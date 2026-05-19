Xで話題の“今”を届ける新メディア『shiritomo』を公開

株式会社hashout

株式会社hashout（本社：東京都豊島区、代表取締役：落合 匠）は、X（旧Twitter）で話題になっている情報をAIで調査・整理し、読者があとから理解・活用しやすい形で届ける情報メディア『shiritomo（シリトモ）』を、hashout.jpにて公開しました。

■ shiritomoとは

https://hashout.jp/

Xで話題の「今」を、AIで調べてわかりやすく届ける

『shiritomo（シリトモ）』は、X（旧Twitter）で話題になっている情報をもとに、AIを活用して関連情報を調査・整理し、読者があとから理解・活用しやすい形で届ける情報メディアです。



生成AIやSNS、Webサービスの進化により、毎日のように新しいサービスや話題が生まれています。特にXでは、新しいAIツール、便利なWebサービス、SNS運用ノウハウ、マーケティング事例、話題のニュースなど、多くの情報がリアルタイムに共有されています。



一方で、次のような課題も増えています。

- Xで見かけた気になる情報をあとから探し直すのが難しい- 話題のサービスが実際に何なのかわからない- AIツールやWebサービスが増えすぎて追いきれない- ChatGPTやClaudeなどをどう仕事に活かせばよいかわからない- SNSやWebサービスの情報収集に時間がかかる

『shiritomo』では、そうした「気になるけれど流れてしまう情報」を取り上げ、AIによる調査・整理を通じて、わかりやすく記事化していきます。単なる話題の紹介にとどまらず、「何が注目されているのか」「どのように活用できるのか」「仕事やマーケティングにどう役立つのか」といった現場視点も交えながら、実務や日常に活かしやすい情報発信を目指します。

■ 開設の背景

生成AIやSNS、Webサービスの進化により、日々多くの新しい情報が生まれています。特にX（旧Twitter）では、新しいAIツールや便利なWebサービス、SNS運用の知見、話題のニュースなどがリアルタイムに共有されており、情報収集の場として重要性が高まっています。



一方で、Xのタイムラインは流れが速く、気になる情報を見つけても、あとから探し直すことが難しい場面も少なくありません。また、話題になっている情報であっても、実際に何ができるのか、どのような背景があるのか、仕事や日常でどう活用できるのかまでは、すぐに把握しにくい場合があります。



そこで株式会社hashoutでは、自社が日々の情報収集で感じていた課題を起点に、Xで話題になっているテーマを収集し、AIを活用して関連情報を調査・整理したうえで、わかりやすい記事として発信するメディア『shiritomo』を立ち上げました。



なお、『shiritomo』は、株式会社hashoutが約9年間にわたりSNS効果測定サービスとして運用してきたhashout.jpドメイン上で展開します。既存のSNS分析サービスは『Social Report』へ移行しており、hashout.jpは新たに情報発信メディア『shiritomo』として生まれ変わりました。

■ 主な発信テーマ

『shiritomo』では、まずはAI・SNS・Webサービス領域を中心に、Xで話題になっている情報を取り上げていきます。

主なテーマは以下の通りです。

- Xで話題になっているWebサービス・便利ツール- ChatGPT / Claude / Gemini などの生成AI関連情報- AI活用事例・業務効率化ノウハウ- SNS運用・SNSマーケティング- Instagram / TikTok / YouTube などのSNS関連情報- Xで注目を集めたニュースやトレンド- 仕事や日常に役立つテック情報

今後は、生成AIやSNSに限らず、Xで話題化しているさまざまなジャンルの情報にも対象を広げ、読者が「今知っておきたい情報」に出会えるメディアを目指していきます。

■ 今後の展望

今後は、AI関連ニュース、Xで話題になったWebサービス、ChatGPT / Claude / Gemini などの生成AI活用方法、AI×SNSの活用ノウハウ、SNSマーケティング情報などを中心に、継続的にコンテンツを拡充していく予定です。

また、将来的には生成AIやSNS領域に限らず、Xで話題になっているさまざまなジャンルの情報も取り上げ、情報過多の時代において、読者が「気になる情報を見逃さず、あとから理解できる」メディアを目指してまいります。

『shiritomo』では、単なるニュース紹介にとどまらず、話題の背景や活用方法、実務や日常への取り入れ方までわかりやすく整理し、読者にとって役立つ情報発信を継続してまいります。

株式会社hashoutについて

株式会社hashoutは、SNSマーケティングツールの開発・提供、SNSキャンペーン企画・運営支援、システム開発・導入支援を行う企業です。

2017年の設立以来、2,000社以上の取引実績をもとに、SNSマーケティング領域を中心としたサービスを展開しています。

また、SNS分析サービス『Social Report』を展開しており、InstagramやX（旧Twitter）などのSNS分析・マーケティング支援を行っています。

『shiritomo』では、これまで培ってきたSNSマーケティング・SNS分析の知見を活かし、AIやSNS、Webサービスに関する「今知っておきたい情報」を発信してまいります。

メディア情報

メディア名：shiritomo | AI・SNS・話題のテック情報メディア by Hashout

URL：https://hashout.jp

運営：株式会社hashout

関連サービス

SNS分析サービス『Social Report』

https://socialreport.jp

会社概要

会社名：株式会社hashout

代表取締役：落合 匠

設立：2017年6月

所在地：〒170-0013 東京都豊島区東池袋2丁目60-2 2F

電話番号：03-6403-9825

受付時間：平日 10:00～18:00

事業内容：

・SNSマーケティングツールの開発・提供

・SNSキャンペーン企画・運営支援

・システム開発・導入支援

取引実績：2,000社以上

コーポレートサイト：https://hashout.co.jp

お問い合わせ先

株式会社hashout

お問い合わせフォーム：https://hashout.jp/contact