ELEMOs株式会社(本社：千葉県千葉市)は、免許不要で公道走行が可能な特定小型四輪「エレカーゴ」が、2026年4月21日付で国土交通省の性能等確認試験に適合したことをお知らせいたします。

昨年2025年5月に適合を取得した「ELEMOs4 REBORN」に続く、自社2車種目の適合取得となります。





エレカーゴ(車両画像)





■ 性能等確認試験とは

性能等確認試験は、特定小型原動機付自転車が保安基準に適合しているかを国土交通省が確認する制度。公益財団法人 日本自動車輸送技術協会(JATA)が実施機関として、最高速度制御、制動性能、灯火器、歩道走行モードの切替機構など、多岐にわたる項目を検査します。





この試験に適合した車両には「性能等確認済」マークが付与され、購入者が安心して選べる客観的な指標となっています。特定小型の市場が拡大するなか、未確認の車両も流通している現状において、国の確認を受けた製品であることは消費者にとって大きな判断材料。ELEMOsは「安全性を第三者が証明した車両だけを届ける」という姿勢で、全ラインナップの適合取得を目指しています。









■ 自社2車種目の適合 ── メーカーとしての安全基準への取り組み

ELEMOsは2025年5月28日、スタンダードモデル「ELEMOs4 REBORN」で特定小型四輪メーカーとして初の性能等確認試験適合を取得。そして今回、積載特化の実用モデル「エレカーゴ」でも適合を達成しました。





ELEMOsの国土交通省性能確認試験適合車(2車種)





用途の異なる2車種で国の安全基準をクリアしたことで、「通勤・日常の足」としてのREBORNと、「買い物・仕事の積載」に強いエレカーゴ、それぞれの用途で安心してお選びいただける体制が整いました。









■ エレカーゴとは ── 積載力と実用性を追求した特定小型四輪

エレカーゴは、前カゴ20L＋後カゴ100Lの積載スペースを備えた実用重視の特定小型四輪。

16歳以上であれば運転免許がなくても公道を走行可能。ヘルメット着用は努力義務となります。特定小型、特例特定小型区分として、車道および歩道を走行することができます。

座席をまたぐ必要のないフラットな乗車姿勢で、足を上げずに座ってすぐ走り出せる設計が特長です。





エレカーゴ(イメージ1)





500Wツインモーター(250W×2)を搭載し、航続距離は約60～70km。前後ディスクブレーキ、11インチタイヤ、バッテリー容量30.0Ah 48Vというスペックで、日常の買い物から農作業の道具運搬まで幅広い用途に対応。





エレカーゴの荷台





■ 性能等確認 適合概要

車名 ：エレカーゴ

型式 ：ELC

確認番号 ：0176

適合日 ：2026年4月21日

歩道モード ：あり

性能等確認実施機関：公益財団法人 日本自動車輸送技術協会 昭島研究室

製作者 ：ELEMOs株式会社(旧 ELEMOs合同会社)





性能等確認を受けた旨を示すシールの貼付図(エレカーゴ)





■ 代表コメント

エレカーゴは、買い物や仕事で荷物を運びたいというお声から生まれた実用モデル。前カゴ20L、後カゴ100Lという積載力は、日常のお買い物はもちろん、農作業の道具運びや地域の配送用途にも活躍しています。

今回、国土交通省の性能等確認試験に適合したことで、安全性に裏付けのある実用車としてより安心してお選びいただける一台になりました。自治体の福祉施策や地域のモビリティ課題に対しても、"国が安全性を確認した積載モデル"として提案の幅が広がると考えています。





エレカーゴ(イメージ2)





【会社概要】

会社名 ： ELEMOs株式会社

所在地 ： 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目3 幕張テクノガーデンB棟9階

代表 ： 伊藤 京子

設立 ： 2023年10月

事業内容： 総合モビリティメーカー

URL ： https://elemos.jp/









【メーカー希望小売価格】

・エレカーゴ：428,000円(税込)

エレカーゴシリーズ特設詳細ページはこちら( https://elemos.jp/elecargo-superelecargo/ )

・ELEMOs4 REBORN：348,000円(税込)

ELEMOs4シリーズ特設詳細ページはこちら( https://elemos.jp/elemos4-reboen/ )









【購入方法】

日本全国対応、エレモーズ公式ストアにて販売中( https://elemos.jp/officialstore/ )

※公式ストアでの購入がわかりづらい場合は電話やメールでもサポート可能です。