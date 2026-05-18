【5/25 16:00説明会開催】業界初のPR効果測定AIエージェントQoddler（コドラー）を提供開始
株式会社トドオナダ（本社：東京都台東区、代表取締役：松本泰行）が運営するPR効果測定サービスQlipper（クリッパー）は、PR効果測定AIエージェント機能Qoddler（コドラー）を2026年5月25日よりQlipper上で提供開始することを発表しました。本機能により、AIエージェントが代わりにQlipperを操作し、必要なPR効果の情報をスムーズに引き出せるようになります。 2026年5月25日16:00から本機能の説明会をオンラインで行います。申込フォーム：https://forms.gle/eC6tiwkGy3EkAGH86
分析ツールの"使いこなせない問題"がPR現場の課題に
近年、PR活動の効果を数字で示すニーズが高まる一方、分析ツールは機能が豊富ゆえに使いこなすハードルが高く、「導入したが活用しきれていない」という声が絶えません。特にPR担当者はメディア対応・プレスリリース作成・イベント運営など多岐にわたる業務を抱えており、ツールに割ける時間が限られているのが実情です。
PR効果測定AIエージェント「Qoddler」とは
「Qoddler（コドラー）」は、株式会社トドオナダが独自に開発したAIエージェント機能です。「昨日のメディア露出をまとめて」「競合との掲載数を比較して」「新商品を調査する検索式を作成して」「このメディアの連絡先は？」などと話しかけるだけで、AIが自律的にQlipper内の情報を調べてまとめて表示します。従来のように複数の画面を行き来したり、条件を手動で設定したりする必要がなく、Qlipper初心者から上級者まで直感的に活用できます。
主な特長
会話で操作が完結：チャット感覚でAIエージェントに相談するだけで操作できます。
多忙なPR担当者の時間を生み出す：定型的な情報の収集・まとめをAIが自動化。戦略立案提案や競合調査もできます。担当者は記者・媒体とのやりとり等、生産的な活動に集中できます。
初心者にも安心：PRに慣れていない方でも、AIが案内しながら動くため迷わず結果を確認できます。プレスリリース配信の仕方や書き方なども回答します。
Qlipper既存ユーザーがそのまま利用可能：複雑な設定は不要で、現在のQlipper環境でそのまま使えます。
提供開始日・対象
提供開始日：2026年5月25日 0時より
対象：Qlipperをご利用中のすべてのユーザー（プランにより利用範囲が異なる場合があります）
利用方法：Qlipper管理画面内のQoddlerパネルよりご利用いただけます。
株式会社トドオナダ 担当者コメント
「弊社はAIによるプレスリリース生成を業界最初に開発し、Qlipperはこれまで多くのPR担当者にご活用いただいてきましたが、『忙しくて使う時間がない』『分析画面が難しい』というご意見も多くいただいていました。Qoddlerは、そうした声に正面から応えるための機能です。AIエージェントがQlipperをフル活用することで、ユーザーの皆さまがPRの本質的な仕事に専念できる環境をつくってまいります。」
■ PR効果測定サービスQlipperとは
PR効果測定サービスQlipperは、担当者が設定したキーワードをもとに、各メディアに掲載されたニュース記事を自動収集、分析するモニタリングサービスです。どれくらいのPVなのかを測る「仮想PV（特許第7098122号）」、記事の価値をアドネットワークの想定単価で換算した「Ad換算（TM）」といった情報とともに一元管理できます。
■ ローンチ説明会のご案内
2026年5月25日に、Qoddlerのローンチ説明会を開催いたします。機能の詳細デモや活用事例をご紹介します。ご参加はこちらのフォームよりお申し込みください。
申込フォーム：https://forms.gle/eC6tiwkGy3EkAGH86
■会社概要
会社名 株式会社トドオナダ
代表者代表取締役 松本泰行
設立 2020年1月20日
資本金 580万円
所在地 東京都台東区上野7-11-13 弥彦ビル302
事業内容 法人向けクラウドサービスの開発・運営、システムコンサルティング事業
コーポレートサイト https://todo-o-nada.com
■プレスリリースに関するお問い合わせ
株式会社トドオナダ
Qlipper運営事務局
Email：qlipper@todo-o-nada.com
TELL：03-6453-6886