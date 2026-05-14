【第36回西日本食品産業創造展′26 出展】5月20日～22日 マリンメッセ福岡開催 静岡県自社工場発ドライフルーツティー・お茶パックのOEM製造を本格提案
株式会社ルネサンス(本社：大阪府、代表取締役：姜暁偉)は、2026年5月20日(水)～5月22日(金)に福岡市博多区のマリンメッセ福岡で開催される
「第36回西日本食品産業創造展'26」 へ出展し、静岡県内に新設した自社工場によるドライフルーツティーおよびお茶パック製品のOEM製造事業を大々的に発表いたします。
本展示会では、小売・卸・商社・業務用バイヤーの皆様に向けて、オリジナル商品開発(OEM)の具体的な提案、試作品展示、商品化までのプロセス紹介を行います。
フルーツティーイメージ写真
■ 第36回西日本食品産業創造展'26 出展の背景
近年、健康志向・素材志向の高まりを背景に、
フルーツティーやティーバッグ商品は、
・ギフト・催事向け商品
・観光・インバウンド向け商品
・業務用(ホテル・カフェ・オフィス)
・PB(プライベートブランド)商品
など、幅広い分野で需要が拡大しています。
一方で、
「小ロット対応が難しい」
「企画や味設計から相談できるOEM先が少ない」
といった課題も多く聞かれます。
株式会社ルネサンスでは、こうした市場ニーズに応えるため、静岡県内に自社工場を新設し、OEM製造に特化した一貫体制を構築。
その取り組みを広く発信する場として、九州・西日本エリアの食品関連事業者が集まる第36回西日本食品産業創造展'26への出展を決定しました。
■ 展示会で提案するOEM対応内容
展示会ブースでは、以下のOEM製造内容をご紹介します。
・ドライフルーツティーのOEM製造
・ティーバッグ(ワンカップ仕様含む)の商品設計
・フルーツ×茶葉のオリジナルブレンド開発
・小ロットでのテスト生産・試作対応
・ギフト・業務用・PB商品の商品設計
「こんな商品はできる？」
「まずは試作だけお願いしたい」
といった構想段階からのご相談にも対応し、OEM導入までの流れを具体的にご説明します。
■ 株式会社ルネサンスのOEM製造の強み
1．静岡県・自社工場による一貫製造
原料管理から製造までを自社で行い、安定した品質と柔軟な対応を実現。
2．レシピ・味設計の相談が可能
フルーツと茶葉の組み合わせ、味・香り・見た目まで含めた商品設計に対応。
3．スピード感のある試作対応
小ロットでの試作・テスト生産により、市場投入までの期間短縮に貢献。
4．用途・目的に応じた柔軟なOEM体制
ギフト、業務用、PB商品など、用途に応じた設計が可能。
■ 試作品・OEM事例を展示会場で公開
会場では、
・OEM試作品
・実際の商品設計事例
・OEM導入までのスケジュール例
などを展示し、商品化の具体的なイメージをその場で確認可能です。
■ 初期検討段階の企業様も歓迎
OEM開発は、
「実現できるか分からない」
「数量や価格感を知りたい」
といった段階から始まるケースがほとんどです。
株式会社ルネサンスでは、そうした初期段階からの相談を歓迎し、展示会をきっかけに、長期的な商品開発パートナーとして伴走してまいります。
■ 今後の展望
本展示会を起点に、国内小売向けPB商品、業務用市場、インバウンド・海外向け商品開発など、OEM事業のさらなる拡大を目指してまいります。
【展示会概要】
展示会名： 第36回西日本食品産業創造展'26
開催期間： 2026年5月20日(水)～5月22日(金)
会場 ： マリンメッセ福岡
所在地 ： 福岡市博多区
出展社名： 株式会社ルネサンス
展示内容： ドライフルーツティー・お茶パック OEM製造の提案・試作品展示
【会社概要】
会社名 ： 株式会社ルネサンス
所在地 ： 大阪市北区同心二丁目3番19号ルネサンス同心ビル1F
事業内容： ドライフルーツティー・お茶パック製品のOEM製造、商品企画・開発
製造拠点： 静岡県 自社工場