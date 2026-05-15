薬草研究家・織田剛、女性自立支援のプロ・けーりんとともに、宮古島にてラグジュアリー・ファスティングリトリートを開催

株式会社フランスダイレクト

ハーブティーなど植物関連商品の販売や植物に関連する情報を発信する株式会社フランスダイレクト（代表取締役社長：織田 剛、本社：沖縄県宮古島市）は、2026年4月22日（火）～4月26日（土）に、織田の出身地である宮古島にてリトリートツアーイベントを開催しました。

現地には11名が参加し、オンラインでは195名が視聴。計206名がハーブ・ファスティング(R)と事業戦略ワークショップを組み合わせた4泊5日のプログラムを体験しました。

◆ツアーイベント概要

開催期間：2026年4月22日（火）～4月26日（土）

会場： Alivio Mira el mar(https://alivio-miyakojima.com/introduction_villa3.html)（沖縄県宮古島市）

参加人数： 現地参加12名／オンライン視聴195名（計207名）

◆株式会社フランスダイレクト代表・織田剛の取り組み

株式会社フランスダイレクトは、これまでフランス伝統薬草学に基づく「ハーブ・ファスティング(R)」を通じ、現代人の心身のデトックス（解毒）を一貫して提唱してきました。

代表の織田剛は、自身の出身地である宮古島でのリトリート合宿を多数開催しているほか、全国各地で様々な専門家やゲストを招いたデトックスイベントを展開。理論の提供に留まらず、ハーブティーやよもぎを活用したプロダクト開発など、多角的に「健やかな身体づくり」を支援する活動を続けています。

今回のリトリートは、特に日々忙しく、自立して働く女性ビジネスパーソンを対象に企画されました。普段、身体を休める機会が少ない方々が宮古島の自然に身を置き、4泊5日のプログラムを通じて「食事の改善」と「自身の身体への深い理解」を得ることを目的としています。

織田自身が培ってきたファスティングの専門知見を直接提供することで、感覚を研ぎ澄まし、参加者の皆様が一生モノの健康習慣を手に入れるきっかけを提供しました。

◆プログラム詳細

1. ハーブ・ファスティング(R)プログラム

滞在中を通じて、フランスの伝統的薬草学に基づいたファスティングを実施。固形物を摂らない4泊5日でも、参加者は「空腹感よりも、感覚が研ぎ澄まされていく体験」を味わいました。

【朝・昼のドリンクメニュー】

特製ハーブシェイク：腸内の汚れを優しく絡め取るオリジナルレシピ

特製コールドプレスジュース：宮古島産の素材から酵素を凝縮

ハーブティー＆ギーラテ：良質なオイル（ギー）で空腹感を抑え、脂肪燃焼を促進

【夕食：究極のデトックス鍋】

鯛のアラや宮古島の野菜からじっくり出汁をとった、栄養満点の特製スープ

2. 事業戦略ワークショップ

【中長期ビジネスビジョン策定（講師：織田剛）】

ハーブ・ファスティングによる思考のクリア化を軸に、社会トレンドから逆算した事業ロードマップを描くワークショップ

【信頼のビジネス循環設計（講師：けーりん氏）】

女性自立支援の専門的な視点から、独自の強みを再定義。無理な営業に頼らず、信頼関係から自然と仕事が集まる仕組みを整えるワークショップ

◆スケジュール（一部抜粋）

【1日目】 集合・親睦

・自己紹介

・パチャビーチ（サウナ体験）

【2日目】 ワークショップ・癒やし

・事業戦略ワークショップ（講師：織田剛）

・動画撮影会

・マッサージ体験（希望者）

【3日目】 グループコンサル・島内観光

・グループコンサルティング

・宮古島の浜で瞑想

・織田の伊良部島ハーブベラ畑を散策

【4日目】 ワークショップ・撮影

・事業戦略ワークショップ（講師：けーりん氏）

・動画撮影会

【5日目】 瞑想・解散

・瞑想タイム

代表・織田のコメント

「忙しい日々のなかで情報の洪水に溺れやすい現代、脳の“ノイズ”を取り除き健康とビジネスの未来につながる体験を提供できればと考え、本ツアーを企画しました。今後も宮古島の自然を活かし、多くの方の人生を豊かにする活動を継続してまいります」

