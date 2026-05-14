株式会社ティアライズ(所在地：山形県米沢市)は、同社が運営するアクリル雑貨ブランド『アクリルLiL』( https://acrylic-lil.com/ )より、2026年5月13日(水)に体験型アイテム『MOJI MOJI(モジモジ)』を発売いたしました。

販売チャネルとしては、小売店様での実店舗での販売を想定しております。





カラフルなパーツで自由に表現

スターターキットは70×65×65(cm)のコンパクト展開が可能です





【『MOJI MOJI(モジモジ)』ってなに？】

『MOJI MOJI』は、カラフルなアルファベットチャームやビーズを組み合わせ、その場で簡単に“自分だけのオリジナルチャーム”を作れる体験型のアイテムです。

自分や家族の名前、推しの名前、好きな言葉など、自由な発想をカラフルなパーツで表現することができ、日常使いのアクセサリー、推し活での自己表現、さらには大切な人へのプレゼントなど、“好き”を形にするアイテムとして幅広く楽しめます。





通して結ぶだけ。お子様でも簡単に作れます。





【ここに注目！MOJI MOJIの魅力】

■可愛いだけじゃない「楽しい体験」を提供

完成された商品を並べるのではなく、お客様が「選んで・つないで・完成させる」体験そのものを提供する売り場企画です。

「どれを買うか」ではなく、「どう作る」か。

考えて作る時間から楽しめる設計にすることで、自然と手が伸び、滞在時間の長さや購買につながります。





■小スペースで展開可能

コンパクトなサイズ感のため、限られた売り場面積でも設置することができ、ポップアップや特設コーナーなどにも簡単に展開が可能です。





■追加パーツで客単価UP！

追加パーツをオプション販売することで、「もう少し増やしたい」を自然に生み出し、客単価のアップにつながります。





■選ぶ時間まで、シェアしたくなる

完成品だけでなく、選ぶ過程そのものがコンテンツに。

“作る体験”がSNSでシェアされ、売り場の話題化や来店動機につながります。





普段使いのチャームとしても





【全国の雑貨店・バイヤー様へ】

什器・パーツ・販促物がセットになったスターターキットにより、導入後すぐに展開が可能です。

▼購入・詳細はこちら

https://acrylic-lil.com/page/mojimoji

https://acrylic-lil.com/product.php?id=207

また、東京都渋谷区宮下パーク内「Editorial @ RAYARD MIYASHITA PARK」様より先行販売が開始しております。









【販売アイテム概要】

『MOJI MOJI』STARTキット

販売価格：1,650円(税込)





＜内容＞

・紐 ：1個 (15種)

・丸型金具 ：1個 (カラー完全ランダム)

・アルファベットチャーム：5個 (26文字×カラー完全ランダム)

・ビーズ【ハート・丸】 ：5個 (カラー完全ランダム)





＜追加パーツ＞(カラー完全ランダム)

・アルファベットチャーム：1個単位 165円(税込)

・ビーズ【ハート・丸】 ：5個単位 110円(税込)









■会社概要

会社名 ： 株式会社ティアライズ

所在地 ： 山形県米沢市東3丁目9-19

事業内容： アクリルアイテムの企画・製造・販売





運営ブランド

・アクリルLiL ： https://acrylic-lil.com

・アクリルグッズと名入れギフトTICO： https://www.rakuten.co.jp/tiarise/





SNSアカウント

・instagram ： https://www.instagram.com/lil.acrylic/

・X(Twitter)： https://x.com/lil_acrylic