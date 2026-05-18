スクー、「思考と心を整える」授業の特集を公開

株式会社Schoo

インターネットでの学びや教育を起点とした社会変革を行う株式会社Schoo（本社︓東京都渋谷区、代表取締役社長CEO︓森 健志郎、以下「スクー」）は、社会人向けオンライン学習サービス「Schoo」にて、「思考と心を整える」をテーマにした授業特集を公開いたします。特集内で紹介している授業は、すべて無料でご視聴いただけます。

■特集のポイント︓「思考」と「メンタル」を整える基礎スキル

日々の生活や仕事の中で、多くの情報や判断に向き合う現代では、疲れやストレスを感じる場面も少なくありません。考えを整理する力や、ストレスとうまく向き合いながらコンディションを整える力は、安定してパフォーマンスを発揮するために⽋かせない要素です。

本特集では、

・考えをクリアにするためのロジカルシンキング

・セルフケアの方法

・ストレスとの向き合い方

といったテーマを中心に、思考とメンタルの両面から自身のコンディションを整えるヒントとなる授業をピックアップしました。

なんとなく疲れやモヤモヤを感じている方は、この機会に思考や気持ちを整える時間をつくってみてはいかがでしょうか。

▼詳細

https://schoo.jp/news/2026/2026-05-08-12-00-00(https://schoo.jp/news/2026/2026-05-08-12-00-00/?ref=pr)

■思考とメンタルの安定を学ぶ授業10本（順不同）

1. 具体化思考で“モヤモヤ”を分解する力をつけよう

授業名： 『「考えがまとまらない」をなくすトレーニング』

授業URL： https://schoo.jp/class/12284(https://schoo.jp/class/12284/?ref=pr)

講師： 権藤 悠（株式会社キーメッセージ 代表取締役社長）

【概要】

分解・相違・分析・推定という4つの視点を使い、曖昧だった悩みや課題を細かく・はっきり見える化していきます。「この悩みは、どの考え方で分解すればいいのか︖」を一緒に考える実践型の60分です。

2. ChatGPTで“論理的思考力”を鍛えよう

授業名： 『ChatGPT、私の勉強に付き合って』

授業URL：https://schoo.jp/class/12243(https://schoo.jp/class/12243/?ref=pr)

講師： 瀧内 賢（株式会社セブンアイズ代表取締役）

【概要】

本授業では、ChatGPT との対話を通じて、物事を論理的に考えるステップを学びます。AI を活用しながら、思考をロジカルに整理する“習慣”を身につけましょう。

3. その悩み、図解思考で解けちゃいます～友人関係のお悩み編～

授業名： 『その悩み、図解思考で解けちゃいます』

授業URL：https://schoo.jp/class/11772(https://schoo.jp/class/11772/?ref=pr)

講師： 松田 純（「イラスト思考(R)」開発者、ビジネスまんが家）

【概要】

この授業では、「図解思考」を用いて 誰かの悩みが解決していくプロセス を観察し、自分の仕事や人生のパフォーマンスを底上げする方法を学びます。

4. あなたを守る一週間休養メソッド デスクワーク篇

授業名： 『あなたを守る一週間休養メソッド』

授業URL：https://schoo.jp/class/12345(https://schoo.jp/class/12345/?ref=pr)

講師：角谷 リョウ（快眠コーチ）

【概要】

長時間のデスクワークは、身体を動かしていないようで、実は大きな負担をかけています。仕事を止めずに取り入れられる休養の工夫を学び、デスクワーク特有の疲れをため込まない身体の使い方を身につけましょう。

5. 20代、30代の健康問題とセルフケア ～様々な疾患～

授業名： 『働く女性の健康 ライフステージごとの問題とセルフケア』

授業URL：https://schoo.jp/class/10659(https://schoo.jp/class/10659/?ref=pr)

講師： 西岡 笑子（順天堂大学 保健看護学部 看護学科 母性看護学領域）

【概要】

この授業では、女性全般の健康問題の特徴から、20代、30代で訪れる様々な健康問題とその対策について解説します。

6. 正しいロジカルシンキングの使い方とロジックツリー

授業名：『脱・思いつき行動-ロジカルシンキング入門』

授業URL：https://schoo.jp/class/12451(https://schoo.jp/class/12451/?ref=pr)

講師：中川 功一（株式会社やさしいビジネスラボ 代表取締役）

【概要】

この授業では、基本メソッドである「ロジックツリー」を取り上げます。問題を構造的に分解し、チームでの問題解決への打ち手の検討などに活かせる考え方です。あわせて、生産性を下げてしまう思考の落とし⽳についても、中川先生がわかりやすく解説します。

7. 明日の仕事が変わる「問題解決の基礎固め」

授業名： 『問題解決-本質をつかむ握力向上委員会』

授業URL：https://schoo.jp/class/12220(https://schoo.jp/class/12220/?ref=pr)

講師： 河上 泰之（Beth合同会社 社長）

【概要】

この授業では、「問題＝現状と理想の差。トラブルで気合と根性でどうにかなるもの、ではない」ということを、ダイエットや身の回りの例から学んでいきます。改善・解決・解消、悩む、考えるといったことの違いを整理し、本質的な問題解決に至るためのフレームワークを学びます。

