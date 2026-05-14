札幌の人気店『スープカリーキング』が東京初出店！

株式会社ファイブグループ

「“楽しい”でつながる世界をつくる」を理念とする飲食企業である株式会社ファイブグループの関連企業である株式会社B級グルメ研究所（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：坂本 憲史）は、北海道・札幌のスープカレー専門店『札幌スープカリーキング吉祥寺店』を2026年5月23日（土）にグランドオープンいたします。『北海道ご当地限定の名物』として知られるスープカレーを『全国の日常にある選択肢』へと進化させるため、このたび東京エリアに初出店いたします。本場の味を大切に守りながら、地域の暮らしや観光、地元の生産者と手を取り合い、その土地ならではの魅力とともにスープカレーを広めていきます。

「北海道のスープカレー」を全国の日常食に

北海道・札幌で長く愛され、人々の暮らしに寄り添ってきた温かな食文化、スープカレー。寒い日も暑い日も、どんなに忙しい日でも、一杯のスープがそっと心をほぐしてくれる「日常のおいしさ」が、『スープカリーキング』には息づいています。

味の中心は、こだわりの手仕事から生まれるWのスープです。丁寧に下処理した鶏ガラとゲンコツに香味野菜を加えて煮込んだ「コクスープ」。そこに昆布・煮干し・かつお節を贅沢に使った「和風一番ダシ」を合わせることで、軽やかさと深みを両立させています。

さらに独自調合したスパイスを重ね、香り高く、飽きのこない、毎日でも食べたくなる優しい味わいへと仕上げています。

本場の味を、通いやすいお店で

今回の『札幌スープカリーキング吉祥寺店』出店は、本場札幌で磨かれた技術と想いを大切に守りながら、その美味しさを全国へと広げていくための大きな1歩となります。辛さや具材、食べ方のご案内をはじめ、お一人様でも気兼ねなく入れる空間と接客で、毎日に寄り添うスープカレーをご提供します。

さらに東京エリアの暮らしや観光、地元の食材や生産者と手を取り合い、「ローカルな一杯」を育ててまいります。

メニューの一例

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12709/table/348_1_710f3e6aee1b15db3b52778f1580a7ef.jpg?v=202605141051 ]

辛さを15段階から選べるほか（一部有料）、\100～各種トッピングご用意しています。

『札幌スープカリーキング吉祥寺店』店舗概要

店名：札幌スープカリーキング吉祥寺店 / SOUP CURRY KING

オープン： 2026年5月23日（土）

※5月21日（木）、22日（金）はプレオープン日となります。

所在地：東京都武蔵野市吉祥寺本町２丁目８ 吉祥寺281ビル 2F

TEL：0422-27-1300

営業時間：

月～土 11:00～22:30（21:30LO）

日・祝 11:00～21:30（20:30LO）

Insagram：https://www.instagram.com/soupcurrykingtokyo/

■社名

株式会社ファイブグループ

■設立

2003年6月30日

■本社所在地

東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-10 いちご吉祥寺ビル7F

■代表取締役社長

坂本 憲史

■従業員数

2,547人（正社員518名・アルバイト2,029名）※グループ連結

■受賞

GPTW「働きがいのある会社ランキング」飲食業界1位

経済産業省「健康経営優良法人」9年連続認定

ストレスフリーカンパニー2025受賞

社内報アワード2022グランプリ受賞

■公式HP

http://five-group.co.jp/

■生のファイブグループを伝えるオープン社内報

https://note.five-group.co.jp/

■公式アカウント

Twitter：https://twitter.com/5ivegroup

Instagram：https://www.instagram.com/5ivegroup_official/

Youtube：https://www.youtube.com/@5IVEGROUP