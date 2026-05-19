【 会場案内図公開 】 明日より開催！大阪のビジネスを加速させる、DX総合EXPO／ビジネスイノベーションJapan／AI World @インテックス大阪：5月20日（水）～

エバーリッジ株式会社DX総合EXPO：▶公式サイトはこちら(https://www.bizcrew.jp/expo/dx-osaka)

2026年5月20日(水)～5月22日(金) の3日間、インテックス大阪にて開催する

DX分野 日本最大級*の展示会「DX 総合EXPO」(https://www.bizcrew.jp/expo/dx-osaka)

経営課題解決のための展示会「ビジネスイノベーションジャパン」(https://www.bizcrew.jp/expo/bij-osaka)

AIによるビジネス変革のための展示会「AI World」(https://www.bizcrew.jp/expo/ai-osaka)

の会場案内図(https://www.expo-registration.jp/map/dx-osaka)を公開いたしました。

会場案内図 :https://www.expo-registration.jp/map/dx-osaka

本展は、延べ来場者数18万人以上となる、

企業の生産性向上や経営基盤強化を支援する最新ソリューションが一堂に会する

IT/AI/DXの総合展示会です。

貴社の課題解決に直結する出会いの場としてぜひご活用ください！

＼簡単予約で当日待たずに訪問可能／無料でブース訪問予約

各企業の訪問予約はこちら(https://expo.bizcrew.jp/event/14998/module/booth/387559?_gl=1%2awpsxmc%2a_ga%2aMTc0OTUzNTI4Ni4xNzcwMDc3Njkw%2a_ga_4G876DV5VE%2aczE3NzkxNTA5NTIkbzQkZzEkdDE3NzkxNTMxMjckajQ4JGwwJGgw)

興味のある出展企業は事前の「ブース訪問予約」を行うことが可能です。

効率的に情報を収集されたい方は是非ご活用ください。

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ブース訪問予約はこちら :https://expo.bizcrew.jp/event/14998/module/booth/387559?_gl=1%2awpsxmc%2a_ga%2aMTc0OTUzNTI4Ni4xNzcwMDc3Njkw%2a_ga_4G876DV5VE%2aczE3NzkxNTA5NTIkbzQkZzEkdDE3NzkxNTMxMjckajQ4JGwwJGgw

大阪展出展企業のソリューションを部門別にまとめたウェビナーを配信中です。

各業界の「最新トレンド」と「業務効率化のヒント」を来場前から情報収集可能。

導入の比較検討にも利用可能、是非ご活用ください。

ウェビナーを見る（無料） :https://lp.bizcrew.jp/webinar/dx2/2026-spr-osaka-dxbijai

---＜展示会概要＞-------------------------------------------------------

DX 総合EXPO 2026 春 大阪

【構成展】

人事・労務DX EXPO 経理・財務DX EXPO

法務DX EXPO マーケティングDX EXPO

営業DX EXPO 業務改革DX EXPO

展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/dx-osaka



ビジネスイノベーション Japan 2026 春 大阪

【構成展】

経営支援 EXPO 働き方改革 week

人材育成・採用支援 EXPO ウェルビーイング EXPO

展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/bij-osaka



AI World 2026 春 大阪

展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/ai-osaka



会 期：2026年5月20日(水)～5月22日(金) 10時～17時

会 場：インテックス大阪 4号館・6号館B

主 催：DX 総合EXPO／ビジネスイノベーション Japan／AI World 実行委員会

後 援：（一社）日本デジタルトランスフォーメーション推進協会、

（一社）日本テレワーク協会、（一社）AI・IoT普及推進協会

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＊当委員会調べ。展示規模は同種展示会との展示面積の比較。