まちの“逸品”をアレンジ！本格抹茶とアイスで味わう「おまんじゅう」アフォガード ～地域に愛され親しまれてきた、まちの逸品をアレンジしたメニューシリーズ「結（ゆう）」が盆宿Ｕカフェ&バーでスタート
築180年の蔵屋敷を改修した「盆宿 U」（運営：合同会社 U、所在地：秋?県?後町）は、???内本町通り周辺に構える商店で販売される、地域の?に愛され親しまれてきたまちの“逸品”をアレンジしたメニューシリーズ「結（ゆう）」を、盆宿 U のカフェ&バー「lounge U」でスタートします。
第?弾は明治 44 年創業の和菓?屋『菓?司 万寿堂』の元祖???内まんじゅうを使った抹茶アフォガード。もちっとしたおまんじゅうとあんこの?さが、ほろ苦な本格抹茶と絡み合い、?麹を炒ってつくった?麹フレークが?ばしさをプラスします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349478/images/bodyimage1】
【カフェ&バー「lounge U」】
盆宿 U に併設された?蔵として使われていた外蔵をリノベーションしたカフェ&バーです。秋?県南の??化「発酵」を現代の暮らしにも親しみやすいかたちにアレンジしたフードやドリンクを中?に提供しています。
【ここでしか?べられないものを、ここに来る理由をつくりたい】
まちの“逸品”アレンジメニューシリーズ「結（ゆう）」は、「???内本町通り」を訪れるきっかけを作りたいという想いから始まった企画です。今や「道の駅 端縫いの郷」は、年間多くの?が訪れる?後町の顔です。かつて商店街で買い求めていた品々も道の駅で揃うようになりました。利便性が?まった??で、「?後町での体験」がそこだけで完結してしまい、???内の中?市街地には訪れなくても良い状況を?み出してしまっているように感じています。便利に、おいしいものがどこでも?に?る時代だからこそ、私たちは「この場所でしか味わえない体験」にこだわりたい！この企画が、???内の本町通りや、盆宿U、そして逸品を?み出す商店、それぞれの場所に?を運び、地域と?を結ぶきっかけとなることを願っています。
（ 盆宿U所属 地域おこし協?隊 ?藤夏帆 ）
配信元企業：合同会社Ｕ
第?弾は明治 44 年創業の和菓?屋『菓?司 万寿堂』の元祖???内まんじゅうを使った抹茶アフォガード。もちっとしたおまんじゅうとあんこの?さが、ほろ苦な本格抹茶と絡み合い、?麹を炒ってつくった?麹フレークが?ばしさをプラスします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349478/images/bodyimage1】
【カフェ&バー「lounge U」】
盆宿 U に併設された?蔵として使われていた外蔵をリノベーションしたカフェ&バーです。秋?県南の??化「発酵」を現代の暮らしにも親しみやすいかたちにアレンジしたフードやドリンクを中?に提供しています。
【ここでしか?べられないものを、ここに来る理由をつくりたい】
まちの“逸品”アレンジメニューシリーズ「結（ゆう）」は、「???内本町通り」を訪れるきっかけを作りたいという想いから始まった企画です。今や「道の駅 端縫いの郷」は、年間多くの?が訪れる?後町の顔です。かつて商店街で買い求めていた品々も道の駅で揃うようになりました。利便性が?まった??で、「?後町での体験」がそこだけで完結してしまい、???内の中?市街地には訪れなくても良い状況を?み出してしまっているように感じています。便利に、おいしいものがどこでも?に?る時代だからこそ、私たちは「この場所でしか味わえない体験」にこだわりたい！この企画が、???内の本町通りや、盆宿U、そして逸品を?み出す商店、それぞれの場所に?を運び、地域と?を結ぶきっかけとなることを願っています。
（ 盆宿U所属 地域おこし協?隊 ?藤夏帆 ）
配信元企業：合同会社Ｕ
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