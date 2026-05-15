美空ひばり芸能生活８０周年　未発表のオリジナル音源を発掘！！！　　１８歳の若きひばりの歌声がよみがえる！！！

日本コロムビア株式会社18歳のころの美空ひばり 写真提供：ひばりプロダクション

今年2026年は、美空ひばりが1946年(昭和21年)に横浜磯子区の杉田劇場で初舞台を踏んでから芸能生活80周年の節目の年に当たる。

レコード会社の日本コロムビアでは保管している約11万本のマスターテープのアーカイブ化を随時進めているが、そんな中、過去に使用された実績がない美空ひばりの不明音源が見つかった。

過去の発売データなどと照合しながら精査をしたところ、美空ひばりの未発表音源であることが確認された。



今回見つかった楽曲は録音台帳上に『二人きりで』と記載され、作詩：藤浦 洸／作曲：原 六朗／編曲：松尾健司となっている。作詞の藤浦洸はひばり12歳時の初主演映画『悲しき口笛』と、大ヒットとなった『東京キッド』両作品の同名タイトル主題歌を手掛け、ひばりを一大スターに押し上げた楽曲の生みの親である。また作曲を担当した原六朗は美空ひばりの大ヒットナンバー『お祭りマンボ』の作曲家である。1956年(昭和31年)2月10日に録音。

当時18歳のひばりの若き日の歌声が収録されており、揺れる少女の恋心を歌っている。



これは没後に発見されたオリジナル楽曲としては2009年以来17年ぶりの発掘となった。



そこで、美空ひばりの命日である6月24日に発売する美空ひばり芸能生活80周年記念BOX「うたの宝石箱」にボーナス・トラックとして収録するのと同時に配信シングルとしてもリリースすることが決定。またこの『二人きりで』は5月21日(木)に大和市文化創造拠点シリウスやまと芸術文化ホールメインホールにて収録されるNHK「新・BS日本のうた」(6月7日(日)放送回)にて披露されることも決まっている。

18歳のころの美空ひばり 写真提供：ひばりプロダクションマスターテープマスターテープ箱外観録音台帳美空ひばり録音風景＠コロムビア内幸町スタジオ（1960年頃）

加藤和也 (株)ひばりプロダクション社長



「本年で、母が存命でしたら芸能生活を開始して80年になります。そのような記念の年、母の未発表曲が発見されました。新発見の『二人きりで』は昭和31年、母が18歳の時にレコーディングしたもので、作詞はデビュー曲『河童ブギウギ』からお世話になった藤浦洸先生、作曲は『お祭りマンボ』などを提供いただいた原六朗先生による作品です。昭和31年といえば日本が戦争の傷跡からようやく立ち直り始めた時代、母の歌声からは平和な青春の輝きを感じ取ることができます。レコーディングから70年の時を超えて、このような楽曲をファンの皆様にお届けできることを大変嬉しく思います。」



衛藤邦夫 コロムビア・クリエイティブ(株) 美空ひばり担当プロデューサー



「未発表曲「二人きりで」が発見され、この度ついに初リリースとなりました。18歳という、少女から大人へと移ろいゆく時期の貴重な録音です。豊かな安定感の中に、新鮮さが同居する若き日の美空ひばりの歌声を、ぜひお楽しみください。」



二人きりで

作詩：藤浦 洸／作曲：原 六朗／編曲：松尾健司

歌：美空ひばり



丸いテーブル 向かい合い

たった二人 二人きり

やっと二人に なったけど

胸のリボンが なぜ解けぬ

口で言えない 何も言えない

心の心の ささやきよ



窓のガラスの ガラス越し

じっと眺める 街並みの

柳木陰に 吹く風に

胸のリボンが 揺れている

口で言えない 何も言えない

心が心が じれてるの



二つ並べた お茶お菓子

いつか冷たく なったまま

そっと笑顔を 見合わせて

胸のリボンの 結び目が

寂しいような 嬉しいような

心が心が 楽しいの

美空ひばり芸能生活80周年

18歳の若きひばりの未発表オリジナル音源「二人きりで」収録2026.06.24 release

美空ひばり「うたの宝石箱」

【CD4枚組】COCP-42702~5 \11,000(税込)



収録曲

【DISC1】(オリジナル曲)

1.川の流れのように

2.みだれ髪

3.愛燦燦

4.しのぶ

5.裏町酒場

6.おまえに惚れた

7.歌は我が命

8.雑草の歌

9.ひとりぼっち

10.一本の鉛筆

11.ある女の詩

12.人生一路

13.別れてもありがとう

14.むらさきの夜明け

15.芸道一代

16.真赤な太陽

17.悲しい酒(セリフ入り)

18.柔

19.哀愁出船



【DISC2】(オリジナル曲)

1.ひばりの佐渡情話

2.車屋さん

3.哀愁波止場

4.大川ながし

5.花笠道中

6.長崎の蝶々さん

7.港町十三番地

8.波止場だよ、お父つぁん

9.素適なランデブー

10.娘船頭さん

11.日和下駄

12.ひばりのマドロスさん

13.津軽のふるさと

14.お祭りマンボ

15.リンゴ追分

16.あの丘越えて

17.ひばりの花売娘

18.私は街の子

19.越後獅子の唄

20.東京キッド

21.悲しき口笛



【DISC3】(名曲カバー)



1.ラヴ・イズ・オーヴァー-

2.昴 -すばる

3.恋人よ

4.矢切の渡し

5.大阪しぐれ

6.舟唄

7.風雪ながれ旅

8.夢追い酒

9.そっとおやすみ

10.遠くへ行きたい

11.王将

12.無法松の一生(度胸千両入り)

13.別れの一本杉

14.君の名は

15.青い山脈

16.東京ブギウギ

17.蘇州夜曲

18.誰か故郷を想わざる

19.旅の夜風

20.影を慕いて



【DISC4】(外国曲カバー)

1.スターダスト

2.ラヴ

3.歩いて帰ろう

4.トゥ・ヤング

5.魅惑のワルツ

6.慕情

7.虹の彼方

8.ラブレター

9.ペイパー・ムーン

10.恋人よ我に帰れ

11.プリテンド

12.月光価千金

13.ダニー・ボーイ

14.ラ・ノビア

15.セ・マニフィック

16.愛の讃歌

17.薔薇色の人生

18. A列車で行こう

19.上海

20.マイ・ウェイ(LIVE音源)

<ボーナス・トラック>

21.二人きりで