当日の様子

◆今後の展望

株式会社フランスダイレクトは、今後も自分らしい生き方や無理のない健康法を探し求めるすべての方に向けて、全国各地でファスティングリトリートの展開を進めてまいります。参加者の皆様が人生を前向きに切り開くきっかけとなる体験を提供し、宮古島の自然と文化の魅力を広く発信していく所存です。

共同開催：けーりん（唐仁原けいこ）氏プロフィール

1980年生まれ、長野県在住、3児の母。コロナ禍で書き始めたブログが話題になり『主婦業9割削減宣 言』（中央公論新社）として書籍化。”女性が主体的に生きる”をテーマにしたオンラインコミュニティが 人気を博し、フリーランスから法人化したところ2年で年商5億円の会社に成長。2024年8月に出版した『戦略的いい人 残念ないい人の考え方』 （すばる舎）は5万部突破。

織田剛 プロフィール

織田剛（おだ・たけし）

植物力研究家。ハーブ・ファスティング(R)開発者。 1979年沖縄宮古島生まれ。早稲田大学第一文学部フランス文学科卒、一橋大学大学院言語社会研究科博士課程在学時にパリ第八大学博士課程に留学。指導教官にフランスの伝統的薬草学を紹介され、フランスハーブの世界を知る。フランスで流行していたファスティングの実践で10キロ以上のダイエットに成功し、体調の劇的な改善を実感する。2015年、肺の遺伝性の難病が発症し、片肺の切除を宣告されるが、フランスのメディカル・ハーブの独自研究で肺の寛解に成功。フランスの伝統的な薬草学や修道院などで行われていたファスティングの理論を体系化。現在はフランスの伝統的な薬草学を紹介し、薬草学の普及、ハーブ治療院をつくるために活動し、ハーブ・ファスティング(R)を開発。著書に『4日で若返る「毒出し」のトリセツ』（すばる舎）。YouTubeチャンネル「ハーブファスティング・未来薬草学 織田剛」を運営。

◆織田剛のYouTubeチャンネル「ハーブファスティング・未来薬草学 織田剛」

「無添加おすすめ商品シリーズ」など、健康の専門知識を活かした動画が好評で、登録者数は約3.64万人となっています（2026年5月7日現在）

チャンネルはこちら(https://www.youtube.com/channel/UCJxss3CRTSBi-moJpn0Z1OQ)

◆メディア掲載（一部）

2026年

- 日刊SPA！（2026年3月11日公開）「現代人の体内は毒まみれ!? 断糖高脂質の第一人者と薬草研究家が語る『解毒のすすめ』(https://nikkan-spa.jp/2147731)」- 日刊SPA！（2026年2月28日公開）「アメリカも大幅に方針転換。『糖を捨て、脂を食べる食生活』が正しい人類学的な理由(https://nikkan-spa.jp/2147716)」

2025年

- 現代ビジネス（2025年10月8日公開）「めんつゆもドレッシングも要注意！…『ふつうの調味料』に危ない添加物が入っているか見分ける方法(https://gendai.media/articles/-/157523)」- 日刊SPA！（2025年10月7日公開）「いまや大人気の“プロテイン”に潜んでいるリスク『将来、透析が必要になるかもと言われた』(https://nikkan-spa.jp/2121163)」- 現代ビジネス（2025年8月6日公開）「納豆は『産地ロンダリング食品』、韓国産キムチは中国産…産地をごまかす食品業界の闇(https://gendai.media/articles/-/155527)」- 現代ビジネス（2025年6月20日公開）「『カット野菜で栄養を摂る』人は注意…あなたも騙されている”健康風食品”の裏側(https://gendai.media/articles/-/153720)」- 雑誌『ゆほびか(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DXVQG4HX)』特集記事掲載（2025年5月増刊号）

【会社概要】

会社名 ：株式会社フランスダイレクト

代表 ：代表取締役社長 織田 剛

設立日 ：2013年9月20日

資本金 ：1,000,000円

URL ：https://france-direct.com/