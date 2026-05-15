今も読み継がれる不朽の古典を、おもしろく、わかりやすく解説！刺激的で、とびきり熱い「人生のバイブル」！――新刊文庫『眠れないほどおもしろい葉隠』（著者：板野 博行）6月1日（月）発売！
株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『眠れないほどおもしろい葉隠』（著者：板野 博行）を6月1日（月）に発売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349420/images/bodyimage1】
■『眠れないほどおもしろい葉隠』
・アマゾン：https://amzn.to/4fneo2w
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100315800
〈内容紹介〉
シリーズ累計83万部突破！
武士道といふは、死ぬ事と見つけたり――。
その言葉で知られる古典『葉隠』をわかりやすく、おもしろく紹介！
天下泰平の江戸の世に武士道を追究した佐賀藩士・山本常朝。
仕事や人間関係から、あくびの作法まで、
その思想には現代にも通じる“生き方のヒント”が満載！
ナビゲーターは、常朝の語りをまとめた佐賀藩士・田代陣基が務めます。
これこそ刺激的で、とびきり熱い「人生のバイブル」！
◆大事な相談事は「世捨て人」にせよ
◆用事がなければ「呼ばれない所」には行かないこと
◆「お歴々」が引退したらチャンスは必ず訪れる
◆不意に首を討ち落とされても「もうひと働き」できる
◆ぐにゃつくことなく「大局観」を持っていけ
◆恋の究極は「忍ぶ恋」と見極めたり！
◆常日頃から「戦場にいるつもり」で過ごせ
日々の「小さなこと」を吹き飛ばす最高に刺激的な一冊！
■商品情報
書名：『眠れないほどおもしろい葉隠』
著者：板野 博行
定価：869円
ジャンル：王様文庫
ISBNコード：978-4-8379-3158-4
発売日：2026年6月1日（月）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/4fneo2w
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100315800
■著者：板野博行（いたの・ひろゆき）
岡山朝日高校、京都大学文学部国語学国文学科卒。
ハードなサラリーマン生活から、予備校講師に転身。
カリスマ講師として、全国の生徒に向けての講義や参考書を執筆。
『葉隠』の中の言葉で一番好きなものは、「武士道は死狂ひなり」。
著書に、『眠れないほどおもしろい源氏物語』『眠れないほどおもしろい百人一首』『眠れないほどおもしろい万葉集』『眠れないほどおもしろい紫式部日記』『眠れないほどおもしろい古今和歌集』『眠れないほどおもしろい平家物語』『眠れないほどおもしろい吾妻鏡』『眠れないほどおもしろいおくのほそ道』『眠れないほどおもしろい日本書紀』『眠れないほどおもしろい信長公記』『眠れないほどおもしろい太閤記』『眠れないほどおもしろい徳川実紀』『眠れないほどおもしろい蔦屋重三郎』『眠れないほどおもしろいやばい文豪』(以上、三笠書房<<王様文庫>>)、『読めば100倍歴史が面白くなる名将言行録』(角川文庫)、『古文単語革命99』(エデュ・プラニング)の他、多数。
◆◆プレスに関するお問い合わせ先 ◆◆◆
社 名：株式会社三笠書房
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5731
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp
フェイスブック：https://www.facebook.com/mikasashobo?fref=ts
X：編集：https://twitter.com/tw_mikasa
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新刊書籍『眠れないほどおもしろい葉隠』（著者：板野 博行）を6月1日（月）に発売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349420/images/bodyimage1】
■『眠れないほどおもしろい葉隠』
・アマゾン：https://amzn.to/4fneo2w
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100315800
〈内容紹介〉
シリーズ累計83万部突破！
武士道といふは、死ぬ事と見つけたり――。
その言葉で知られる古典『葉隠』をわかりやすく、おもしろく紹介！
仕事や人間関係から、あくびの作法まで、
その思想には現代にも通じる“生き方のヒント”が満載！
ナビゲーターは、常朝の語りをまとめた佐賀藩士・田代陣基が務めます。
これこそ刺激的で、とびきり熱い「人生のバイブル」！
◆大事な相談事は「世捨て人」にせよ
◆用事がなければ「呼ばれない所」には行かないこと
◆「お歴々」が引退したらチャンスは必ず訪れる
◆不意に首を討ち落とされても「もうひと働き」できる
◆ぐにゃつくことなく「大局観」を持っていけ
◆恋の究極は「忍ぶ恋」と見極めたり！
◆常日頃から「戦場にいるつもり」で過ごせ
日々の「小さなこと」を吹き飛ばす最高に刺激的な一冊！
■商品情報
書名：『眠れないほどおもしろい葉隠』
著者：板野 博行
定価：869円
ジャンル：王様文庫
ISBNコード：978-4-8379-3158-4
発売日：2026年6月1日（月）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/4fneo2w
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100315800
■著者：板野博行（いたの・ひろゆき）
岡山朝日高校、京都大学文学部国語学国文学科卒。
ハードなサラリーマン生活から、予備校講師に転身。
カリスマ講師として、全国の生徒に向けての講義や参考書を執筆。
『葉隠』の中の言葉で一番好きなものは、「武士道は死狂ひなり」。
著書に、『眠れないほどおもしろい源氏物語』『眠れないほどおもしろい百人一首』『眠れないほどおもしろい万葉集』『眠れないほどおもしろい紫式部日記』『眠れないほどおもしろい古今和歌集』『眠れないほどおもしろい平家物語』『眠れないほどおもしろい吾妻鏡』『眠れないほどおもしろいおくのほそ道』『眠れないほどおもしろい日本書紀』『眠れないほどおもしろい信長公記』『眠れないほどおもしろい太閤記』『眠れないほどおもしろい徳川実紀』『眠れないほどおもしろい蔦屋重三郎』『眠れないほどおもしろいやばい文豪』(以上、三笠書房<<王様文庫>>)、『読めば100倍歴史が面白くなる名将言行録』(角川文庫)、『古文単語革命99』(エデュ・プラニング)の他、多数。
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