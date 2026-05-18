JR西日本の地域課題解決支援の取り組みについて～一般社団法人ブカツ・サポート・コンソーシアムに参画します～

西日本旅客鉄道株式会社

西日本旅客鉄道株式会社（大阪府大阪市北区、代表取締役 倉坂 昇司）は、スポーツデータバンク株式会社、(東京都港区、代表取締役 石塚 大輔)、三井住友海上火災保険株式会社(東京都千代田区、取締役社長 海山 裕)、および、日本郵政株式会社(東京都千代田区、取締役兼代表執行役社長 根岸 一行)の3社が設立した、一般社団法人ブカツ・サポート・コンソーシアム（東京都中央区、代表理事 石塚 大輔）の一般会員として新たに参画したことをお知らせします。

１．参加の趣旨

一般社団法人ブカツ・サポート・コンソーシアム（通称「ブカサポ」）は、企業・団体/大学・研究機関等が連携し、それぞれの専門性を最大限に活かしたサポートを行うことにより、部活動の地域連携・地域展開に関する課題の解決・解消に向けて継続的に貢献していくことを目的として2025年8月21日に設立（任意団体の設立:2024年9月10日）されました。

私たちJR西日本グループでは、「持続可能で豊かな地域づくりの推進」「地域の課題解決」に向けた取り組みを積極的に進めております。その一環として、このたび、一般社団法人ブカツ・サポート・コンソーシアムの趣旨・目的に賛同し、参画することといたしました。

当コンソーシアム内においては、鉄道を基幹事業とする当社グループならではの知見を活かし、デマンド配車システムなどを活用した多様なモビリティや交通系ICカード「ICOCA」を活用した決済ソリューション等の提供を通じて、安心・安全な部活動の地域連携・地域展開を力強く支援してまいります。

２．一般社団法人ブカツ・サポート・コンソーシアムについて

＜主な活動内容＞

１. 部活動の地域展開・地域クラブ活動の推進事業への参画を検討している企業・団体および大学・研究機関等との情報共有。

２. 部活動の地域展開・地域クラブ活動の推進事業に関する新規または既存ビジネス展開のための協業検討。

３. 地方自治体の課題解決に向けた取り組みの検討に関する情報交換等を含めたコンサルティング。

４. その他、本法人の目的を達成するために必要となる活動。

基本ストラクチャー