8. ロジカルシンキング 実践トレーニング「問題の発見」

授業名： 『ロジカルシンキング 実践トレーニング』

授業URL：https://schoo.jp/class/11166(https://schoo.jp/class/11166/?ref=pr)

講師： 福井 拓海（株式会社HRインスティテュート コンサルタント）

【概要】

ロジカルシンキングの内、課題解決に有効な思考法に焦点を当て、「問題の発見」「問題の特定」「原因の把握」「解決策の策定」の4つの思考プロセスについて解説します。

9. ChatGPTで仕事・趣味をブーストする方法

授業名： 『”悩む時間”をカット 思考プロセス時短術』

授業URL：https://schoo.jp/class/11089(https://schoo.jp/class/11089/?ref=pr)

講師： 岡崎 かつひろ（人財プロデューサー）

【概要】

「書けない」「思いつかない」「できない」などと悩み、時間ばかりが過ぎ、具体的な作業は何も進まない・・・。そんな状態が解消され、ビジネスや趣味などの作業効率を飛躍的に向上させる、ChatGPT の実践的な使い方を学ぶコース授業です。

10. お金をかけずに快眠になれる睡眠環境を作る

授業名： 『仕事と人生のパフォーマンスを向上させる 働くあなたの「快眠習慣」』

授業URL：https://schoo.jp/class/10027(https://schoo.jp/class/10027/?ref=pr)

講師： 角谷 リョウ（快眠コーチ）

【概要】

みなさんの睡眠環境は、自分にとってベストのものになっていますでしょうか。この回では、自分の睡眠と正しく向き合っていきます。

▼対象授業と視聴方法

特集内で紹介している授業はすべて、無料で視聴可能です。

詳細は以下ページよりご覧ください。

https://schoo.jp/news/2026/2026-05-08-12-00-00(https://schoo.jp/news/2026/2026-05-08-12-00-00/?ref=pr)

※無料公開は予告なく終了する場合があります。あらかじめご了承ください。

■Schoo for Businessについて

法人向け動画研修サービス「 Schoo for Business」は、「今学びたい学習コンテンツに出会える」をコアバリューとし、社会人向け学習動画を約9,000本提供。営業・プログラミング・デザインの実務スキルをオンライン動画にて持続的に学べる環境を提供し、導入企業は累計4,500社を突破。

学習動画を活用した研修カリキュラムの提供やレポート提出機能に加え、利用者の学習時間や学習傾向をもとに興味分野を分析することが可能。また、AIによる学習プラン提案機能「まなびステップ」や「DXスキル診断」により、個人の課題や関心に応じた学びを提案する。オンライン集合学習機能も搭載。自発型学習による社員一人ひとりの潜在した可能性との出逢い、成長の機会を提供している。

・HRテクノロジー大賞2022 ラーニングサービス部門【優秀賞】

・HRアワード2024 プロフェッショナル 人材開発・育成部門【最優秀賞】

・BOXIL SaaS AWARD Spring2024 eラーニング部門【Good Service】

・ITreview Grid Award 2026 Winter Leader（オンライン研修ツール）

▼サービス問い合わせ

https://schoo.jp/biz(https://schoo.jp/biz)

■株式会社Schooについて

「世の中から卒業をなくす」をミッションに、インターネットでの学びや教育を起点とした社会変革を進めている。オンライン生放送学習コミュニティ「Schoo for Personal」は2012年のサービス開始後、「未来に向けて、社会人が今学んでおくべきこと」をコンセプトとした生放送授業を毎日無料提供。過去の放送は録画授業として約9,000本公開中。法人向けには社員研修と自己啓発学習の両立を実現する「Schoo for Business」を提供し、累計登録会員数は約140万人、累計導入企業数は4,500社を突破。2021年には双方向授業型ラーニングマネジメントシステム「Schoo Swing」を提供開始。2026年4月には、地域向け総合HRサービスを展開する子会社「LoLLL株式会社」を設立。大都市圏から地域への移住転職を支援する「LoLLLキャリア」、地域企業の人事機能立ち上げに伴走する「LoLLLビルド」、地域ごとに最適化した学びの場をつくる地域共創型人材育成サービス「Schoo Mesh」を展開。（事業開始予定：2026年夏頃 ※有料職業紹介事業許可の取得後を予定）採用・組織開発・学びの仕組みづくりを一体で支援し、さまざまな資本が大都市圏に偏在するのではなく、地域と循環する社会の実現を目指している。

（※数字は 2026 年 3 月時点累積）

会社名 ：株式会社Ｓｃｈｏｏ（スクー）

代表者 ：代表取締役社長CEO 森 健志郎

設立 ：2011年10月3日

所在地 ：〒150-0032 東京都渋谷区鶯谷町2-7 エクセルビル4階

事業内容：インターネットでの学びや教育を起点とした社会変革

URL：https://corp.schoo.jp/（コーポレートサイト）・https://schoo.jp/（個人向けサイト）・https://schoo.jp/biz（法人向けサイト）・https://dx.schoo.jp/（高等教育機関向けサイト）・https://note.schoo.jp（公式note）