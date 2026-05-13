株式会社アクセア（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉田忠司、以下アクセア）は、「アクセア高松市役所前店」を2026年5月14日（木）にオープンいたします。同店は香川県高松市での2店舗目となり、これでアクセアの店舗数は国内外あわせて151店舗目となります。

アクセア高松市役所前店の特徴

「アクセア高松市役所前店」はことでん「瓦町駅」西口より徒歩9分、JR「高松駅」からも徒歩圏内の好立地に位置しており、ビジネスや観光の拠点としてアクセスしやすい店舗です。 各種オンデマンドプリントサービスを通じて、高松市内および周辺エリアにお住まい・お勤めのお客様の多様な印刷ニーズに迅速かつ確実にお応えいたします。 ◆地域密着のサポート体制 店頭でのご相談はもちろん、Web入稿によるスムーズな受け渡しも可能です。国内外150店舗の充実したネットワークを活かし、高松市内および周辺エリアにお住まい・お勤めのお客様に、高品質で迅速な印刷サービスをご提供いたします。 ◆法人対応いたします 大量案件や全社での利用など、様々な案件を専任の営業担当がサポート。お客様がより便利にご利用いただけるよう、価格、納期、お支払いについて、提案いたします。また手続きをしていただくことで請求書払いも可能です。（後払いは当社所定の審査があり、ご希望に沿えない場合がございます。ご了承ください。）

最短即日対応も可能！名刺、チラシ、ポスターなどの幅広いプリントサービス

最短即日対応可能な印刷サービス

https://www.accea.co.jp/map/takamatsushiyakushomae.html

アクセア高松市役所前店では、小ロット＆急ぎの印刷を中心としたオンデマンドプリントサービスを展開いたします。店頭での受付のほか、アクセアのWEB注文システムACCEA EXPRESS（https://ex.accea.co.jp/）をご利用いただくことで、最短3時間での仕上げも可能です。当日の店舗受け取りや当日出荷にも対応しております。

幅広いプリントサービスラインナップ

■各種印刷物 チラシ印刷、ポスター印刷、名刺印刷、パンフレット印刷、資料印刷など ■加工 ラミネート加工、パネル加工など ■販促物作成 ノベルティ印刷、サイン＆ディスプレイサービス、販促POP印刷など 各種印刷から後加工まで幅広く承ります。企業向けビジネスサポートサービスやノベルティ印刷、飲食店・小売店向けのサイン＆ディスプレイサービス、販促POP印刷など、お客様の用途・目的に合わせたご提案も可能です。 お気軽に店舗へご相談ください。 店舗案内ページ：https://www.accea.co.jp/map/takamatsushiyakushomae.html

お得なオープニングキャンペーン開催！

アクセア高松市役所前店のオープンを記念いたしまして、オープニングキャンペーンを開催いたします。この機会にぜひ足をお運びください。

●セルフコピーが特別価格に！

・セルフコピー モノクロ 5.5円→3.3円/面 ・セルフコピー カラー 22円→11円/面 ・セルフコピー カラーA3 33円→22円/面 ※モノクロコピーの合計額が1円未満の場合は切り捨てとなります。 ※キャンペーン期間：2026年6月末日まで

アクセア高松市役所前店 基本情報

店舗案内ページ： https://www.accea.co.jp/map/takamatsushiyakushomae.html 【アクセア 高松市役所前店 基本情報】 〒760-0017 香川県高松市番町1-8 齋藤ビル1F TEL：087-813-1233 営業時間：平日10:00～19:00 定休日：土日祝 アクセス： ● 「高松市役所」バス停で下車（徒歩約1分） ● ことでん「瓦町駅」西口より徒歩9分 ● ことでん「片原町駅」より徒歩10分 ● JR「高松駅」正面口（南口）より徒歩13分

株式会社アクセア 会社概要

商号 ：株式会社アクセア 代表取締役社長：吉田 忠司 本店所在地：東京都千代田区麹町2-4-11 麹町スクエアプラザ2F 設立年月日：平成14年11月 従業員数 ：約700名 業務内容 ：システム、SNSアプリ等の開発、デジタルプリント、コワーキングスペース、フィットネスなどの運営及びシェアリングサービス 資本金： 2億4,059万4,200円（資本金：1億2,629万7,100円 資本準備金：1億1,429万7,100円） ＵＲＬ：https://www.accea.co.jp/ 【本件に関するお問い合わせ】 株式会社アクセア 担当：榎澤 TEL：03-6261-3603 E-mail ：enokizawa@accea.co.jp