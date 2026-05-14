構造設計ジョブマッチングサービス「ストラボpartner」が急成長。登録エンジニア200名 、企業からの構造設計依頼100件突破！

株式会社ストラボ

株式会社ストラボ（本社：北海道札幌市、代表取締役：小林 玄彦）が提供する、構造設計者と企業をつなぐジョブマッチングサービス「ストラボpartner」において、登録エンジニア数が200名、企業からの構造設計依頼が100件を突破し、利用が拡大しています。

【Webサイト】構造設計者成長支援プラットフォーム「ストラボ」(https://struct-lab.jp/)

構造設計者成長支援プラットフォーム「ストラボ」の中核サービス「ストラボpartner」の成長

「ストラボpartner」は、構造設計に特化したジョブマッチングサービスとして、企業の人材不足と構造設計者の案件獲得機会不足という双方の課題解決を目的に提供されています。特に、木造戸建住宅の構造設計一式の緊急案件において、依頼からわずか最短24時間でマッチングが成立した実績も生まれており、実益に直結するサービスとして利用が拡大しています。

■ ストラボpartnerの特徴

- 専門特化ネットワークによる「選べる働き方」構造設計に特化したネットワークにより、副業・独立直後の安定した販路確保・専門スキルの深化など、多様なニーズに対応。構造設計者のキャリアに応じた案件選択が可能です。- スピードマッチングによる課題解決急な外注先の喪失や人材不足に対し迅速に対応。エンジニアの急病や高齢化で外注先を失うケースが増える中、企業の外注依存リスクを軽減しつつ、構造設計者には新たな案件獲得機会のルートを生み出しています。- 営業・契約事務の負担を軽減。「設計に専念できる環境」の提供案件獲得から契約、請求、集金代行までのバックオフィス業務をストラボが一括サポート。構造設計者が本来の業務に専念できる環境を提供します。- 適正な設計料を実現するシステム案件難易度や責任範囲に応じた報酬設計により、適正な設計料を実現。構造設計者の技術と責任に見合った対価が支払われる取引環境を整備しています。

＞＞ストラボpartnerの登録はこちら

・仕事を受注したいエンジニア様 専用フォーム(https://form.k3r.jp/structure/structlab-partner-c-contact)

・構造設計の外注先でお困りの企業様 専用フォーム(https://form.k3r.jp/structure/structlab-partner-b-contact)

構造設計業界の構造的課題について

構造設計業界では、慢性的な人材不足に加え、営業機会の不足や報酬水準の低さといった課題が存在しています。また、2025年の法改正（4号特例廃止）により構造計算の需要は今後さらに増加する見込みであり、構造設計者の役割は一層重要性を増しています。

ストラボpartnerは、こうした背景のもと、設計者が正当に評価される市場の形成を目指します。

構造設計者成長支援プラットフォーム「ストラボ」とは

「ストラボ」は、構造設計者のキャリア全体を支援するプラットフォームです。ジョブマッチングを担う「ストラボpartner」を中核に、就業・学習・キャリア形成までを一体で支援しています。

構造設計者のキャリアを支える「循環型支援」

ストラボの真価は、4つのサービスが連動する「循環型」の支援体制にあります。エンジニアのキャリアの全ステージにおいて、現状の課題を突破するソリューションを展開しています。

- ストラボpartner：仕事を発注したい企業と構造設計者をつなぐジョブマッチングサービス- ストラボnavi ：構造設計業界を熟知したエージェントによる就職・転職支援サービス- ストラボschool ：設計の現場ですぐに使える構造計算を一気通貫で学べるオンライン学習サービス- ストラボgrowth ：構造設計事務所の創業～事業承継までサポートする経営コンサルティング

■ ストラボnavi：未経験から構造設計者への転職が成功

仕事に誇りを持ちながらも、待遇や労働環境を理由にキャリアを諦めざるを得ない構造設計者がいるのが現実です。「ストラボnavi」は構造設計者に特化した就職・転職エージェントであり、エンジニアの高い専門性が正当に評価され、理想の年収・習得したい技術・労働環境を叶えるサポートをしています。

【未経験者の採用成功】業界の門戸を広げる新たな挑戦

構造設計未経験者の他業種からの転職に成功しました。慢性的な「経験者不足」により採用が停滞し、

多くの企業が頭を抱える現状に対し、ストラボは「未経験者の積極的なポテンシャル評価」という解決策を提示。

構造設計の実務を熟知しているストラボだからこそ、候補者の隠れた資質を精緻に鑑定し、企業へ具体的な「数年後の活躍ビジョン」を描いて提示することが可能です。即戦力採用の限界を突破し、門戸を広く構えることで、構造設計業界全体の活性化と、持続可能な技術継承を支える未来を切り拓いています。

