkw%2a_ga_4G876DV5VE%2aczE3NzkxNTA5NTIkbzQkZzEkdDE3NzkxNTMxMjckajQ4JGwwJGgw)
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効率的に情報を収集されたい方は是非ご活用ください。
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---＜展示会概要＞-------------------------------------------------------
DX 総合EXPO 2026 春 大阪
【構成展】
人事・労務DX EXPO 経理・財務DX EXPO
法務DX EXPO マーケティングDX EXPO
営業DX EXPO 業務改革DX EXPO
展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/dx-osaka
ビジネスイノベーション Japan 2026 春 大阪
【構成展】
経営支援 EXPO 働き方改革 week
人材育成・採用支援 EXPO ウェルビーイング EXPO
展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/bij-osaka
AI World 2026 春 大阪
展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/ai-osaka
会 期：2026年5月20日(水)～5月22日(金) 10時～17時
会 場：インテックス大阪 4号館・6号館B
主 催：DX 総合EXPO／ビジネスイノベーション Japan／AI World 実行委員会
後 援：（一社）日本デジタルトランスフォーメーション推進協会、
（一社）日本テレワーク協会、（一社）AI・IoT普及推進協会
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＊当委員会調べ。展示規模は同種展示会との展示面積の比較。