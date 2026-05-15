TOKIUM AI新リース判定、資産カテゴリ別に判定基準をカスタマイズ可能に

株式会社TOKIUM

経理AIエージェントを提供する株式会社TOKIUM（本社：東京都中央区、代表取締役：黒崎 賢一、以下「TOKIUM」）は本日、TOKIUM AI新リース判定において、不動産や機械装置、ソフトウェアなどの資産カテゴリごとにリース判定基準をカスタマイズできる機能の提供を開始しました。

■背景

2024年9月に企業会計基準委員会が公表した新リース会計基準では、借手は原則としてすべてのリースをオンバランス処理する必要があります。そのため、契約書を1件ずつ精査し、リースに該当するかを判定する作業が求められます。

しかし、同じ資産でも業種や事業内容によって判定の重要性や解釈は異なります。これまでTOKIUM AI新リース判定では、すべての資産を同じ基準で判定していました。そのため、自社の会計方針や監査法人との合意事項をシステムに反映できず、判定結果を都度確認し、手作業で修正する必要がありました。

■機能概要

本機能では、不動産や機械装置、ソフトウェアなどの資産カテゴリごとに、判定基準となるプロンプトを設定できます。例えば「営業時間の制限がある場合は資産を稼働する権利なしと判定する」といった自社固有の基準を入力すれば、以降の判定に自動反映されます。

判定基準となるプロンプトは一度設定すればすべてのアカウントに反映されるため、アカウントごとに個別に設定する手間がなくなります。判定後の修正作業が減り、監査法人とのすり合わせ事項も基準に組み込めます。監査対応の証跡を全社で統一できるため、内部統制の強化にもつながります。

■経理AIエージェント「TOKIUM」について

経理AIエージェント「TOKIUM」は、AIとプロスタッフ、クラウドシステムが高度に連携され、まるで一人の担当者のように自律的に判断・業務を遂行し、企業の経理業務を自動で完了させるサービスです。出張手配や承認、明細入力、照合といった定型作業からビジネスパーソンを解放します。

URL：https://www.keihi.com/keiri-ai-agent(https://www.keihi.com/keiri-ai-agent?utm_campaign=44351536-AI_lease_20260515&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=aiservicesite_0515)

■経理AXプロジェクト「Move AX」を推進中

TOKIUMは、あらゆる経理"作業"から人々を解放することを目的に、経理AXプロジェクト「Move AX」を立ち上げ、推進しています。AIによって経理業務に残るアナログ作業を自動化し、誰もが本来注力すべき業務に向き合える環境の実現を目指します。AIエージェントの開発・提供にとどまらず、実態調査、導入事例やウェビナーなどを通じて、経理業務のAXを支援してまいります。

詳細はこちら：https://www.keihi.com/move-ax/(https://www.keihi.com/move-ax/?utm_campaign=44351536-AI_lease_20260515&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=moveax_0515)

■株式会社TOKIUMについて

設立：2012年6月26日

代表取締役：黒崎 賢一

所在地：東京都中央区銀座6丁目18-2 野村不動産銀座ビル12階

資本金：1億円

事業内容：経費精算・請求書管理などの経理AIエージェントの提供

URL：https://corp.tokium.jp/(https://corp.tokium.jp/?utm_campaign=44351536-AI_lease_20260515&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=corporate_0515)