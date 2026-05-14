MakeSomethingNew、Webサービス向けLLM実装を支援

MakeSomethingNew株式会社

MakeSomethingNew株式会社（本社：東京都、代表取締役：杉山英一）は、Webサービスや業務システムにLLMを組み込む際に、どのようなモデルが有用であるかを検証した調査結果を公開するとともに、LLM実装時に重要となるプロンプト設計・評価・改善を支援する「プロンプトエンジニアリングツール」の無償提供を開始したことをお知らせします。

近年、ChatGPTをはじめとする生成AIの活用は急速に広がっています。一方で、企業がLLMを自社のWebサービスや業務システムに組み込む際には、単に高性能なモデルを選ぶだけでは十分ではありません。

実際の開発現場では、回答精度、応答速度、コスト、安定性、既存システムとの連携、プロンプトの保守性など、複数の観点を踏まえた設計が求められます。

MakeSomethingNewは、これまで企業向けAIエージェント構築サービスを通じて、AI活用の構想整理から、要件定義、設計、開発、導入、運用支援までを一貫して支援してきました。今回の調査結果および無償ツールの提供により、企業がLLMを実サービスへ組み込む際の初期検討と実装プロセスをより具体的に支援してまいります。

背景

生成AIの普及により、多くの企業がLLMを活用した新規サービス開発、業務効率化、問い合わせ対応、社内ナレッジ検索、文書作成支援などに取り組み始めています。

一方で、実際にLLMをWebサービスや業務システムに組み込む段階では、次のような課題が発生します。

どのLLMを選べばよいか分からない モデルごとの精度・速度・コストの違いを判断しにくい プロンプトを個人の経験に頼って作成している プロンプトの改善履歴や評価結果を管理できていない 開発環境では動くが、本番サービスに組み込むと品質が安定しない LLMの出力を業務フローや既存システムにどう接続すべきか分からない

LLM活用は「チャットで試す」段階から、「業務やサービスに組み込み、継続的に改善する」段階へ移行しつつあります。そのためには、モデル選定とプロンプトエンジニアリングを開発プロセスの一部として扱うことが重要です。

調査概要

今回MakeSomethingNewでは、WebサービスにLLMを組み込むことを想定し、主要なLLMについて以下の観点から比較・検証を行いました。

調査結果はこちら(https://llm-response-time-benchmark.web.app/lp/)

https://llm-response-time-benchmark.web.app/lp/

調査の結果、LLM実装においては「常に最も高性能なモデルを使う」のではなく、応答時間を考慮しながら、モデルを使い分けることが重要であることが分かりました。

たとえば、複雑な判断や高精度な文章生成が求められる場面では高性能モデルが有用である一方、定型的な分類、要約、情報抽出、簡易な問い合わせ対応などでは、速度やコストに優れたモデルの活用が現実的です。

また、Webサービスへの組み込みでは、単発の回答精度だけでなく、応答速度、失敗時のリトライ設計、プロンプトのバージョン管理、ログ分析、評価データの蓄積など、継続的な改善を前提とした設計が必要になります。

無償提供するプロンプトエンジニアリングツールについて

今回無償提供を開始するプロンプトエンジニアリングツールは、LLMをWebサービスや業務システムに組み込む際に必要となる、プロンプトの作成・比較・改善を支援するツールです。

https://prompt-engineering.makesomethingnew.jp/

デモ動画はこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=pjcvwAfEpF0 ]

主な機能は以下の通りです。

・プロンプトの作成・保存

・複数プロンプトの比較

・モデルごとの出力結果の確認

・プロンプト改善履歴の管理

・Webサービス組み込みを想定した一括確認

これにより、開発者や事業担当者は、プロンプトを属人的に管理するのではなく、チームで検証・改善しながらLLM実装を進めることが可能になります。

支援するLLM実装領域

今回の調査結果および無償ツールの提供に加え、企業のLLM活用に関する以下の領域を支援します。

LLMを活用したWebサービス開発 既存サービスへのLLM機能の組み込み AIエージェントの設計・開発 社内データ・業務システムとの連携 RAG構成の設計・実装 プロンプト設計・評価・改善 モデル選定・コスト最適化 PoCから本番導入までの伴走支援

生成AIを単なる実験で終わらせず、実際のサービスや業務フローに組み込み、継続的に価値を生み出す仕組みとして導入できるよう支援します。

今後の展開

MakeSomethingNewは今後、LLMを活用したWebサービス開発、AIエージェント構築、業務システム連携、プロンプトエンジニアリング支援をさらに強化してまいります。

また、業種別・業務別のLLM活用テンプレートや、モデル選定・プロンプト評価に関する情報発信を継続し、企業が生成AIを安全かつ効果的に導入できる環境づくりを支援します。

会社概要

会社名：MakeSomethingNew株式会社

代表者：代表取締役 杉山英一

事業内容：AIエージェント構築支援、AI活用支援、LLM実装支援、システム企画・開発支援

URL：https://makesomethingnew.jp/

お問い合わせ先

MakeSomethingNew株式会社

お問い合わせはサービスページまたは会社問い合わせフォームよりご連絡ください。