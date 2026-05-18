バーチャレクス、東京ヤクルト販売のコールセンターCRMサービス「Virtualex iXClouZ」導入事例を公開

バーチャレクス・コンサルティング株式会社

バーチャレクスグループのバーチャレクス・コンサルティング株式会社(https://www.virtualex.co.jp/)（本社：東京都、代表取締役社長：丸山 勇人、以下「バーチャレクス」）は、東京ヤクルト販売株式会社(https://www.tokyo-yakult.co.jp/)（本店：東京都台東区、代表取締役社長：春日利文、以下、東京ヤクルト販売）のコールセンターCRMクラウドサービス「Virtualex iXClouZ（以下「アイエックスクラウズ」(https://inspirx.jp/v_ixclouz/)）」導入事例を公開しました。

東京ヤクルト販売は「ヤクルト」や「ミルミル」といった各種飲料をはじめ、乳酸菌はっ酵エキスを含む化粧品などのお届けを通じて、地域のお客さまに健康と美しさの喜びもお届けしています。

また「暮らしに寄り添う身近な存在」であり続けるため、商品のお届けにとどまらず、自治体と連携した防犯活動や見守り活動など、地域社会の安全・安心にも貢献しています。「一日でも早く、一人でも多くの方のお役に立とう。」「感謝の心とあたたかな気持ちを、皆で分かち合おう。」「何事もあきらめず、信念を持って最善を尽くそう。」という行動指針のもと、地域から愛され、信頼される"誇れる会社"を目指しています。

同社では従来の紙とExcel併用による煩雑な顧客情報管理を見直し、アイエックスクラウズを導入することで、問い合わせ履歴の一元管理や集計作業の自動化、検索速度の向上により、応対時間の短縮やオペレーターの業務負担を軽減、さらに本社や各事業所とのスムーズな情報共有も実現しています。

システム導入前の改善要望

- 紙（相談カード）とExcelの併用による管理を脱却し、検索性のある仕組みに移行したい。- 顧客・本社・事業所の3方向から届く問い合わせ情報を一元管理したい。- 日次で発生する集計作業の負荷を軽減したい。- FAXや紙の帳票に依存した業務フローを見直したい。

システム導入後の効果

- 紙ベース（相談カード）の管理が廃止され、顧客情報と応対履歴がCRMに一元化された。- 日次で約1時間を要していた集計作業が月次のバッチ処理に集約され、電話応対に専念できる時間が大幅に増加した。- 1案件あたり5～6枚発生していた紙帳票がゼロになり、保管スペースも不要になった。- 重大クレーム発生時に類似案件を即座に検索・提示できるようになり、経営層への報告精度が向上した。- コストセンターとしての位置づけであった部署が、プロフィット化に転換した。東京ヤクルト販売の導入事例詳細はこちら :https://cc-solution.virtualex.co.jp/casestudy/yakult.html



コールセンター向けクラウドCRMサービス Virtualex iXClouZ（アイエックスクラウズ）(https://inspirx.jp/v_ixclouz/)について

コールセンター業務に特化したマルチチャネルのCRMソフトウェア「inspirX（インスピーリ(https://inspirx.jp/)）」をベースに、あらゆる接点からの顧客情報をためて、つないで、活用する、オールインワンで利用できる月額制のクラウドサービスです。初期費用を抑え、短期間・低価格での導入が可能です。 アイエックスクラウズはバーチャレクスのコールセンター運営経験を活用して自社開発されており、お客様の規模・業務量・外部システムとの連携の有無などに応じて、インスピーリへの切り替えにも柔軟に対応可能です。

ぜひバーチャレクスまでお問い合わせください。

お問い合わせはこちら :https://cc-solution.virtualex.co.jp/contact/

■ バーチャレクス・コンサルティング株式会社について (https://www.virtualex.co.jp(https://www.virtualex.co.jp))

バーチャレクス・コンサルティングは創業来「企業と顧客の接点領域」にフォーカスしたビジネスを展開しており、「顧客の成功こそが自社成長の鍵である」というカスタマーサクセスの考え方にもとづき、"Succession with You" ― 一度きりの成功の「Success」ではなく、連続する成功という意味の「Succession」を、「for You」ではなく、伴走するという意味で「with You」していくことを企業として掲げています。現在では顧客企業のCRM領域のDX・デジタルシフトを、コンサルティング、テクノロジー、オペレーションのケイパビリティを融合させ、ワンストップ伴走型でサービスを展開しています。

■ バーチャレクスグループについて （https://www.vx-holdings.com(https://www.vx-holdings.com)）

バーチャレクスグループは、各社約1,000名の従業員が一体となり、金融・保険、IT・情報通信、通販・インターネットサービス、教育、官公庁・自治体など、幅広い業界のクライアント様に対して、それぞれの専門知識を活かしたサービスを提供しております。2016年6月には東京証券取引所マザーズ市場（現：グロース市場）に上場しています。

■ 本件に関するお問い合わせ

バーチャレクス・コンサルティング株式会社

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