＞＞ストラボnaviの登録はこちら

・転職したいエンジニア様 専用フォーム(https://form.k3r.jp/structure/navi_jobseeker)

・採用したい企業様 専用フォーム(https://form.k3r.jp/structure/structlab-navi-b-contact)

■ ストラボschool：実務に直結するオンライン学習＜まもなく開校＞

▲開発中の講義動画

実務に直結する設計ノウハウを構造種別ごとに体系化し、専門技術やベテランの設計思考を最短で習得できる環境の提供を目的とした、オンライン学習サービス「ストラボschool」がまもなく開校します。

本サービスの教材は、構造設計売上No.1（※1）の「さくら構造株式会社」が監修。現場の「工学的判断」や「不確定要素への対処」など、累計1万件の実績に基づく教科書には載っていない実践知を提供します。学びが正当に評価され、努力が報われる業界・職種へ。技術の研鑽を、確かな報酬とキャリアにつなげます。

講師陣は構造設計一級建築士などのスペシャリスト

講義動画では、一級建築士や構造設計一級建築士、耐震建築家(R)などのベテラン設計者が講師となり、設計のプロセスや思考を可視化。若手の早期戦力化から中堅層のスキル再構築まで、高度な案件への挑戦を強力に支援します。

【まもなく開校！】構造設計の実務を学べる講義動画

構造種別ごとに効率的に体系学習ができるオンライン講座用の動画コンテンツがまもなく配信されます。スキルアップの目的に合わせ、学びたいところ、苦手なポイントから視聴できるため、忙しい社会人でも効率よく学習できます。

開校しましたら、ストラボ会員にはメールでお知らせいたします。会員登録がまだの方は、今のうちに「ストラボschool」へご登録ください。

＞＞ストラボschoolの登録はこちら(https://form.k3r.jp/structure/school_student)

ストラボを活用している構造設計者のリアルな声

登録エンジニアへのヒアリングでは、以下のような声が寄せられています。

- 「設計はできても、営業経験がないため仕事の作り方がわからない」- 「構造設計一級建築士資格を持っていても、今の取引先企業がなくなれば終わりという恐怖がある」- 「所属事務所の案件が減り、給料未払いが発生している」- 「設計料5万円という金額を提示され、もう構造設計を続けられないと思った」- 「副業で個人受注を始めたいが、新規販路を開拓するリソースはない」- 「活躍できる場を増やしたくて制震・免震など高度な設計技術を勉強中。設計補助からでも手伝いたいが、案件受注のルートが見つけられない」

ストラボは、こうした「技術はあるが機会にアクセスできない」という課題に対し、案件機会と適正報酬の両面から解決を図っています。

■ 代表メッセージ：構造設計者が「誇り」を持てる世の中を創る

代表取締役 小林 玄彦（こばやし はるひこ）

「構造設計は建物の命を預かる、極めて価値の高い仕事です。しかし、現在の業界には、その責任の重さに報いるだけの『適正な報酬』や『柔軟な働き方』が十分にあるとは言えません。

私がストラボを通じて成し遂げたいのは、構造設計者が自らの仕事に真の誇りを持ち、それに見合ったリターンを当たり前に得られる社会を創ることです。今回、200名の仲間が加わり、その理想がようやく形になり始めました。これからも、設計者一人ひとりが輝ける環境を整え、業界全体の発展に全力で取り組んでまいります。」

※配信日現在の情報です。一部サービスは開発中のため、実際の内容と異なる場合があります。

（※1）構造設計賠償責任保険会社調べ

【お問い合わせ】

株式会社ストラボ

Email：info@struct-lab.jp

会社名：株式会社ストラボ

〒001-0033 札幌市北区北33条西2丁目1-7 SAKURA-N33

代表者：代表取締役 小林 玄彦

事業内容：

構造設計者及び構造設計事務所に特化した

・構造設計スキルアップ「ストラボschool」の開発及び運営

・就職・転職エージェント「ストラボnavi」の開発及び運営

・構造設計ジョブマッチング「ストラボpartner」の開発及び運営

・経営コンサルティング「ストラボgrowth」の開発及び運営

・AI型 Q&Aコミュニティ「ストラボAI」の開発及び運営 等