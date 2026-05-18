リーナー、「間接材調達の進化を加速させる」をテーマに、『間接材調達カンファレンス2026』を開催

株式会社Leaner Technologies

株式会社Leaner Technologies（本社：東京都品川区、代表取締役：大平裕介、以下リーナー）は、間接材調達をテーマとしたオンラインカンファレンス「間接材調達カンファレンス2026」を2026年6月17日(水)に開催いたします。

▼詳細・お申し込み▼

https://leaner.jp/purchasing/ipc

■カンファレンス開催の背景と目的

昨今の不確実な経済環境において、企業における「間接材購買」は単なる事務的なコスト削減の領域を超え、AIをはじめとするテクノロジーと人が共存しながら経営を牽引する「戦略的領域」へと進化することが求められています。

本カンファレンスでは、「間接材調達の進化を加速させる」をコンセプトに、日本を代表する企業の調達リーダーをお招きします。調達DXが目指すべき理想論にとどまらず、「現場のリアリティとどう繋ぎ合わせるか」という実践的なプロセスに焦点を当て、各社の具体的な知見や最新のトレンドを網羅的にお届けします。

■プログラム・登壇者

2030年に向けた間接材戦略：AIと共鳴する戦略調達の最適解

株式会社Leaner Technologies

代表取締役CEO

大平 裕介

ニトリが挑む『間接材購買改革』の全貌

株式会社ニトリホールディングス

業務システム改革室 室長

青山 夏樹 氏

株式会社ニトリホールディングス

購買コントロール室 室長

佐藤 誠 氏

GSユアサが挑む『間接材購買改革』の全貌

株式会社 GSユアサ

調達部企画グループ リーダー

谷口 和也 氏

増え続ける固定費：インフレ時代の調達改革

EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社

EYパルテノン ストラテジー パートナー コストトランスフォーメーションチーム リーダー

倉田 博史 氏

▼詳細・お申し込み▼

https://leaner.jp/purchasing/ipc

■「間接材調達カンファレンス2026」概要

【開催日時】2026年6月17日(水)

【開催場所】オンライン

【参加条件】事前申込制・視聴無料

【詳細ページ・申し込みURL】https://leaner.jp/purchasing/ipc

【参加方法】お申込み後、メールにて参加方法をご案内いたします

【主催】株式会社Leaner Technologies

【お問合せ】pds@leaner.co.jp（PDS運営事務局）



株式会社Leaner Technologies

「調達のスタンダードを刷新し続ける」をミッションに、ソーシングの高度化を実現するソーシングDXクラウド「リーナー見積」、購買プロセスを一元管理する購買プラットフォーム「リーナー購買」を提供しています。

企業の調達部における過去のデータや取引先・社内関係者とのコミュニケーションなど、業務プロセスをデジタル化し、蓄積されたデータの活用を促進することで、調達部門の生産性と企業の利益率向上を実現するサービスを提供します。

法人名：株式会社Leaner Technologies

代表者：代表取締役 大平 裕介

所在地：東京都品川区西五反田７丁目２３－１ 第3TOCビル 9F

設立：2019年2月22日

URL：https://leaner.co.jp











