リーナー、「間接材調達の進化を加速させる」をテーマに、『間接材調達カンファレンス2026』を開催
株式会社Leaner Technologies（本社：東京都品川区、代表取締役：大平裕介、以下リーナー）は、間接材調達をテーマとしたオンラインカンファレンス「間接材調達カンファレンス2026」を2026年6月17日(水)に開催いたします。
▼詳細・お申し込み▼
https://leaner.jp/purchasing/ipc
■カンファレンス開催の背景と目的
昨今の不確実な経済環境において、企業における「間接材購買」は単なる事務的なコスト削減の領域を超え、AIをはじめとするテクノロジーと人が共存しながら経営を牽引する「戦略的領域」へと進化することが求められています。
本カンファレンスでは、「間接材調達の進化を加速させる」をコンセプトに、日本を代表する企業の調達リーダーをお招きします。調達DXが目指すべき理想論にとどまらず、「現場のリアリティとどう繋ぎ合わせるか」という実践的なプロセスに焦点を当て、各社の具体的な知見や最新のトレンドを網羅的にお届けします。
■プログラム・登壇者
2030年に向けた間接材戦略：AIと共鳴する戦略調達の最適解
株式会社Leaner Technologies
代表取締役CEO
大平 裕介
ニトリが挑む『間接材購買改革』の全貌
株式会社ニトリホールディングス
業務システム改革室 室長
青山 夏樹 氏
株式会社ニトリホールディングス
購買コントロール室 室長
佐藤 誠 氏
GSユアサが挑む『間接材購買改革』の全貌
株式会社 GSユアサ
調達部企画グループ リーダー
谷口 和也 氏
増え続ける固定費：インフレ時代の調達改革
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
EYパルテノン ストラテジー パートナー コストトランスフォーメーションチーム リーダー
倉田 博史 氏
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https://leaner.jp/purchasing/ipc
■「間接材調達カンファレンス2026」概要
【開催日時】2026年6月17日(水)
【開催場所】オンライン
【参加条件】事前申込制・視聴無料
【詳細ページ・申し込みURL】https://leaner.jp/purchasing/ipc
【参加方法】お申込み後、メールにて参加方法をご案内いたします
【主催】株式会社Leaner Technologies
【お問合せ】pds@leaner.co.jp（PDS運営事務局）
株式会社Leaner Technologies
「調達のスタンダードを刷新し続ける」をミッションに、ソーシングの高度化を実現するソーシングDXクラウド「リーナー見積」、購買プロセスを一元管理する購買プラットフォーム「リーナー購買」を提供しています。
企業の調達部における過去のデータや取引先・社内関係者とのコミュニケーションなど、業務プロセスをデジタル化し、蓄積されたデータの活用を促進することで、調達部門の生産性と企業の利益率向上を実現するサービスを提供します。
法人名：株式会社Leaner Technologies
代表者：代表取締役 大平 裕介
所在地：東京都品川区西五反田７丁目２３－１ 第3TOCビル 9F
設立：2019年2月22日
URL：https://leaner.co.jp