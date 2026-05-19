株式会社カンゼン（東京都千代田区）は、2026年北中米ワールドカップで優勝を目指すサッカー日本代表と各国代表との相性を盤面の攻防から診断する『サッカー日本代表 マッチングレポート』（著者：西部謙司）を5月21日に刊行します。

恋愛成就、結婚成就ならぬ優勝成就

日本と各国との相性を盤面の攻防から診断すれば、北中米ワールドカップの勝ち筋が見えてくる オランダ○、ブラジル△、イングランド△、メキシコ○、アルゼンチン×、ポルトガル△、フランス×、スペイン△……。 恋活・婚活のマッチングアプリさながらに、2026年北中米ワールドカップで優勝を目指すサッカー日本代表と各国代表との相性を盤面の攻防から診断した、「お相手」の新たな長所と短所が鮮明になる恋活マッチング本、婚活マッチング本ならぬサッカーマッチング本!!

サンプルページ

目次

はじめに 本書の読み方 2026年北中米ワールドカップ開催日程 ChapteⅠ グループステージ（グループＦ） グループステージ第1戦（マッチ11） 日本対オランダ グループステージ第2戦（マッチ36） 日本対チュニジア グループステージ第3戦（マッチ57） 日本対スウェーデン コラムⅠ 北中米ワールドカップ戦術トレンド予測 ChapterⅡ ラウンド・オブ・32 パターンA ノックアウトステージR32（マッチ76） 日本対モロッコ パターンB ノックアウトステージR32（マッチ76） 日本対ブラジル ChapterⅢ ラウンド・オブ・16 パターンA ノックアウトステージR16（マッチ91） 日本対ノルウェー パターンB ノックアウトステージR16（マッチ91） 日本対セネガル ChapterⅣ 準々決勝 パターンA ノックアウトステージ準々決勝（マッチ99） 日本対イングランド パターンB ノックアウトステージ準々決勝（マッチ99） 日本対メキシコ コラムⅡ 問われるのはサッカーの「意味」 ChapterⅤ 準決勝 パターンA ノックアウトステージ準決勝（マッチ102） 日本対アルゼンチン パターンB ノックアウトステージ準決勝（マッチ102） 日本対ポルトガル ChapteⅥ 決勝 パターンA ノックアウトステージ決勝（マッチ104） 日本対フランス パターンB ノックアウトステージ決勝（マッチ104） 日本対スペイン おわりに

プロフィール

■著者 西部謙司（にしべ・けんじ） 1962年9月27日生まれ、東京都出身。現在は千葉市に住み、ジェフユナイテッド千葉のファンを自認し、タグマ版『犬の生活SUPER』を連載中。『フットボリスタ』（ソル・メディア）などにコラムを執筆中。著書に『戦術クロニクル』シリーズ（小社）、『フットボールクラブ哲学図鑑』（同）、『フットボール代表プレースタイル図鑑』（同）、『戦術リストランテ』シリーズ（ソル・メディア）、『教養としてのサッカーと戦術』（エクスナレッジ)など。

書誌情報

書名 『サッカー日本代表 マッチングレポート』 ISBN：978-4-86255-812-1 著者：西部謙司 ページ数：224P 判型：四六判 定価：1,980円（本体1,800円＋税） 発売日：2026年5月21日 出版社：カンゼン 商品URL：https://www.kanzen.jp/book/b10168844.html

https://www.amazon.co.jp/dp/4862558011 https://books.rakuten.co.jp/rb/18557300/

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刊行記念イベント開催

『サッカー日本代表マッチングレポート』(カンゼン)を刊行した西部謙司さんが、W杯直前に梅田ラテラルでトークライブを開催!! 「恋愛成就、結婚成就ならぬ優勝成就」 恋活・婚活のマッチングアプリさながらに、2026年北中米ワールドカップで優勝を目指すサッカー日本代表と各国代表との相性を盤面の攻防から診断した「お相手」の新たな長所と短所を語っていただきます。 【日時】 6月9日（火） OPEN / 18:30 START / 19:30 【場所】 梅田 Lateral 【出演】 西部謙司（サッカージャーナリスト、『サッカー日本代表マッチングレポート』著者） 【MC】 ケチャップ河合

【この件に関する問い合わせ先】

https://lateral-osaka.com/schedule/2026-06-09-19221/

株式会社カンゼン 宣伝プロモーション部 担当：伊藤真 TEL：03-5295-7723 MAIL：ito@kanzen.jp