株式会社ルネサンス(本社：大阪府、代表取締役：姜暁偉)は、2026年5月20日(水)～5月22日(金)に福岡市博多区のマリンメッセ福岡で開催される

「第36回西日本食品産業創造展'26」 へ出展し、静岡県内に新設した自社工場によるドライフルーツティーおよびお茶パック製品のOEM製造事業を大々的に発表いたします。

本展示会では、小売・卸・商社・業務用バイヤーの皆様に向けて、オリジナル商品開発(OEM)の具体的な提案、試作品展示、商品化までのプロセス紹介を行います。





フルーツティーイメージ写真





■ 第36回西日本食品産業創造展'26 出展の背景

近年、健康志向・素材志向の高まりを背景に、

フルーツティーやティーバッグ商品は、

・ギフト・催事向け商品

・観光・インバウンド向け商品

・業務用(ホテル・カフェ・オフィス)

・PB(プライベートブランド)商品

など、幅広い分野で需要が拡大しています。

一方で、

「小ロット対応が難しい」

「企画や味設計から相談できるOEM先が少ない」

といった課題も多く聞かれます。

株式会社ルネサンスでは、こうした市場ニーズに応えるため、静岡県内に自社工場を新設し、OEM製造に特化した一貫体制を構築。

その取り組みを広く発信する場として、九州・西日本エリアの食品関連事業者が集まる第36回西日本食品産業創造展'26への出展を決定しました。









■ 展示会で提案するOEM対応内容

展示会ブースでは、以下のOEM製造内容をご紹介します。

・ドライフルーツティーのOEM製造

・ティーバッグ(ワンカップ仕様含む)の商品設計

・フルーツ×茶葉のオリジナルブレンド開発

・小ロットでのテスト生産・試作対応

・ギフト・業務用・PB商品の商品設計

「こんな商品はできる？」

「まずは試作だけお願いしたい」

といった構想段階からのご相談にも対応し、OEM導入までの流れを具体的にご説明します。









■ 株式会社ルネサンスのOEM製造の強み

1．静岡県・自社工場による一貫製造

原料管理から製造までを自社で行い、安定した品質と柔軟な対応を実現。

2．レシピ・味設計の相談が可能

フルーツと茶葉の組み合わせ、味・香り・見た目まで含めた商品設計に対応。

3．スピード感のある試作対応

小ロットでの試作・テスト生産により、市場投入までの期間短縮に貢献。

4．用途・目的に応じた柔軟なOEM体制

ギフト、業務用、PB商品など、用途に応じた設計が可能。









■ 試作品・OEM事例を展示会場で公開

会場では、

・OEM試作品

・実際の商品設計事例

・OEM導入までのスケジュール例

などを展示し、商品化の具体的なイメージをその場で確認可能です。









■ 初期検討段階の企業様も歓迎

OEM開発は、

「実現できるか分からない」

「数量や価格感を知りたい」

といった段階から始まるケースがほとんどです。

株式会社ルネサンスでは、そうした初期段階からの相談を歓迎し、展示会をきっかけに、長期的な商品開発パートナーとして伴走してまいります。









■ 今後の展望

本展示会を起点に、国内小売向けPB商品、業務用市場、インバウンド・海外向け商品開発など、OEM事業のさらなる拡大を目指してまいります。





【展示会概要】

展示会名： 第36回西日本食品産業創造展'26

開催期間： 2026年5月20日(水)～5月22日(金)

会場 ： マリンメッセ福岡

所在地 ： 福岡市博多区

出展社名： 株式会社ルネサンス

展示内容： ドライフルーツティー・お茶パック OEM製造の提案・試作品展示





【会社概要】

会社名 ： 株式会社ルネサンス

所在地 ： 大阪市北区同心二丁目3番19号ルネサンス同心ビル1F

事業内容： ドライフルーツティー・お茶パック製品のOEM製造、商品企画・開発

製造拠点： 静岡県 自社工場