AIガバナンスを、経営の羅針盤に。1線・2線がつながる「Lens Governance」提供開始

株式会社Citadel AI

株式会社Citadel AI（代表取締役：小林裕宜）は、生成AIの導入前審査とソフトウェア資産のインベントリ管理を統一的に実現する「 Lens Governance（レンズ・ガバナンス）」のプライベート・ベータ版による先行提供を開始します。

生成AIをビジネスで本格的に導入し、安心して利活用するためには、アプリケーションの利用部門、開発部門、審査部門など複数の部署が連携し、リスク審査を迅速かつ適切に進めると同時に、社内に点在するAIシステムのリスク評価を一元管理するインベントリの仕組みを構築することが重要です。

Lens Governance は、こうした導入前の審査手続きとインベントリ管理を統一的に実現し、全社的なAIの利活用状況やリスク分布を可視化する「AIガバナンスツール」です。複雑な管理を直感的かつシンプルなUIに集約することで、組織の壁を越えた「信頼できるAI」の導入推進と継続的な運用を支援します。

申請者と評価者のワークフローを可視化する管理画面。進捗状況が一目で把握可能

AIガバナンスは経営課題

生成AIの技術は急速に進展しており、もはやビジネスにおいても、利用しないという選択肢は存在し得ません。その一方で、セキュリティリスクやレピュテーションリスクにも直結する、企業の法的・倫理的責任はかつてないほど高まっています。AIガバナンスを全社レベルでいかに実現し、生成AIを積極的に利活用できる環境を整備できるか否かは、まさに企業価値をも左右する重要な経営課題となっています。

生成AIの評価手法は、従来のシステムとは技術的にも大きく異なり難易度も高く、それを実現するための複数の部署をまたがる審査フローの確立や、テストデータセットの準備には膨大な手間と時間がかかります。今後数多くのAIアプリケーションやエージェントシステムが企業内で導入されていく中で、それを全て手作業で管理し、その履歴を証跡として残すことは、極めて困難です。

定期的なソフトウェア資産の棚卸しや継続的な品質評価のスケジューリングも可能

社内の役割に応じたガバナンスプロセスを自動化

Lens Governanceでは、アプリケーションの申請者と評価者の役割に応じた画面を提供、それぞれの手順に沿った画面遷移制御を行うことで、申請者である事業部門（1線）と評価者であるリスク管理・審査部門（2線）が連携しつつ、適切かつ迅速なAIガバナンスの審査・承認プロセスを実現します。

評価者は、Lensに搭載したLens セーフティ・データセットやお客様固有のデータセットの中から、アプリケーションのリスクレベルに応じたデータセットを選定、申請者側はそのデータセットに基づくアプリケーション出力をアップロードするだけで、自動で品質検証が進む仕組みになっています。

評価者は検証結果をレビューの上、最終承認を行う形になっており、作業の自動化と人間によるマネジメントのバランスを取ったHuman in the Loopの構成としています。日本のAI事業者ガイドラインなどの法制度やガイドラインに基づく検証にも対応して参ります。

また、社内のどこで、どのAIが、どのようなリスク評価を受けて動いているかを一元管理し可視化するインベントリ機能（AI版の管理台帳）も提供、定期的なソフトウェア資産の棚卸しや継続的な品質評価のスケジューリングも可能です。

【Lens Governanceの主な機能】

- 生成AIアプリケーションの評価者(レビュワー)と申請者(アプリカント)の役割(ロール)に応じた画面遷移制御と承認プロセスの自動化- 社内に点在するAIの利活用状況やリスク分布をインベントリ管理して可視化、経営層や評価者向けにダッシュボードにて一覧表示- ソフトウェア資産の年次棚卸しなど定期的な継続検証に向けたスケジューリング- 安全性・公平性・知的財産・個人情報漏えい・透明性など10カテゴリーから構成されるLensセーフティ・データセットを内蔵、リスクレベルに応じた迅速かつ適切な評価を実現- AI事業者ガイドラインなどガイドラインに基づくデータセットにも逐次対応- 顧客固有のカスタムメトリクスに基づくユースケースに応じた独自評価も可能10カテゴリーに及ぶ安全性評価の設定画面。企業のポリシーに応じた柔軟な基準設定を実現

【株式会社Citadel AIについて】

Citadel AIは「信頼できるAI」の社会実装を実現する、日本発のグローバルスタートアップです。

Google米国本社出身のエンジニアをはじめとするインターナショナルなチームが開発をリード。導入段階のリスク評価から、運用段階のガードレールまで、生成AIのライフサイクル全体をサポートする独自のAIガバナンスツールを提供しています。国際標準業界を代表するBSI等にも採用され、国内外の市場で高い評価をいただいています。

会社名 ：株式会社Citadel AI

所在地 ：東京都文京区向丘 2-3-10 東大前HiRAKU GATE 3-1

代表者 ：代表取締役 小林 裕宜

会社設立 ：2020年12月10日

企業URL ：https://citadel-ai.com/ja/

X(Twitter) ：https://twitter.com/CitadelAI

お問合せ ：info@citadel-ai.com