「今日好き」メンバー、相塲星音さんが遊びvs勉強のリアルな葛藤を熱演　ABEMA『今日、好きになりました。』タイアップ　「進研ゼミ 高校講座」夏のWeb CM「天使と悪魔」篇　公開

株式会社ベネッセコーポレーション



株式会社ベネッセコーポレーション（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：岩瀬 大輔、以下：ベネッセ）が提供する「進研ゼミ 高校講座」は、新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」の人気恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』とのタイアップによる夏のWeb CM「天使と悪魔」篇を、2026年5月18日（月）より公開いたします。

Web CM本編 「天使と悪魔」篇 ：https://youtu.be/WG1q6vc2OGw

本CMでは、前回出演いただいた今井環希さんに続き、同世代から高い支持を集め、ご自身も現役高校生として勉学に励む相塲星音さんを起用しました。夏ならではの「遊びたい」という気持ちと、「テストや模試も気になる」という現実のはざまで揺れ動く高校生のリアルな葛藤を描きながら、2026年度よりフルリニューアルした「進研ゼミ 高校講座」の新機能によって、日々の学習を効率よく進められる点や、限られた時間の中でも、無理なく学び続けられる点を表現しています。遊びも勉強もあきらめたくないという気持ちに寄り添い、両立を後押しする講座であることを訴求しています。

「進研ゼミ 高校講座」WEBページ：進研ゼミ 高校講座｜ベネッセ(https://kou.benesse.co.jp/?yclid=YSS.1001085934.EAIaIQobChMIqeDJubDEkgMVb38PAh1tTjrxEAAYASAAEgL26PD_BwE)

■ 夏のWeb CMのテーマ：天使と悪魔

高校生の夏は、大人になっても思い出すような青春の1ページ。部活動に全力投球したり、友だちと花火大会に行くなど、楽しいイベントが盛りだくさんの一方で、期末テストや模試など、学業も手を抜けない重要な時期です。今すぐにでも思い切り夏を楽しみたい気持ちと、将来のために学業も頑張りたい高校生の素直な気持ちを二律背反の「天使と悪魔」で表現しました。遊びと学業は二律背反ではなく両立できるものであるというメッセージを伝えています。夏らしく爽やかな装いで演じる相塲星音さんの表情や、相塲星音さんがモデルとなった天使と悪魔の可愛さもお楽しみください。

■ 相塲星音さん コメント

今回、このような素敵な機会をいただけたことをとても嬉しく思っています！ 普段から学業と活動を両立している中で、私自身も課題やテスト勉強に追われることが多く、今回の撮影では共感できる部分がたくさんありました。 最初は緊張もありましたが、スタッフの皆さまが温かくサポートしてくださったおかげで、自然体で楽しく撮影に臨むことができました。普段とはまた違った経験をさせていただき、自分自身にとってもすごく刺激になる時間でした！ この作品を通して、毎日勉強を頑張っている学生の皆さんに、少しでも前向きな気持ちや勇気を届けられていたらうれしいです。ぜひたくさんの方にご覧いただけたらと思います！

■出演者情報

相塲星音（あいば りのん）

タレント事務所VAZ所属。 2008年11月26日生まれ、群馬県出身。

ABEMAの恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。マクタン編』に参加。

■「天使と悪魔」篇 動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=WG1q6vc2OGw ]

■公開・放映情報

2026年5月18日（月）よりABEMA、YouTube、TikTok、Instagramなどにて配信スタート。

先行して5月15日(金)より「進研ゼミ 高校講座」公式YouTubeにて、Web CM本編を公開します。

Web CM本編 「天使と悪魔」篇 ：https://youtu.be/WG1q6vc2OGw



■CM監督：セトタカアキさん コメント

今回も、不思議な世界観の企画のもと、 「神だよなぁ！な進研ゼミ」を訴求するCMにトライしてみました。 相塲さんと、スタッフ全員で、ガリ勉エンジェル、ノー勉デビルを想像しながら、 撮影をしたのが印象的でした。 相塲さんのかわいらしさ全開で、最後の最後までお楽しみいただけるCMになったと思います。 この夏は、「神だよなぁ！な進研ゼミ」と駆け抜けるきっかけになれば幸いです！

■監督情報

1997年生まれ。広島県出身。バズクロウを経て2022年上京。2025年THE BOND MANAGEMENT所属。コミカルな表現を得意としながらも、求められる世界観に寄り添う柔軟な演出でTV CMやMusic Videoなど幅広く担当。モーショングラフィックスやVFXを担当することもあり表現の幅を広げている。現場は誰よりも明るく、楽しく頑張ります！

■進研ゼミ 高校講座

2026年春より大学入試の変化により重要性が高まる定期テスト対策を軸に、約10年ぶりに大幅リニューアル。独自の生成AIを活用し、問題を撮影するだけで24時間質問できるAI質問機能や、テスト範囲から最適な学習計画を自動作成する「AIテスパ機能」を搭載。さらに、図やグラフをAIがその場で生成して解説する家庭学習向け生成AI活用アプリとして日本初※1※2の「ビジュアル解説」により、理解しにくい内容も直感的に学べます。約1600本の映像授業とAIによる問題演習で、理解から定着、得点力向上までを支援します。

※1：一般家庭向けに販売している、高校生を対象としたユーザーが画像送信して解答を得る家庭学習用の教育アプリにおいて、生成AIで当該問題の解答解説を生成する際に適した図を作成する技術として「日本初」 ※2：解答解説を提示する際に適した図を作成するものがあるかを、公開されているウェブサイトと特許情報プラットフォームの情報を基に調査。（自社調べ、インターネットにて2025/12/10～12/15で調査）