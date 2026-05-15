法人向け印刷・販促管理サービス「ラクスル エンタープライズ」、導入社数が10,000社を突破

ラクスル株式会社

印刷・集客支援のプラットフォームを運営するラクスル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長グループCEO：永見 世央、以下：当社）は、法人向け印刷・販促管理サービス「ラクスル エンタープライズ」の導入社数が10,000社を突破しましたことをお知らせいたします。

2021年10月のサービス開始から約4年半を経て、印刷発注の管理を起点にブランド管理やオフライン販促支援まで提供領域を拡大し、法人の販促業務全体を支援するサービスへ成長してきました。

ラクスル エンタープライズは今後、「間接材×非定型品調達」の統合管理プラットフォームの実現を目指して、機能・サービスのさらなる拡充を進めてまいります。

（サービスURL：https://enterprise.raksul.com/(https://enterprise.raksul.com/)）

■ラクスル エンタープライズについて

ラクスルの強みである「小ロットから発注可能で低価格」という特長はそのままに、主にエンタープライズ企業の印刷・販促業務に必要な機能を揃えた、法人向け印刷・販促管理サービスです。

印刷・販促に関わるノンコア業務と管理業務を統合し、「購買管理」「ブランド管理」「販促支援」の3つの領域を一元化することで、企画・制作・購買・実行まで一気通貫で対応。現場の手間と組織のムダを排除し、組織全体の生産性向上と収益の最大化に貢献します。

〈3つの領域詳細〉

・購買管理： 請求書発行・注文管理・承認ワークフローの機能提供

・ブランド管理： デザイン制作・管理・共有、自社専用の注文サイト構築

・販促支援： ダイレクトメール・エリアマーケティング・展示会など、オフライン販促活動の支援

■成長の背景と今後の展望

法人における印刷・販促物の発注現場では、従来、「拠点や部署ごとに発注先・方法が異なり、コストやデザイン統制などの管理が行き届かない」という課題がありました。ラクスル エンタープライズは、こうした法人ならではの課題を解決するため、自社専用の注文サイト構築や承認ワークフロー、デザインの一元管理といった機能を備えたサービスとして、2021年10月に提供を開始しました。

その後、さらなるニーズにお応えするべく、ダイレクトメールやエリアマーケティング、展示会など法人の多様なオフライン販促支援へと提供範囲を拡大してまいりました。また、直近では、店舗や拠点など複数のお届け先をあらかじめ登録・管理し、発注時にスムーズに呼び出せる「お届け先管理」機能の追加や、エンタープライズ水準のガバナンスとセキュリティを担保するシングルサインオン（SAML SSO）の実装を行いました。そしてこの度、サービス開始から約4年半で導入社数が10,000社を突破しました。

ラクスル エンタープライズは今後、仕様や内容、数量が案件ごとに異なる印刷・販促物といった「間接材×非定型品調達」の統合管理プラットフォームを目指していきます。具体的には、「バラバラ購買」や「属人化」が発生しやすい間接材購買における管理機能の強化、成果につながるデザイン制作とブランドの一貫性を守るブランド管理、そしてあらゆるオフライン販促活動を支援する商品ラインナップと支援体制の拡充を進め、より便利なサービスを提供してまいります。



■ラクスル エンタープライズご導入事例



〈株式会社明光ネットワークジャパン 様〉

デジタルマーケティング部 課長代理 五十嵐 久乃 様



ラクスル エンタープライズの導入社数10,000社突破、誠におめでとうございます。

当社は学習塾の明光義塾を運営しており、全国約1,600教室の販促活動においてラクスルを活用しております。ブランド統制と各教室の自由度を両立し、集約した販促データを本部支援の最適化や経営判断に活かせる点が最大のメリットです。

