株式会社ウォーターフェニックス

報道関係者各位

２０２６年５月１４日

「透明人間の少女と透明人間しか見えない少年」を描く”災厄セカイ系”ノベルADV『最悪なる災厄人間に捧ぐ』のSteam移植支援クラウドファンディング 300％達成＆ネクストゴール挑戦中！



株式会社ウォーターフェニックス（本社：山形県山形市、代表取締役社長：伊藤圭一）は「最悪なる災厄人間に捧ぐ」の開発支援資金を集めるために、クラウドファンディングサイト「ＣＡＭＰＦＩＲＥ」にて４月１６日よりクラウドファンディングを実施しています。



４月１６日（木）１２時より開始したクラウドファンディングですが、開始初日で目標金額に設定していた１００万円を達成。

また、同日中にストレッチゴールの１５０万円も達成いたしました。



５月１３日（水）時点で、１００万円の目標に対して、300％を超える300万円の支援を達成した事を報告いたします。

多くの支援やネクストゴール設定の声も頂き、更なるネクストゴールを目指す事を決定いたしました。

■ネクストゴール（目標金額３３０万円）

【新規ボイスドラマ】

ネクストゴールを達成の際には新規ボイスドラマを（支援コース問わず）本プロジェクトに支援して頂いた方全員に配布します！

また、新規リターンとして本作ヒロインのボイスで貴方の名前を呼んでくれる「特別ボイス」を追加しします。

更に、開始数時間で売り切れてしまった「スチル追加権コース」「貴方だけの描きおろしイラストコース」も一部内容を変更し、追加いたします。

クロの特別ボイスコースクロの特別ボイス全セットコース

■特別ボイスリターンの追加（※追加予定時間５月１５日２２時～）

●クロの特別ボイスコース

金額：１０，０００円

ボイス数：１２ワード

（１セット４ワード。全２１セットの中から３セットを任意でお選びいただけます）

●クロの特別ボイス全セットコース（※追加予定時間５月１５日２２時～）

金額：７０，０００円

ボイス数：８４ワード（全２１セットすべてをお送りします）

本作のクロ役の声優さん、小鳥遊ゆめ様にリターンについて相談したところ、ボイスリターンのご協力をして頂ける事になりました！

小鳥遊ゆめさんが貴方だけのために、クロの声で『お名前付きボイス』を撮りおろします！

■売り切れてしまったリターンの追加（一部変更あり）

●スチル追加権コース（※追加予定時間５月１５日２２時～）

追加予定数：１０枠

金額 ：６０，０００円

変更点 ：複製画をお渡し⇒データでのお渡し

●貴方だけの描きおろしイラストコース（※追加予定時間５月１５日２２時～）

追加予定数：３枠

金額 ：７０，０００円

変更点 ：複製画をお渡し⇒データでのお渡し



ネクストゴールを超える支援があった場合はすべてウォーターフェニックスの次回作の開発資金として活用させて頂きます。

今後もより良い作品を皆さんに届けるために、挑戦を続けてまいります！



【プロジェクト概要】

プロジェクト名：ノベルADV『最悪なる災厄人間に捧ぐ』をSteamに移植しシナリオも追加したい！

募集期間：２０２６年４月１６日（木）１２：００～５月３１日（木）２３：５９

プロジェクト実施URL

https://camp-fire.jp/projects/933862/view



【株式会社ウォーターフェニックス】

イラストからシナリオまで手掛ける気鋭のクリエイター「R」を擁し、「一緒に行きましょう逝きましょう生きましょう」「結婚主義国家」「最悪なる災厄人間に捧ぐ」「アーキタイプ・アーカディア」「ハッピールートを終わらせて」など、斬新な切り口のゲーム制作を行う。

http://www.water-phoenix.com/