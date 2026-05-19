竹田恒泰氏、ジェームス・スキナー氏、安部修仁氏（吉野家名誉会長）など一流講師が登壇！「第144回 全国経営者大会」が、７月８日～１０日に開催決定！

株式会社関西経営管理協会

日本経営開発協会・関西経営管理協会は

70年の歴史を持つ第144回全国経営者大会を、７月８日～１０日に、帝国ホテル東京にて開催。

「激動・激震の世界情勢と日本の進路」をテーマに、

国際情勢、政治、経済、経営の潮流を読み解き、これからの企業経営に活かすため、

全国から約400名の中小企業経営者が一堂に会します。

会場での「リアル参加」、見逃し配信付きの「オンライン参加」もできる「ハイブリッド開催」です。

【大会特設サイトはこちら】

https://top.kmcanet.com/

予測不能な時代-“企業の活路を見いだす”経営者のための3日間

今回のメインテーマは「激動・激震の世界情勢と日本の進路」。

常識破りのトランプ政策の影響、ウクライナ／イラン・中東の地政学リスク、

AIとイノベーションによる産業構造の変化など、

経営者が直面する課題をあらゆる視点から深掘り。

国家と企業の未来をどう切り拓くか、今こそ“社長の決断”が問われます。

日本を代表する多彩な講師陣が集結

歴代講師には、安倍晋三元首相、大前研一氏、稲盛和夫氏、山中伸弥氏など

そうそうたる顔ぶれが名を連ね、本大会でも、各界の第一人者たちが

熱のこもった講演を展開します。

今大会の注目講演の一部を紹介

●永野 毅氏 経団連副会長 東京海上日動火災保険（株）相談役

《基調講演》激変する時代を乗り切るトップの役割

●竹田 恒泰氏 作家・実業家

《緊急提言》日本を強くする10の原理

日本はなぜ世界で一番人気があるのか

●安部 修仁氏 (株)吉野家ホールディングス名誉会長

《倒産＆再建》どうやって“危機”を乗り越えたか

「吉野家」の危機克服と挑戦の歴史に学ぶ

●ジョセフ・クラフト氏 政治・経済アナリスト 東京国際大学副学長

どうなる！米国の中間選挙とトランプ政権の行方

●ジェームス・スキナー氏 経営コンサルタント 400万部超のベストセラー作家

《特別講演》AI時代―夢を現実化させる成功のステップ

●高橋 秀仁氏 （株）レゾナック・ホールディングス代表取締役社長CEO

《総括》旧体質経営の改革・断行に挑む！

事業構造の変革と経営改革をどう進めるか

●松田 雄馬氏 （株）オンギガンツ代表取締役 一橋大学大学院ビジネススクール講師

《必聴》AI技術が変える「働き方」と「未来の経営」

●青山 繁晴氏 衆議院議員 日本の尊厳と国益を護る会代表

《熱血講演》今、世の中はどう動いているのか

2日目・3日目には、自社課題に直結するテーマを選んで学べる分科会も実施

●人が採れ、社員が育つ中小企業の「新・人事戦略」

●圧倒的に成果を出す最強チームのつくり方とコミュニケーション術

●中小企業こそAI革命を！〈具体的実践事例で徹底解説―〉

●抜群の生産性を生むドイツ人のすごい働き方に学ぶ―

●危機に直面する「習近平・中国」の真実

●令和8年後半の経済・景気と株式相場 など

異業種交流・企業展示・経営相談も充実

初日の夜には懇親パーティを開催。名刺交換、抽選会、講師との交流も実現します。

会場には展示スペースも設けられ、参加企業による自社PRや販路開拓も可能。

また、実績豊富なコンサルタントによる「無料経営相談会」も3日間開催（要予約）。

企業成長のチャンスが満載の場です。

【開催概要】

第144回 経営セミナー「全国経営者大会」

日程：2026年7月8日（水）～10日（金）（３日間開催）

会場：帝国ホテル東京（東京都千代田区）

参加対象：全国の中小企業経営者・経営幹部

参加形式：会場へのリアル参加とオンライン参加（６日間の見逃し配信付き）のハイブリッド開催

定員：会場３００名 ※会場が定員満席の場合は、オンライン参加となります

主催：日本経営開発協会・関西経営管理協会

【参加申込・お問い合わせ】

特設サイトまたはお電話にて受付中です。

※詳細なプログラム、登壇講師、参加料金などは公式特設サイトをご確認ください。

https://top.kmcanet.com/

お問い合わせ先：担当／増岡

e-mail：masuoka@kmcanet.com

TEL 06-6312-0691（代）

「日本経営開発協会／関西経営管理協会」について

当会は創業70年の歴史を持ち、日本のマネジメント業界をリードしてきました。

産業界の要望に応え、時代に則した企業経営の啓蒙に尽力し、国内産業の成長に貢献してきました。定例の「全国経営者大会」は、500人規模の経営者セミナーとして毎年2回開催され、

今回で142回目を迎えます。さらに、経営者や管理者向けのセミナー、社長塾、経営研究会、

多彩なマネジメント講座、社員研修などを提供し、企業経営と人材育成をサポートしています。

様々な課題や悩みに対処するため、熟練したコンサルタントや専門家、講師陣が

具体的な解決策とサポートを提供しています。

日本経営開発協会／関西経営管理協会（JMDA／KMCA）

大阪：〒530-0027 大阪市北区堂山町1-5 三共梅田ビル3F

東京：〒104-0033 東京都中央区新川1-3-21 BIZ SMART茅場町 215号室

代表者：鳥越 孝

設立：1953年

事業内容：経営者のためのセミナー「全国経営者大会」をはじめ、講師派遣事業、

公開研修・社員研修・企業内研修事業、各種セミナー事業、

工場見学会／優良企業見学会、経営診断・コンサルティング事業、

異業種交流会・経友会を行っています。

協会URL: https://kmcanet.com/