今後は従来の紙媒体の枠を超え、マルチチャネル展開を強力に支えるプラットフォームとしてのさらなる進化に期待しております。



事例ページ：https://enterprise.raksul.com/cases/4l8pnm





〈森永乳業株式会社 様〉

国内営業本部 DtoC 営業統括部 市乳営業部 マネージャー 今井 拓也 様

ラクスル エンタープライズの導入社数10,000社突破、誠におめでとうございます。

当社では、全国の拠点で発生していたチラシ制作・管理業務をラクスル エンタープライズに集約することで、制作工数の大幅な削減と、ブランド表現・表示ルールの統一を実現しました。

テンプレートを活用しつつ現場の工夫も反映できる点は、業務効率化と品質担保の両立につながっています。今後も、販促業務全体の生産性向上と、より付加価値の高い営業活動の実現に期待しています。



事例ページ：https://enterprise.raksul.com/cases/2jh4d2



〈株式会社保険見直し本舗 様〉

執行役員 リアルショップ運営統括本部長 斉藤 武志 様

この度は、ラクスル エンタープライズの導入社数10,000社突破、誠におめでとうございます。

従来の店舗印刷から切り替えたことで、店舗単位での印刷部数やコスト、チラシからのCVを可視化できるようになりました。これにより、勘や経験に頼っていたオフライン施策をデータに基づいて評価できる点を大変ありがたく感じています。今後もさらなる機能拡充とサービス向上に期待しております。



事例ページ：https://enterprise.raksul.com/cases/fs0x27



〈株式会社コノセル 様〉

事業開発部 部長 八鍬 慶行 様

ラクスル エンタープライズの導入社数10,000社突破、誠におめでとうございます。

弊社が運営する個別指導コノ塾のオフライン集客においてラクスル様には多大なご支援をいただいています。販促戦略策定からクリエイティブ制作、施策実施後の効果測定に至るまで一気通貫でご支援いただける点に大変助けられています。引き続きご支援のほどよろしくお願い申し上げます。



事例ページ：https://enterprise.raksul.com/cases/i2pti5



〈Repro株式会社 様〉

ReproMA & Solutions Division App Evangelist 中野 竜太郎 様

ラクスル エンタープライズの導入により、特にダイレクトメールを活用したマーケティング推進をドライブすることができました。オフライン施策の効果の可視化、PDCAを回すことが可能になっています。

今後もよりパーソナライズされた販促施策実行の基盤としての発展を期待しております。



事例ページ：https://enterprise.raksul.com/cases/k6m8i6

なお、ご導入企業様の事例は下記より無料でダウンロードいただけます。コスト削減、業務効率化、ブランド統制などのご活用方法をご覧いただけますので、お気軽にお申込みください。

https://enterprise.raksul.com/cases/nzjcjj



■各種お役立ち情報

ラクスル エンタープライズでは、無料でご覧いただける資料やセミナーをご用意しております。

ぜひサイトをご覧ください。

セミナー情報：https://enterprise.raksul.com/seminars

お役立ち資料：https://enterprise.raksul.com/documents

・サービスサイト: https://enterprise.raksul.com

・利用に関するお問い合わせ: https://enterprise.raksul.com/contact

RAKSULグループ 会社概要

当社は、「仕組みを変えれば、世界はもっと良くなる」という企業ビジョンのもと、「End-to-Endで中小企業の経営課題を解決するテクノロジープラットフォーム」を目指し、事業運営をしています。

従来の「モノ」を中心とした事業領域にとどまらず、企業経営における「ヒト・モノ・カネ」すべての管理領域でのサービス提供を通じて、日本企業の約99.7%を占める中小企業の包括的な経営課題解決を実現してまいります。

名称：ラクスル株式会社

所在地：東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ 森JPタワー 19階

代表取締役社長 グループCEO：永見 世央

設立年月日：2009年9月1日

コーポレートサイト：https://corp.raksul.com/(https://corp.raksul.com/contact/)

運営サービス一覧：https://corp.raksul.com/services/(https://corp.raksul.com/contact/)

お問合せ：https://corp.raksul.com/contact/