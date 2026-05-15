化粧品用防腐剤市場は2031年に7億7,000万米ドル規模へ
MarketsandMarketsは化粧品用防腐剤市場を分析・予測した市場調査報告書「化粧品用防腐剤市場規模、シェア、動向、2031年までの世界予測 - Cosmetic Preservatives Market - Global Forecast To 2031」のプレスリリースにおいて、同市場が2026年中に5億9,000万米ドル規模となり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.7%で成長し、2031年には7億7,000万米ドルに達するという予測結果を発表しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349481/images/bodyimage1】
MarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）「化粧品用防腐剤市場 - 種類、用途（スキンケア、ヘアケア、バス＆シャワー製品、カラー化粧品、オーラルケア）、地域別 - 2031年までの世界市場予測 - Cosmetic Preservatives Market by Type, Application (Skin Care, Hair Care, Bath & Shower Products, Color Cosmetics, Oral Care), and Region - Global Forecast to 2031」は化粧品用防腐剤市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
タイプ別化粧品用防腐剤市場
● パラベンエステル
● ホルムアルデヒド供与体
● フェノール系防腐剤
● イソチアゾリノン
● 有機酸とその塩類
● 第四級アンモニウム化合物
● アルコール系防腐剤
● 金属系／無機系防腐剤
● その他の化粧品用防腐剤
用途別化粧品用防腐剤市場
● スキンケア
● ヘアケア
● バス＆シャワー製品
● カラーコスメ
● オーラルケア
● その他の用途
地域別化粧品用防腐剤
● 北米：米国、カナダ、メキシコ
● 欧州：ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、その他の欧州
● アジア太平洋地域：中国、インド、日本、その他のアジア太平洋地域
● 中東＆アフリカ：GCC諸国、トルコ、南アフリカ、その他の中東＆アフリカ
● 南米：ブラジル、その他の南米
調査対象企業
● BASF (ドイツ)
● Ashland (米国)
● Symrise (ドイツ)
● Clariant (スイス)
● Salicylates and Chemicals Pvt. Ltd. (インド)
● Sharon Personal Care (イタリア)
● Evonik (ドイツ)
● Chemipol (スペイン)
● LANXESS (ドイツ)
● Eastman Chemical Company (米国)
● THOR Group Ltd. (英国)
● Galaxy Surfactants (インド)
● Kumar Organic Products Limited (インド)
● Akema Srl (イタリア)
● Inolex, Inc. (米国)
レポート概要
化粧品用防腐剤市場 - 種類、用途（スキンケア、ヘアケア、バス＆シャワー製品、カラー化粧品、オーラルケア）、地域別 - 2031年までの世界市場予測
Cosmetic Preservatives Market by Type, Application (Skin Care, Hair Care, Bath & Shower Products, Color Cosmetics, Oral Care), and Region - Global Forecast to 2031
出版：MarketsandMarkets
出版年月：2026年05月
https://semabiz.co.jp/mnmch4173/
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調査対象セグメント
タイプ別化粧品用防腐剤市場
● パラベンエステル
● ホルムアルデヒド供与体
● フェノール系防腐剤
● イソチアゾリノン
● 有機酸とその塩類
● 第四級アンモニウム化合物
● アルコール系防腐剤
● 金属系／無機系防腐剤
● その他の化粧品用防腐剤
用途別化粧品用防腐剤市場
● スキンケア
● ヘアケア
● バス＆シャワー製品
● カラーコスメ
● オーラルケア
● その他の用途
地域別化粧品用防腐剤
● 北米：米国、カナダ、メキシコ
● 欧州：ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、その他の欧州
● アジア太平洋地域：中国、インド、日本、その他のアジア太平洋地域
● 中東＆アフリカ：GCC諸国、トルコ、南アフリカ、その他の中東＆アフリカ
● 南米：ブラジル、その他の南米
調査対象企業
● BASF (ドイツ)
● Ashland (米国)
● Symrise (ドイツ)
● Clariant (スイス)
● Salicylates and Chemicals Pvt. Ltd. (インド)
● Sharon Personal Care (イタリア)
● Evonik (ドイツ)
● Chemipol (スペイン)
● LANXESS (ドイツ)
● Eastman Chemical Company (米国)
● THOR Group Ltd. (英国)
● Galaxy Surfactants (インド)
● Kumar Organic Products Limited (インド)
● Akema Srl (イタリア)
● Inolex, Inc. (米国)
レポート概要
化粧品用防腐剤市場 - 種類、用途（スキンケア、ヘアケア、バス＆シャワー製品、カラー化粧品、オーラルケア）、地域別 - 2031年までの世界市場予測
Cosmetic Preservatives Market by Type, Application (Skin Care, Hair Care, Bath & Shower Products, Color Cosmetics, Oral Care), and Region - Global Forecast to 2031
出版：MarketsandMarkets
出版年月：2026年05月
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