【5/25 16:00説明会開催】業界初のPR効果測定AIエージェントQoddler（コドラー）を提供開始

株式会社トドオナダ

株式会社トドオナダ（本社：東京都台東区、代表取締役：松本泰行）が運営するPR効果測定サービスQlipper（クリッパー）は、PR効果測定AIエージェント機能Qoddler（コドラー）を2026年5月25日よりQlipper上で提供開始することを発表しました。本機能により、AIエージェントが代わりにQlipperを操作し、必要なPR効果の情報をスムーズに引き出せるようになります。 2026年5月25日16:00から本機能の説明会をオンラインで行います。申込フォーム：https://forms.gle/eC6tiwkGy3EkAGH86

分析ツールの"使いこなせない問題"がPR現場の課題に

近年、PR活動の効果を数字で示すニーズが高まる一方、分析ツールは機能が豊富ゆえに使いこなすハードルが高く、「導入したが活用しきれていない」という声が絶えません。特にPR担当者はメディア対応・プレスリリース作成・イベント運営など多岐にわたる業務を抱えており、ツールに割ける時間が限られているのが実情です。

PR効果測定AIエージェント「Qoddler」とは

「Qoddler（コドラー）」は、株式会社トドオナダが独自に開発したAIエージェント機能です。「昨日のメディア露出をまとめて」「競合との掲載数を比較して」「新商品を調査する検索式を作成して」「このメディアの連絡先は？」などと話しかけるだけで、AIが自律的にQlipper内の情報を調べてまとめて表示します。従来のように複数の画面を行き来したり、条件を手動で設定したりする必要がなく、Qlipper初心者から上級者まで直感的に活用できます。

主な特長

会話で操作が完結：チャット感覚でAIエージェントに相談するだけで操作できます。

多忙なPR担当者の時間を生み出す：定型的な情報の収集・まとめをAIが自動化。戦略立案提案や競合調査もできます。担当者は記者・媒体とのやりとり等、生産的な活動に集中できます。

初心者にも安心：PRに慣れていない方でも、AIが案内しながら動くため迷わず結果を確認できます。プレスリリース配信の仕方や書き方なども回答します。

Qlipper既存ユーザーがそのまま利用可能：複雑な設定は不要で、現在のQlipper環境でそのまま使えます。

提供開始日・対象

提供開始日：2026年5月25日 0時より

対象：Qlipperをご利用中のすべてのユーザー（プランにより利用範囲が異なる場合があります）

利用方法：Qlipper管理画面内のQoddlerパネルよりご利用いただけます。

株式会社トドオナダ 担当者コメント

「弊社はAIによるプレスリリース生成を業界最初に開発し、Qlipperはこれまで多くのPR担当者にご活用いただいてきましたが、『忙しくて使う時間がない』『分析画面が難しい』というご意見も多くいただいていました。Qoddlerは、そうした声に正面から応えるための機能です。AIエージェントがQlipperをフル活用することで、ユーザーの皆さまがPRの本質的な仕事に専念できる環境をつくってまいります。」

■ PR効果測定サービスQlipperとは

PR効果測定サービスQlipperは、担当者が設定したキーワードをもとに、各メディアに掲載されたニュース記事を自動収集、分析するモニタリングサービスです。どれくらいのPVなのかを測る「仮想PV（特許第7098122号）」、記事の価値をアドネットワークの想定単価で換算した「Ad換算（TM）」といった情報とともに一元管理できます。

■ ローンチ説明会のご案内

2026年5月25日に、Qoddlerのローンチ説明会を開催いたします。機能の詳細デモや活用事例をご紹介します。ご参加はこちらのフォームよりお申し込みください。

申込フォーム：https://forms.gle/eC6tiwkGy3EkAGH86

■会社概要

会社名 株式会社トドオナダ

代表者代表取締役 松本泰行

設立 2020年1月20日

資本金 580万円

所在地 東京都台東区上野7-11-13 弥彦ビル302

事業内容 法人向けクラウドサービスの開発・運営、システムコンサルティング事業

コーポレートサイト https://todo-o-nada.com



■プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社トドオナダ

Qlipper運営事務局

Email：qlipper@todo-o-nada.com

TELL：03-6453-6886