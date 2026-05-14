Aecooly「Chic」卓上ファン--手のひらサイズで、デスクに本格送風を

DeOne Innovation Technology (Hong Kong) Limited

パーソナル冷却ブランド「Aecooly（エークーリー）」は、デスクワークや在宅勤務の個人スペースに特化した卓上ファンをAmazonにて販売しています。税込2,090円。手のひらに収まるコンパクトサイズながら、デスクファン並みの送風力を実現。手軽な価格で、デスクワークの暑さ対策に最適です。

■ デスクの隅で、エアコンの風が届かない--そんな不満を解消する

在宅勤務やオフィスでのデスクワークが増える中、エアコンの風が届きにくい個人の作業スペースに適したファンの需要が高まっています。従来の卓上ファンはパワーがある一方でデスクを圧迫し、ハンディファンはコンパクトながら風が物足りない--このジレンマを解決するのが、Aecooly Chicシリーズです。

126×107×35mm、重量183gという手のひらサイズながら、デスクファン並みの送風力を実現。デスク周りのムレや暑さを効率的に解消します。

■ 風の向きを、作業に合わせて細かく調整

本体背面のスタンドは180°自由に可動。モニターの横に置いて顔に当てる、キーボードの前に置いて手元を涼しくする、書類の脇に置いて広範囲に風を送る--デスク上のあらゆる位置に設置し、最適な送風角度を実現します。

また、軽量設計とType-C充電対応により、リビングや寝室へ気軽に移動させることも可能です。

■ 無駄のない4段階で、シーンに合わせて使い分ける

風量はP1からP4の4段階。省電モードのP1では約8.5時間の連続運転が可能で、長時間のデスクワークをカバーします。気温の高い日や急いで涼みたい時はP4モードで、最大風速5.5m/sのパワフル送風を即座に体感できます。

電源のON/OFFと風量調節は本体前面の単一ボタンで直感的に操作。スマートフォンと同じケーブルでの充電に対応しており、デスク周りのケーブル類を増やす必要がありません。

■ 残量が見えるので、突然の停止がない

本体中央のLEDディスプレイには、現在の風量段階とバッテリー残量がリアルタイムで表示。充電の必要なタイミングを事前に把握でき、作業の集中を妨げる「いきなり止まる」という不安を解消します。残量が5%を下回るとアイコンが赤色に変化し、充電を促します。

【製品概要】

【報道関係者・コンテンツクリエイター様へ】

- 製品名：Aecooly Chicシリーズ ポータブル卓上ファン- 販売価格：2,090円（税込）- 販売渠道：Amazon.co.jp(https://www.amazon.co.jp/Aecooly-180%C2%B0%E8%A7%92%E5%BA%A6%E8%AA%BF%E7%AF%80%E5%8F%AF%E8%83%BD-4%E6%AE%B5%E9%9A%8E%E9%A2%A8%E9%87%8F%E8%AA%BF%E7%AF%80-%E6%9C%80%E5%A4%A710%E6%99%82%E9%96%93%E9%80%A3%E7%B6%9A%E4%BD%BF%E7%94%A8-%E8%BB%BD%E9%87%8F%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E3%83%88/dp/B0GT42XNN3/ref=sr_1_4?dib=eyJ2IjoiMSJ9.FpWj5RqD9a4fE_HC6oeXv8FjjalPXmnlYEg9qbIjjxWRm5l1j6zX9LC_nATY9odBpr9U4i9YwWyTtyl0BrzzKLkwV5n_DNgX_R_SFAfGLe5S3SesvG22pK3LkGwolvp5dBD2c5IYOjYLguAPnAcPR_OHCNElld70L_qU5AsKi0i0xgHmG1a4GNbmXfYuLp6R1HWvBJAhdogWYFjxeuPhlCMv8x8-A-UkWXPZ2qGLHds.Rxuu-2jLTLPPTnXwY_6dzQtY-ln5yTJW9t_lkB3BwGk&dib_tag=se&keywords=Aecooly&qid=1778655135&s=home&search-type=ss&sr=1-4)- カラー：ブラック

製品レビュー用サンプルの提供を承っております。

お問い合わせ先：marketing@aecooly.com

【会社概要】

[社名] 株式会社AECOOLY

[所在地] 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-13-10 ホライゾン新宿407号室

[TEL] 03-6380-1450

[事業内容] パーソナル冷却デバイス及び関連製品の企画・製造・販売

[URL] https://aecooly.co.jp/